Schmuckkunst Ein Ring voller literarischer Perlen: Der QR-Code im Schmuckstück einer St.Galler Künstlerin führt zu Texten und Bildern zur Pandemie Die Goldschmiedin Hélène Kaufmann Wiss hat für die Ausstellung «2020 – ein anderes Jahr» einen Fingerring entworfen. Der QR-Code unter dem Edelstein enthält Lyrik, Cartoons, Fotos und kurze Texte von 23 Autorinnen und Künstlern aus der ganzen Ostschweiz.

Mirjam Bächtold 08.04.2021, 05.00 Uhr

Hélène Kaufmann Wiss in ihrem St.Galler Atelier.

Bild: Ralph Ribi

Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein normaler Ring mit einem grünen Edelstein. Doch dieser Eindruck täuscht. Das grosse Schmuckstück aus Silber birgt ein Geheimnis: Der flach geschliffene Stein, ein Uwarowit, lässt sich zur Seite drehen. Zum Vorschein kommt ein QR-Code, der mit Laserstrahlen in eine Plexiglasscheibe geschliffen wurde. Scannt man diesen, stösst man auf Texte und Bilder von verschiedenen Ostschweizer Autoren und Künstlern. Darunter sind Gedichte sowie kurze Prosatexte, aber auch Fotos, die mit einer Lochkamera gemacht wurden und Cartoons.

Der wuchtige Ring wiegt 70 Gramm und hat einen Namen: «Auf – und ab ins Grüne».

Bild: Thomas Flueck

Die St.Galler Goldschmiedin und Schmuckdesignerin Hélène Kaufmann Wiss hat den Fingerring für die Ausstellung des deutschen Vereins «Forum für Schmuck und Design» entworfen und angefertigt. Die Ausstellung trägt den Titel «2020 – ein anderes Jahr». «Ich setze mich gerne mit einem Thema auseinander und designe dann ein Schmuckstück genau dazu», sagt die Künstlerin. Ihr sind im letzten Jahr vermehrt QR-Codes aufgefallen – in Restaurants oder im Kino, um die Kontaktdaten zu hinterlassen. «Deshalb wollte ich den QR-Code in meine Arbeit integrieren.» Dieser Code gab ihr die Möglichkeit, digital auch andere Kunstschaffende in ihr Werk einzubeziehen. 66-Jährige sagt:



«Die Kulturbranche ist stark gebeutelt. So konnte ich meinen Kollegen eine Plattform bieten.»

Bisher haben 23 Personen für ihren Ausstellungsbeitrag Texte geschrieben, gezeichnet und fotografiert. «Auf – und ab ins Grüne» heisst Hélène Kaufmann Wiss’ Werk. «Während des ersten Lockdowns hat es mich oft in die Natur gezogen. Deshalb habe ich auch den grünen Edelstein gewählt und deshalb sollten auch die Texte und Bilder etwas mit dieser Zeit zu tun haben – jedoch auf eine positive Art.»

Unter dem grünen Uwarowit verbirgt sich der QR-Code, der zu den Texten, Gedichten, Fotos und Cartoons von Autorinnen und Künstlern führt. (Bilder: Thomas Flueck)

Da sind Mundartgedichte von Berta Thurnheer, Cartoons von Ramses Morales Izquerdo, Lyrik von Monika Schnyder und ein Bild von Thomas Flück von der RNA des Coronavirus – nur in Farben symbolisch dargestellt und einem QR-Code ähnelnd. «Es ist toll, dass sich so viele beteiligt haben», sagt Hélène Kaufmann Wiss. Die Ausstellung wird ab Mai vorerst nur online präsentiert. «Ich möchte sie aber so bald wie möglich in die Schweiz holen und sie mit Lesungen verbinden», sagt die Künstlerin.

Schmuckdesignerin und Goldschmiedin

Hélène Kaufmann Wiss hat ihr ganzes Berufsleben lang mit Schmuck und Schmuckkunst gearbeitet. Nach der Lehre als Goldschmiedin in St.Gallen erhielt sie einen der wenigen Gaststudienplätze an einer Fachhochschule in Deutschland und studierte ein Jahr Schmuckdesign. «Diese Möglichkeit war ein grosses Glück für mich. Ich merkte schnell, dass ich keinen kommerziellen Schmuck herstellen, sondern mich der Schmuckkunst widmen möchte», erzählt sie. Sie machte sich früh selbstständig. Ihre Arbeiten präsentiert sie in Ausstellungen, wo sie meist von Sammlern erworben werden. Auch den QR-Code-Ring kann man am Ende der Ausstellung kaufen. Die Künstlerin sagt:

«Ringe fertige ich am liebsten an, vor allem grosse.»

Der QR-Code führt zu den Texten und Bildern von Ostschweizer Kunstschaffenden.

Bild: PD

Der Ring mit dem Code wiegt etwa 70 Gramm. Hélène Kaufmann Wiss macht aber auch Schmuck auf Kundenwunsch. «Das sind dann Einzelstücke, die für die Trägerinnen und Träger jeweils mit einer Geschichte oder Erinnerung verbunden sind.» Als zweites Standbein gibt Kaufmann Wiss seit 20 Jahren Schmuckkurse. Neben der eher einsamen Arbeit im Atelier sind diese für sie eine willkommene Abwechslung.

Die Beiträge sind auch über die Website von Hélène Kaufmann Wiss abrufbar: www.helenekaufmannwiss.ch