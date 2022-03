Im Kino wird "Die schwarze Spinne" zum Mystery-Thriller

Schweizer Film Die Neuverfilmung von «Die schwarze Spinne» ist ganz aus weiblicher Sicht erzählt und wird zum Mystery-Thriller Im Interview erzählt Regisseur Markus Fischer, warum er aus Gotthelfs erbaulicher Schauergeschichte einen Mystery-Thriller gemacht hat. Die beiden Hauptdarsteller Lilith Stangenberg und Anatole Taubman sagen, wie sie ihre Rollen als Teufel und als Christine sehen. Interview: Hansruedi Kugler 08.03.2022, 17.00 Uhr

Gleich schliesst Christine (Lilith Stangenberg) mit dem charmanten Teufel (Anatole Taubman) einen Pakt. Bild: ascot-elite

Hier wird nicht lange gefackelt. In dieser Neuverfilmung von «Die schwarze Spinne» erzählt nicht wie bei Jeremias Gotthelf der Grossvater eine alte Gruselstory zur Ermahnung an die immerwährende Frömmigkeit. Nein, im Zentrum dieses Mystery-Thrillers steht die kämpferische, selbstbestimmte Hebamme Christine. Sie ist die Heldin, die sich mit einem Teufelspakt für das Dorf opfert. Emotional wuchtig, mit üppigem Mittelalterrealismus, satter Mystery und viel Suspense wirkt diese Neuverfilmung sehr frisch. Regisseur Markus Fischer ist ohnehin Spezialist für Dramen mit Mystery-Elementen. In «Marmorera» aus dem Jahr 2007 hatte er einen mysteriösen Thriller um eine geheimnisvolle Frau gedreht, die wie ein Racheengel aus einem im Stausee versunkenen Dorf auftaucht, inklusive einer Serie von unheimlichen Todesfällen.

Man schaudert vor der aktuellen Parallele: Ein zynischer Krieger terrorisiert ein Dorf. Dieses weiss sich nur mit Hilfe des Satans zu helfen. Ein unlösbares Dilemma?

Ich glaube schon. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wie kann man den Untergang eines Volkes verhindern, ohne eine andere Katastrophe auszulösen? Diese Frage wollten wir in unserem Film stellen. Das ist ja aktuell.

Wofür steht die Spinne?

Dafür, was passiert, wenn man einen Schritt zu weit gegangen ist, sich mit dem Bösen einlässt. Man kann nicht zurück und wird möglicherweise ausgelöscht.

Regisseur Markus Fischer. Bild: ascot-elite

Die Spinne steht auch für die ewige Wiederkehr des Bösen, das sich nicht tilgen lässt, ausser mit einer übermenschlichen Anstrengung.

Ja, genau. Ausserdem hatte ich grosse Lust, in die unbekannte, ja exotische Welt der Schweiz im 13. Jahrhundert zu gehen, mit der Armut, der Unterdrückung, und gleichzeitig einen modernen Film zu schaffen.

Wann kamen Sie zuerst in Kontakt mit der Novelle?

Vor sieben Jahren suchte ich nach einem historischen Stoff, als mir in meinem Garten eine riesige, unbehaarte, schwarze Spinne über den Weg gelaufen ist. Ich erinnerte mich an die Schullektüre, besorgte mir das Reclamheft und dachte zuerst, mit dieser Rahmenhandlung und dieser Taufe könne man das unmöglich verfilmen. Aber die befreundeten Drehbuchautoren Plinio Bachmann und Barbara Sommer haben dann die Geschichte neu erfunden. Und so funktioniert das bestens.

Fünf Millionen Franken sind für Schweizer Verhältnisse ein grosses Budget. Warum haben Sie in Ungarn gedreht?

Dort gibt es die Infrastruktur für grosse Mittelalterfilme. Ein solches Dorf aufzubauen, hätten wir uns in der Schweiz gar nicht leisten können. Unser Bauerndorf ist ein Aussenstudio, das wir mieten konnten. Wir haben es mit Umbauten ergänzt und die Berner Alpen am Computer hinzugefügt. Kommt hinzu, die steppenartige ungarische Landschaft hat auch etwas Mittelalterliches.

Literaturprofessor Peter von Matt schrieb einmal, Gotthelf sei der einzige genuine Fantasy-Autor der Schweizer Literatur. Einverstanden?

Absolut. Natürlich gibt es auch andere mythische Geschichten, etwa Sagen in den Alpen. Eine dieser Geschichten habe ich für «Marmorera» benutzt, wo eine Tote als Racheengel des im Stausee versunkenen Dorfes auftaucht. «Die schwarze Spinne» ist für mich aber eher ein Drama mit Mystery-Elementen. Mystery war immer schon mein Genre, weil man damit am schönsten hinter die Kulissen des Bösen schauen kann. Wohl deshalb habe ich auch Krimis wie Tatort und Thriller verfilmt.

Dort lösen sich die Fälle in aller Regel eindeutig. Hier aber bleibt der Fall unlösbar.

Weil es ein Kreislauf ist, der sich nicht auflöst, wenn man so funktioniert wie diese Menschen.

Wie Anatole Taubman seine Figur sieht Der Teufel «Wir wollten diesen Satan als einen charmanten Mann von Welt auftreten lassen, als einen Renaissancemenschen, den es in die mittelalterliche Provinz verschlägt. Am düsteren, schwarzen Kostüm wurde eine ganze Woche getüftelt. Ich hätte mir die Kleidung auch etwas zeitgenössischer, eleganter vorstellen können. Aufgebaut habe ich die Figur für mich aus der Mythologie heraus. Ich dachte erst an Pan, den griechischen Gott des Wilden, den eine narzisstische Kränkung zum Bösen geführt hat. Denn klar ist ja: Das Böse ist nur in den Menschen drin und die Kirche hat die Natur zum Bösen erklärt. Hinter der perfekten Fassade dieses Satans steckt ein kaltes, totes Innenleben. Sein Ziel ist es, für eigene Nachkommen zu sorgen. In meiner Vorstellung sitzt er sonst in einer Art Schaltzentrale und hört von einem Problem in diesem Dorf.»

Warum haben Sie auf Gotthelfs erbauliche Rahmenhandlung verzichtet?

Wir wollten in die Kernszene im Mittelalter. Dort kommt alles zusammen, was diese Geschichte ausmacht.

Ihre Verfilmung könnte ein Netflix-Hit werden, mit intensiver Schauspielerei, üppigem Realismus, unheimlicher Atmosphäre und ein paar Schockelementen. Kann das auch in Schweizer Kinos funktionieren?

Das hoffe ich natürlich. Mit dem Horror sind wir ja sehr subtil umgegangen. Richtig sichtbar wird die Spinne erst gegen Schluss. Stark inspiriert war ich dabei vom ersten «Alien»-Film. Dort ist dieser Alien fast nur in den Köpfen der Zuschauer. Man spürte ihn fast immer nur. Mit dieser Methode habe ich in meinem Film gearbeitet, mal mit einem Schatten, mal mit einem Geräusch – und habe diese Spinne auch noch selbst, persönlich vertont. Sie soll ja kein Monster sein, sondern eher ein zum Tier gewordener Racheengel.

Die vom Teufel besessene Christine (links, Lilith Stangenberg) wird aus ihrem Versteck gezerrt. Bild: ascot-elite

Das war bei Gotthelf auch so. Die Spinne schont die wenigen gutherzigen Leute.

Genau. Das Genre des Revenge-Movie ist in der Schweiz kulturell nicht so verbreitet wie in den USA. Gotthelfs schwarze Spinne jedoch ist in den Köpfen der Schweizer so verankert wie Wilhelm Tell.

Im Gegensatz zu Gotthelf nützt das Beten in Ihrem Film gar nichts und der Pfarrer hat keine Macht.

Die bigotte religiöse Art der Novelle hat uns dazu bewogen, Christine zu einer Agnostikerin zu machen, die dadurch auch zum Teufel einen Zugang hat. Den religiösen Überbau nahmen wir zurück und konzentrierten das positiv Religiöse in Christines Zwillingsschwester Maria. Sie sieht wie durch einen Spiegel, was für ein Martyrium Christine durchmacht.

Auf dem Weg zur Burgweihe. Bild: ascot-elite

Es gibt sogar eine Szene, in der Christine gequält wird wie Jesus auf dem Leidensweg zum Hügel Golgatha.

Ich glaube, auch Lilith Stangenberg als Christine hat das in der Szene so empfunden.

Die feurigen Eichhörnchen, die bei Gotthelf den Wagen mit den riesigen Bäumen ziehen, lassen Sie weg.

Das haben wir, wie auch vieles andere aus der Novelle, verändert. Wir gingen historisch auch frech vor, denn eine Kutsche, wie sie der Satan fährt, gab es im Mittelalter noch gar nicht. Unser Teufel ist zeitlos und hätte theoretisch auch mit einem Tesla kommen können. Aber das wäre wohl etwas aufgesetzt gewesen.

Der Pfarrer ist bei Ihnen sogar ein Feigling.

Wenn man an die Missbräuche in der Katholischen Kirche denkt, könnte man das aktuell lesen. Man kann viele aktuelle Dinge aus unserem Film herauslesen. Aber trotz Modernisierung ist überall Gotthelf drin.

Gotthelfs Text trägt noch misogyne Züge. Vom Bodensee zugezogene, hochmütige Frauen treiben darin das Unglück voran. Ihr Frauenbild ist ganz anders.

Dass wir eine moderne, kämpferische Hebamme ins Zentrum stellen, ist unsere schönste Idee. Ein ideologisch feministischer Film ist es trotzdem nicht geworden, denn wir hatten auch die reale Geschlechtersituation in jener Zeit glaubhaft abzubilden. 200 Jahre später wäre sie als Hexe verbrannt worden.

Wie Lilith Stangenberg ihre Figur sieht Christine, Hebamme «Für mich ist Christine ein umgekehrter, weiblicher Mephisto. Sie will Gutes und schafft Böses. Sie will retten und Verantwortung übernehmen und erst dadurch gewährt sie dem Bösen, dem Grauen Eintritt in ihre Seele und ins Dorf. Ich entwickle Christines Besessenheit aus Gotthelfs grossartiger Sprache. Er lässt sie wie ein Tier um das Haus streunen, lässt sie glotzen und heulen und unmenschliche Laute ausstossen. Sie ist ein gefallener Engel. Der Teufel ist ja auch der erste, der ihr sagt, sie sei nicht schuld am Tod ihrer Mutter und kann sie so verführen. Indem sie Hebamme geworden ist, Kinder und Mütter rettet, versucht sie, ihr Trauma abzutragen. Christine ist eine moderne Frau, die sich nicht mit den Rollen identifizieren kann, die ihr die Gesellschaft anbietet. 200 Jahre später wäre sie als Hexe verbrannt worden. Ich denke, dass Gotthelf auch diese Hexenthematik verarbeitet. Er geht mit seiner Novelle ganz nahe an unsere Urängste – so als würde sein Text mit unseren eigenen Albträumen kommunizieren. Eine zentrale Rolle spielt auch die Schuld in der Gesellschaft und Christine verkörpert das alles.»

Man kann Parallelen zu Dürrenmatts «Besuch der alten Dame» entdecken: Wie da wird eine Gemeinschaft gezeigt, die ihre untilgbare Kollektivschuld auf eine Person überträgt.

Ja, ich suche in meinen Filmen immer auch eine Auseinandersetzung mit der moralischen Schuldfrage.

Alle in dieser Dorfgemeinschaft laufen gebeugt von einer persönlichen Schuld herum. Das kommt bei Gotthelf so nicht vor.

Mir war wichtig, dass diese Bauern gebeugt gehen. Sie haben ja die Burg bauen müssen, und mussten über Jahre die schweren Steine schleppen.

Der Ritter war Ihnen in der literarischen Vorlage wohl zu eindimensional. Sie lassen ihn an grässlichen Albträumen vom Krieg leiden.

Auch ein Bösewicht muss einen im Kino irgendwie faszinieren, oder muss wenigstens eine tragische Geschichte haben. Niemand ist von Geburt weg böse. Deshalb haben wir dem Kreuzritter ein schweres Trauma gegeben. Sein geliebter König ist von Mongolen geköpft worden, jetzt hockt er in dieser Provinz und vor lauter Langeweile plagt er die Bauern. Bei solchen Charakteren interessiert mich immer auch das Psychopathologische. Für mich ist ja ohnehin der Ritter der eigentliche Teufel.

Die schwarze Spinne, ab Donnerstag in den Kinos.