Schluss mit Träumen! In der Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell zeigen 69 Kunstschaffende, dass eine Kunsthalle für das Appenzellerland Realität werden könnte

Die Ausstellung «App'n'Cell Now» kommt ohne Hierarchien, ohne Konzept und ohne Jury aus. Mitmachen durften alle Künstlerinnen und Künstler, die in den letzten Jahren von den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden gefördert wurden. Das Resultat ist trotz aller Vielfalt erstaunlich homogen.

Christina Genova 14.11.2020, 05.00 Uhr

Kunst made in Appenzell: Textarbeit von Karin Karinna Bühler (Giebel) und «Liegende Acht III» von Beatrice Dörig (Fenster).

Bilder: Tobias Garcia

«I ha en Tromm.» Der Satz im Appenzeller Dialekt prangt in rosafarbenen Grossbuchstaben unübersehbar am Dachgiebel der Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell. Er verweist darauf, dass im Innern des Hauses besondere Dinge vor sich gehen. Und er verbindet das Appenzellerland mit der grossen weiten Welt. Mit dem Träumen der Black-Lives-Matter-Bewegung von einer gerechteren Welt ohne Rassismus, von der schon Martin Luther King in seiner berühmte Rede gesprochen hat.

Karin Karinna Bühler, von der die Textarbeit stammt, erinnert damit aber auch an ein Ereignis, das sich am 27. November zum 30. Mal jährt. 1990 wurde in Appenzell Innerrhoden als letztem Kanton der Schweiz das kantonale Frauenstimmrecht eingeführt, die Innerrhoderin Theresia Rohner Mattmüller hat dies vor Bundesgericht erstritten. Wegen Drohungen musste sie unter Polizeischutz gestellt werden und verliess den Kanton. Bühler wird am Jahrestag aus dem Schornstein der ehemaligen Ziegelei rosafarbenen Rauch aufsteigen lassen und damit verkünden: «Habemus Frauenstimmrecht», nicht nur als Referenz an die Papstwahl, sondern auch an die Tradition des «Räuchle» in Appenzell Innerrhoden.

Energiefeld für Appenzeller Künstlerinnen und Künstler

Eva Hensels Installation ist eine Hommage an ihre Tante Anna.

Tobias Garcia

Auch Roland Scotti, der Kurator der Kunsthalle Ziegelhütte, hatte einen Traum. Schon seit Jahren schwebte ihm eine Ausstellung ohne Konzept, ohne Jury und ohne Hierarchien vor. «App’n’Cell Now» heisst die Umsetzung seines Traums und vereint Positionen von 69 Künstlerinnen und Künstlern. 126 Einladungen hat der Kurator an all jene Kunstschaffenden verschickt, die in den letzten Jahren von Appenzell Innerrhoden oder Ausserrhoden gefördert wurden. Wer sich meldete und ein Foto seines Ateliers einschickte, war dabei.

Kurator Roland Scotti.

Ralph Ribi

Ab Sonntag ist eine erste Tranche mit Werken von 42 Kunstschaffenden zu sehen. Bis Mitte März wir sich die Ausstellung ständig wandeln. Neue Werke werden hinzukommen, andere wieder verschwinden. Doch Scotti will noch mehr. Zwei Jahre vor seiner Pensionierung unternimmt er den Versuch, die Institution, in der er seit 15 Jahren tätig ist, nachhaltig zu erneuern: Die Kunsthalle Ziegelhütte soll zu einer «Kunsthalle für das Appenzellerland» werden, einem Ort, wo die vielfältigen Appenzeller Kunstszenen permanente Sichtbarkeit erlangen:

«Zeitgenössische Kunst gehört zur Identität des Appenzellerlandes. In meinen Augen ist sie so wichtig wie das Brauchtum.»

Scotti schwebt eine Zusammenarbeit mit den beiden Kulturämtern der Halbkantone vor. «App’n’Cell Now» soll die Initialzündung dafür sein: «Ich hoffe, dass das Energiefeld, das wir aufgetan haben, weiter besteht.» Zumindest für die Dauer der Ausstellung hat Scotti Tatsachen geschaffen: Die Kunsthalle Ziegelhütte wurde in Kunsthalle Appenzell umbenannt.

Tisch und Stühle der Kunsthandwerkerin Gret Zellweger, rechts Wandarbeit von Pascal Häusermann.

Tobias Garcia

Dass diese Künstlerinnen und Künstler, die alle mit dem Appenzellerland verbunden sind, etwas zu sagen haben, zeigt ein Gang durch die Ausstellung. Sie kommt trotz ihrer demokratischen Entstehungsweise erstaunlich homogen daher. Kunsthandwerkliches besteht neben Konzeptuellem, zarte Zeichnungen behaupten sich ebenso wie wilde Sprayereien.

Die Lektüre eines ganzen Lebens

Roswitha Gobbos Welt steht Kopf.

Tobias Garcia

Julia Mensch verneigt sich in ihrer Arbeit «Bibliothek» vor der Trogner Frauenrechtlerin Elisabeth Pletscher, indem sie alle Bücher, welche diese Zeit ihres Lebens gelesen hat, in einem Heft auflistet. Die junge Innerrhoder Künstlerin Roswitha Gobbo rückt unsere Vorstellung von Welt zurecht, indem sie einen Globus verkehrt herum in die Halterung hängt. Sonja Hugentobler überarbeitet Stickereivorzeichnungen und zeigt sie als riesige Wandcollage. Und Walter Angehrn findet in seiner Neonarbeit eine Antwort auf die Sinnfrage: «LOHNT SICH DAS LOHNT SICH».

Sonja Hugentobler hat Stickereivorzeichnungen überarbeitet und bezieht sich damit auch auf die reiche textile Vergangenheit des Appenzellerlandes.

Tobias Garcia

«App’n’Cell» Now», Kunsthalle Ziegelhütte, Appenzell, 15.11.20–14.3.2021. app-n-cell-now.kleio.com