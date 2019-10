Auf einen Kaffee mit ... dem St.Galler Autor Karsten Redmann : Schreiben ist für ihn nicht reiner Spass, sondern anstrengend Er entdeckte die Liebe zur Sprache und zum Schreiben als Jugendlicher, obwohl Bücher bei ihm zu Hause Mangelware waren.

Rolf App

Karsten Redmann. (Bild: Lisa Jenny)

Das Bild zur Lesung, die Karsten Redmann morgen Sonntag in St.Gallen halten wird, zeigt ihn von der Seite, Aug in Aug mit einem grossen Steinkopf – dem römischen Kaiser Augustus. Es ist, als wäre er ins Gespräch mit etwas Grösserem vertieft, was sehr gut passt zum 45-Jährigen, der seit zwei Jahren als freier Schriftsteller in St.Gallen lebt. Denn die Literatur, diese grosse, schwierige Geliebte, ist zu seiner Lebensleidenschaft geworden.

Vorgezeichnet war dieser Weg in keiner Weise. «Bei mir zu Hause waren Bücher Mangelware; mein Vater interessiert sich für Schaltpläne, nicht für Literatur», erzählt er. Trotzdem berührt ihn schon als Kind der Klang der Sprache. Er spürt diese Nähe, wenn sie in der Schule im kleinen Ort Hirzweiler Lieder singen oder Gedichte vortragen. Als Jugendlicher entdeckt er die grossen Schriftsteller. Mit 18 findet er bei einem Freund ein Schriftsteller-Lexikon und arbeitet es aufmerksam durch. Ein erstes Mal nimmt er Mass an der Literatur.

Liebe zur Sprache und zum Schreiben

Dann verlässt er die kleine, idyllische Welt des Saarlands, zieht nach Duisburg ins Ruhrgebiet, später nach Bremen und schliesslich zusammen mit seiner damaligen Frau nach St.Gallen in eine Stadt, in der er sich sehr wohl fühlt, deren Gesellschaft ihm aber auch viele Rätsel aufgibt. Die Liebe zur Sprache und zum Schreiben begleitet ihn. Doch plagt ihn lange das Gefühl, dass etwas in ihm «verstellt» ist.

«Oft konnte ich mich nicht zwischen den Wegen entscheiden, die eine Geschichte einschlagen kann.»

Karsten Redmann mit Caffelatte im Seeger in St.Gallen. (Bild: Lisa Jenny)



Was hilft, das ist Schreiben im Auftrag. Zwanzig Jahre lang steht Karsten Redmann im Dienste des Journalismus und der PR, macht Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen und Organisationen. Dann verliert er seine Stelle. Er nimmt sich eine Auszeit und entdeckt eine Schreibwerkstatt. Dort bewirbt er sich mit einem Text, in dem er eigene Eindrücke mit den Naturschilderungen Georg Büchners in seiner Erzählung «Lenz» kombiniert. An die vierzig Seiten reicht er ein, geschrieben in einem Rutsch. «Ein Steinbruch», wie er im Kurs rasch feststellen muss.

«Fast jeder Satz fühlte sich falsch an.»

Er fragt den Kursleiter, wie lange es denn dauern werde, bis er richtig schreiben könne. «Fünf Jahre, im Minimum», lautet die Antwort. Nicht fünf, sondern neun Jahre sind seither ver- flossen, und Karsten Redmann, von Haus aus kein geduldiger Mensch, hat etwas Wichtiges gelernt: «Schreiben: Das ist nicht reiner Spass. Sondern anstrengend.»

In geduldigem Feinschliff sind Texte entstanden, die er erfreulich oft in Anthologien und Zeitschriften hat unterbringen können, und für die er auch Preise bekommen hat. Und jetzt ist da ein Buch mit 21 Erzählungen, über die er ein Zitat von Anton Tschechow gesetzt hat: «Eine fremde Seele ist doch wie ein finsterer Wald!»

Fremde Seelen sind es, die uns in diesen Erzählungen begegnen, und oft genug verirren sie sich in den finsteren Wäldern des Lebens. Jeder Text hat seinen eigenen Ton, jeder birgt Überraschungen. Kopfüber springt Karsten Redmann in Geschichten, deren Geheimnis zu lüften sich sein Schöpfer achtsam hütet. Denn etwas hat Karsten Redmann gelernt: Dass gute Literatur eben nicht nur in der präzisen Beschreibung von Menschen, Szenen und Stimmungen besteht, sondern vor allem auch im Aussparen. Damit auch die Fantasie seiner Leserinnen und Leser ihren Stoff hat.