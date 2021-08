Schubertiade Endlich wieder mit Schubert bachab: Andrè Schuen singt in Schwarzenberg «Die schöne Müllerin» Während des Lockdowns haben Andrè Schuen und Daniel Heide Schuberts Liederzyklus in Hohenems aufgenommen. Noch besser aber als die vielgelobte CD ist das Liveerlebnis an der Schubertiade. Bettina Kugler 23.08.2021, 17.00 Uhr

Subtile Dialogpartner: der Südtiroler Bariton Andrè Schuen und Pianist Daniel Heide nach dem Liederabend in Schwarzenberg. Bild: Schubertiade

Keiner wagt es, lärmend in die Stille hereinzuplatzen, die den Saal nach dem letzten sanften Wellenschlag des Bachs erfüllt. Folglich kann in den gut dreissig kostbaren Sekunden noch einmal die Reise in die Tiefen eines liebenden Herzens nachklingen, von der Schuberts Liederzyklus «Die schöne Müllerin» so stürmisch wie betrübt erzählt. Der Südtiroler Bariton Andrè Schuen hat damit am Wochenende seinen Schwarzenberger Schubert-Marathon eröffnet; er wird in den nächsten Tagen noch die beiden anderen grossen Zyklen singen, «Winterreise» und «Schwanengesang».

Das ist jeweils die Schubertiade-Königsdisziplin – und eine besonders ehrenvolle Aufgabe nach all den Absagen, die das Festival seit dem Frühjahr 2020 verkünden musste. Wer schon befürchtet hat, das überwiegend ältere Publikum werde nicht wieder zurückkommen, der sei beruhigt: Der Saal war ausverkauft, 600 Liedbegeisterte trugen rote GGG-Bändchen am Handgelenk, als gehe es zu einem Open Air. Und der Applaus nach der langen Stille war pure Musik: So tönt es, wenn mehrere hundert Menschen niederknien möchten vor Bewunderung oder die beiden Künstler auf der Bühne begeistert in die Luft werfen wollen, als hätten sie das langersehnte Goal geschossen.



Daniel Heide am Flügel: Lockend, ungestüm, geheimnisvoll wie der Bach

Tatsächlich sind Schuen und Heide ein miteinander gut vertrautes Team. Der Pianist sieht sich nicht als Begleiter, sondern als eloquenter Dialogpartner: Was konsequenterweise heisst, dass er den in der «Schönen Müllerin» vielbesungenen Bach wie eine Rolle übernimmt und ausspielt – lockend, ungestüm, geheimnisvoll. Dass er die eigentliche grosse Liebe des hier sehr lebensprall auftretenden Müllerburschen ist, schimmert so immer wieder reizvoll durch die Lieder.

Jugendfrisch, mit Bühnenerfahrung: eine Hörprobe aus Andrè Schuens 2020 in Hohenems entstandener Aufnahme der «Schönen Müllerin». Video: Youtube

Andrè Schuens farbenreicher Bariton klingt frisch, jung und völlig unangestrengt; andererseits hat der 37-Jährige ein feines Gespür für die Dramatik des Zyklus. Das Zarte und Zerbrechliche ist von Beginn an wahrnehmbar, aber nie künstlich heraufbeschworen. Man hält den Atem an und hört jeden Herzschlag, jeden leisen Zweifel – die heftige Aufruhr und Eifersucht sowieso, die Todessehnsucht. Dem ist am Ende nichts hinzuzufügen, oder doch: noch eine «Winterreise», ein «Schwanengesang», ebenso vielsagend und gekonnt.