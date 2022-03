Nebensaison: Kritik zur neuen Serie auf SRF

Schweizer TV-Serie Gruseliges Bergdorf und gute Cliffhanger in Ehren: Die SRG-Serie «Nebensaison» ist eine unerwartete Enttäuschung Eine Kommissarin mit familiären Problemen, Tote im Schnee und zwielichtige Figuren im Bergdorf: Kopiert «Nebensaison» aus der Westschweiz einfach «Wilder» aus der Deutschschweiz? Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 31.03.2022, 12.00 Uhr

Für einmal wird gegen sie ermittelt: Die Hotelinvestorin mit zweifelhafter Rolle, gespielt von der Tatort-Kommissarin Anna Pieri Zuercher. Bild: SRF

Eigentlich besticht die Idee: Für die vom Westschweizer Fernsehen coproduzierte Serie suchten sich die Macher um Pierre Monnard («Wilder», «Platzspitzbaby») die etwas schäbige Kulisse eines Skiorts in der Zwischensaison aus. «Nebensaison» spielt in einem fiktiven Dorf in der grössten Skiarena der Schweiz überhaupt, in Les Portes du Soleil im Grenzgebiet zwischen dem Wallis und Frankreich.

Der Schnee schmilzt. Und fördert zwei Leichen zu Tage, gefesselt, geknebelt und mit einem getrockneten Edelweiss im Mund.

Die Walliser Kommissarin Sterenn (gespielt von Marina Hands) kommt selbst aus dem Ort und übernimmt, weil einer der Toten auf französischem Territorium gefunden worden ist, mit einem Kollegen aus Lyon die Ermittlungen. Sterenn hadert mit ihrer tragischen Familiengeschichte und ist einem Serientäter auf der Spur. Bloss mehr vom Altbekannten? Kommissarin Rosa Wilder (Sarah Spale) aus der gleichnamigen SRF-Krimiserie jedenfalls lässt grüssen.

Unter der gewohnten Westschweizer Qualität

«Nebensaison» ist aufwendig produziert, das Setting mit Blut, Schnee und Bergen erinnert stark an andere Neo-Noirs. Die grossen Vorbilder für grenzüberschreitende Ermittlungen heissen «Die Brücke» aus Schweden/Dänemark und «Der Pass» aus Deutschland/Österreich.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wäre «Nebensaison» in Zermatt angesiedelt, die Kamera würde wohl ständig auf das Matterhorn schwenken. Doch im Nobelort Zermatt gibt es keine Zwischensaison und in Portes du Soleil präsentiert sich die Dents du Midi. Nach einer Staffel «Nebensaison» könnte ich Ihnen das auffällige Bergmassiv aus dem Kopf vorzeichnen, so penetrant oft und ohne Zusammenhang wird es einem gezeigt.

Ein wenig Geografie-Nachhilfe aus der Westschweiz tut uns Deutschschweizern aber ja schon auch gut. Deshalb sollte man nicht allzu viel dagegen einwenden. Und andere Westschweizer Serien wie «Bulle» mit Claudia Cardinale, «Helvetica» oder «Cellule de Crise» über eine Schweiz im Strudel des internationalen Terrors und der Diplomatie schraubten Erwartungen an eine neue Westschweizer Serie hoch. Leider werden sie nicht erfüllt.

Eine verzweifelte Mutter verlässt den Pfad der Polizistin

In «Nebensaison» wird die ohnehin arg am Limit laufende Kommissarin durch einen tödlichen Unfall, verursacht von ihrem Sohn, tiefer ins Elend gestürzt. Serenn greift danach selbst zu den Mitteln des Serientäters und als auch die Rolle ihrer ehemals besten Freundin (gespielt von der «Tatort-Kommissarin» Anna Pieri Zuercher), einer Hotelinvestorin mit einem Hang zu Gigantismus ins Zentrum rückt, lässt sich die verzweifelte Mutter auf einen diabolischen Pakt ein. Zugegeben, ab der Mitte der Serie läuft ein Cliffhanger dem vorhergehenden den Rang ab.

Schade nur, werden die meisten Zuschauer bis dahin gar nicht durchhalten. Zu vorhersehbar, zu viel Frankofonie im rezyklierten «Wilder»-Gefäss.

«Nebensaison», sechs Folgen à 50 Min., deutsche Fassung wöchentlich auf SRF 2, gesamte Staffel auf der SRG-App Playsuisse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen