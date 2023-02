Schweizer Kino Sabine Boss dreht eine Sexkomödie ohne Sex - und arbeitet bei Jan Böhmermann Nach dem Stadt-Land-Drama «Neumatt» wechselt Regisseurin Sabine Boss das Fach und denkt nach über Gruppensex. «Die Nachbarn von oben» heisst der Film, doch von oben kommt in diesem Fall nichts Gutes. Ein Gespräch über Wünsche – nicht nur im Bett. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drehbuchautorin, Regisseurin, Professorin, Zweiflerin. Als Multitaskerin stellt Sabine Boss ihr Ego gerne hinter die Idee. Andrea Zahler

In Ihrem neuen Film «Die Nachbarn von oben» lassen Sie zwei Paare über nichts anderes als über Sex reden. Zum handfesten Akt kommt es allerdings nicht. Warum nicht? Weil SRF keine Softpornos unterstützt?

Sabine Boss: Es war nie ein Thema, eine explizite Sexszene zu drehen, der Film behandelt unerfüllte Wünsche und weit mehr als die Sexualität. Der weiblichen Hauptfigur, Ursina Lardi, geht es darum: «Ich möchte gesehen werden in dem, was ich bin, und in dem, was mir fehlt.» Ihr Filmpartner, Roeland Wiesnekker, vermisst das Gleiche. Das jüngere Paar von oben, das hörbar regelmässig Sex hat und das den beiden ein pikantes Angebot macht, ist der Trigger, um über die Beziehung nachzudenken. Der Film will Unterhaltung sein und ist selbstironisch. In den ersten Vorführungen hat vor allem das jüngere Publikum sehr gegrinst.

Im Kino und besonders im Theater war die Eheschlacht früher ein grandios dankbares Thema. Man quälte einander bis aufs Blut. Verglichen damit ist Ihre Komödie ein Ponyhof. Denn Paare trennen sich inzwischen ja meist lautlos. Ist der Topos überhaupt noch ein Filmstoff?

Das ist eine interessante Frage. Auch unser Film basiert auf einem spanischen Theaterstück, «Sentimental». Wir haben uns die Remake-Rechte erworben, den Stoff vom Katholizismus befreit, das Frauenbild unserer Schweizer Kultur angepasst und auch viele Szenen neu erfunden. Ursina Lardi hätte nie eine Frau gespielt, die keine eigenen Entscheidungen fällt. Ich fühle mich mit dieser Figur sehr verbunden.

Was heisst das?

Auch ich bin die Multitaskerin. Ich bin es, die die schweren Einkaufstaschen trägt und das Privatleben organisiert, und all das in einem hohen Tempo. Und dennoch fühlt man sich überall schuldig, dass man zu wenig tut. Natürlich glaube ich auch, dass eine Beziehung heute oft lautlos scheitert. Vor allem in unserem Alter scheitert sie lautloser, als wenn man sich mit Mitte 20 an die Gurgel springt. Im Team hatte jedenfalls jeder seinen Beziehungsrucksack, und es war extrem spannend, was die Arbeit mit uns gemacht hat.

Was hat sie denn mit Ihnen gemacht?

Unsere Generation ist ja so offen und so verständnisvoll, aber kaum wird’s privat, gilt das nicht mehr. Ich habe keine moralischen Probleme, wenn jemand eine Dreiecksbeziehung führt. Wenn es aber um mich geht . . . es ist mir schon bei den Castings kalt den Rücken heruntergelaufen, weil der Dreh so physisch war. Ich glaube, der Film stellt uns vor die Frage, was hält mich in meiner Beziehung? Ist es die Konvention, ist es das Kind? Ich persönlich bin umgeben von einige unerfüllten Beziehungen, wie sie der Film zeigt.

Ascot Elite / YT

Ihre Figuren erfüllen keine Minderheitenquote, sondern stammen aus dem weissen, heterosexuellen Bildungsbürgertum. Ist das mutig oder provokant?

Mit meiner Biografie darf und soll ich das. Wenn ich vorsätzlich ein politisch angemessenes Paar thematisieren würde, käme ich mir anbiedernd vor. Das ist meine Aufgabe an der Zürcher Hochschule der Künste, wenn ich junge Künstlerinnen und Künstler und deren Stoffe begleite. Sie sollen Filme mit ihren Themen drehen, das ist viel authentischer.

Da sind wir beim Multitasking. Obwohl Sie als Drehbuchautorin und Regisseurin ausgezeichnet im Geschäft sind, sind Sie auch Studienleiterin der Fachrichtung Film an der Hochschule der Künste in Zürich (ZHdK). Was unterscheidet die heutigen Filmstudierenden von jenen in Ihrer Generation?

Sie haben ein unglaubliches technisches Vorwissen, ein grosses internationales Wissen – doch relativ geringe Kenntnisse über das Schweizer Filmschaffen. Zudem wird die Selbstausbeutung, mit der ich aufgewachsen bin, infrage gestellt. Doch je länger die Leute in der Ausbildung sind, umso klarer stellen sie fest: Wenn man zum Film will, muss man 250 Prozent investieren.

Was legen Sie den jungen Menschen, die ins Filmgeschäft wollen, als Erstes ans Herz?

Der Genie-Begriff is really passé! Woody Allen, eine Kamera, vier Schauspieler, das ist vorbei - Serien entstehen im Writer’s Room. Heute arbeitet man im Team, man muss die eigene Idee vielen Leuten vermitteln können. Das hat auch mit der digitalen Entwicklung zu tun, technologisch verschiebt sich gerade das, was wir Postproduktion nannten in die Preproduction. Das bedingt eine andere Art von Kommunikation und des Zuhörens.

Ihr jüngster Erfolg ist «Neumatt». Das Drama wird von Netflix als erste Schweizer Serie in 190 Ländern gelistet und soll in 30 Sprachen verfügbar sein. Ist das Erfolgsgeheimnis hier auch Teamarbeit?

Abgesehen vom Writer’s Room, den wir damals hatten, gab es zum ersten Mal die «Showrunnerin», jemanden, der alles im Blick hat. Marianne Wendt kam aus Deutschland. Sie hat mit deutscher Gründlichkeit hingesehen und auch ihre Optik auf die Schweizer Landwirtschaft hat uns sehr geholfen. Für mich war es grossartig, weil ich mit meinem Co-Regisseur Pierre Monnard Entscheidungen besprechen konnte. Wir waren nicht so alleine - gegen die Macht des Geldes, um es so zu sagen. Ich finde es total schön, wenn in einer Teamarbeit das Ego hinter der Idee verschwindet! Wollten wir Frauen das nicht schon immer?

Nach der internationalen Anerkennung sind Sie dem «Neumatt»-Team in der 2. Staffel sicher treu geblieben?

Nein, ich bin nicht mehr dabei. Die zweite Staffel ist schon abgedreht und wird bald ausgestrahlt; meine gute Freundin Andrea Štaka und Christian Johannes Koch haben Regie geführt. Obwohl die Erfahrung beglückend war, ziehe ich weiter, mich interessiert das Neue. Ich drehe in Deutschland eine Serie für Jan Böhmermanns Produktionsfirma btf, die die erfolgreiche Serie «How to sell drugs online (fast)» gemacht hat, darauf ich freue ich mich riesig. Danach, im Herbst, gehe ich wieder zurück an die Schule. Sie ist mein Herz.

Sabine Boss «Die Nachbarn von oben», mit Roeland Wiesnekker, Ursina Lardi, Sarah Spale, Max Simonischek, ab 2. Februar im Kino. Die acht Episoden der 2. Staffel von «Neumatt» werden als Doppelfolgen jeweils am 5., 6., 8. und 9. Februar bei SRF 1 im TV ausgestrahlt. Alle Episoden sind ab 5. Februar auf Play Suisse online.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen