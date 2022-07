Schlager Wer Rap sexistisch findet, sollte mal Schlager hören: ein Spaziergang durch Blümchenwiesen und Altherren-Erotik Am grössten Treffen der Schweizer Rapszene im April war die Empörung über frauenfeindliche Texte gross. Aber auch im Schlager ist die Frau gern Objekt. Warum der Schlager nicht so harmlos ist wie die Kulisse, in der er spielt. Julia Stephan 09.07.2022, 05.00 Uhr

Beatrice Egli gehört zu den modernen Vertreterinnen des Genres - und schlägt selbstbewusstere Töne an. Zvg / FRI

«Meine Puffmama heisst Layla/Sie ist schöner, jünger, geiler.» Die geile Layla hat Deutschland gerade komplett den Verstand vernebelt. Seit Wochen führt der Ballermann-Schlager von DJ Robin und Schürze die Nummer 1 der deutschen Singlecharts an. Die Jungpartei der deutschen CDU feierte sich mit der «Layla» auf einem Parteianlass, als hätte die Gesellschaft noch nie etwas von Sexismus gehört. In der Schweiz ist der Ohrwurm bereits auf Platz 17 geklettert. Und anders als im April, wo sich am Bounce Cypher, dem grössten Treffen der Schweizer Rapszene, Rapper mit frauenfeindlichen Zeilen profilierten, regt sich bei der Puffmutter bisher kein Widerstand.

Ballermann-Hit «Layla» von DJ Robin und Schürze. Quelle: Youtube

Mütter werden in der öffentlichen Wahrnehmung ja vor allem im Rap routinemässig gefickt (Farid Bang: «Ey, ich ficke deine Mutter im Hilton anal...»). Die Erniedrigung von Frauen ist hier Stilmittel zur Selbstüberhöhung. Aber im Schlager? Der schenkt seiner Mama und auch den Müttern dieser Welt doch rote Rosen. Alles schön und heil?

Im Partyschlager ist vor allem alles schön und geil. Ballermann-Könige wie Mickie Krause leben Sexismus mit Songzeilen wie «Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich» und «Ich will 10 nackte Friseusen, 10 nackte Friseusen, oh, oh, 10 nackte Friseusen, mit richtig feuchten Haaren…» unverhohlen aus. Im Volks- und Popschlager ist es die Wald- und Wiesenerotik, in der so manch sexistische Botschaft versteckt ist. Während bei Andreas ­Gabalier Frauen mit dem Satz: «Bügel dein Dirndl gscheit auf» zur Hausarbeit aufgefordert werden, sagt’s Gangsterrapper Farid Bang halt einfach direkt: «Rede nicht, ich sag zu der Bitch: ‹Geh bügeln!›» Und bei Trauffer darf im «Geissepeter» ein nymphomanisches Heidi auf der Alp sein kurzes Röckli lüpfen, um den Geissepeter (Trauffer) aus der Reserve zu locken.

Offizielles Video zum Trauffer-Song: «Geissepeter». Quelle: Youtube

Um im Bild zu bleiben: Rap ist eine erigierte Dominanzgeste, der Schlager eine sich verschämt hinter Alpenblumen versteckende Erektion. Kein Wunder, wird hier – wenn wir nicht gerade am Karneval oder auf Mallorca sind – alles ein bisschen anders verpackt als im Rap, wo es gleich zur Sache geht. Kollegah und Farid Bang rappen im Song «Ave Maria» (2017), der namenstechnisch auch auf eine Platte von Roland Kaiser gepasst hätte:

«Dein Chick ist ’ne Broke-Ass-Bitch, denn ich fick sie, bis ihr Steissbein bricht.»

Brachiale Gewaltfantasien haben in der heilen Welt des Schlagers nichts zu suchen. Wohl aber der Sex, und der ist auch manchmal problematisch. In Kaisers 1980er-Hit «Santa Maria» wird die Entjungferung einer Minderjährigen in ein kitschiges Sommermärchen verpackt:

«Brannte die Sehnsucht – Santa Maria/Den Schritt zu wagen – Santa Maria/Vom Mädchen bis zur Frau...»

Kaiser sieht das, was er damals mit einem Kollegen bei einer Flasche Rotwein zusammenschrieb, um seinen Produzenten zu ärgern, heute kritisch. Gegenüber der «Welt am Sonntag» bereut er manches an diesem Text.

Dieses Bild von einem Mann, der seinem Sexualtrieb willenlos ausgeliefert ist und der bei jedem tiefen Dekolleté die Kontrolle über sein Leben verliert, hat den Schlager jahrzehntelang dominiert. Dieser Mann interpretiert ein «Nein» immer als «Ja» – Diskussionen über die Reformation des ­Sexualstrafrechts hin oder her. Man denke nur an die Dialoge des Traumduos des deutschen Schlagerfern­sehens Marianne und Michael: sie, die anständige Frau, die ihn, den frivolen Ehemann, zurechtweist.

Blumige Verpackung oder Zensursternchen

Wie Schlüpfrigkeit im Schlager funktioniert, hat Comedian Rudi Carrell in den 1970er-Jahren im Sketch «Goethe war gut» demonstriert. Carrell singt sich im lüpfigen Schlagertakt durch Reime wie: «Sie kam aus der Stadt und sie hatte Niveau/Besonders gefiel ihm ihr kräftiger...», um dann mit dem Wort «Hunger» alle Anzüglichkeiten in die Köpfe des Publikums zurückzuweisen.

Rudi Carrell wusste schon in den 1970ern, wie der Schlager tickt. Quelle: Youtube

Im Rap stände bei diesem Reimfehler ein Zensursternchen. Vielleicht auch deshalb macht Rap sich angreifbarer als der Schlager, der so tut, als würde er das normale Leben abbilden als den Überlebenskampf in sozialen Randbezirken. Henry Valentinos «Im Wagen vor mir» (1977), in dem ein Mann mit dem Auto dicht einer jungen Frau hinterherfährt, weil: «Sie fährt allein, und sie scheint hübsch zu sein», empfinden heute viele als geschmacklos. Unter dem Hashtag #sexistischeSchlager haben Frauen den Songtext umgedichtet:

Vor zwei Jahren geriet das in Münchner Bierzelten beliebte «Donaulied», in dem eine Vergewaltigung besungen wird, in die Kritik. Es bewegt sich was in der Szene.

Tobias Reitz hat als erfolgreichster Schlager-Texter Deutschlands für Helene Fischer und andere Stars geschrieben. Er sagt:

«Grundsätzlich läuft der Schlager dem Pop immer ein bisschen hinterher. Hier wird das thematisiert, was gerade in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.»

Schlager würden heute kaum noch ein explizit weibliches oder männliches Begehren thematisieren, die Texte richteten sich an alle. Und auch beim weiblichen Selbstverständnis hat sich was getan: Nach dem Vorbild feministischer Popsängerinnen wie Beyoncé singt Helene Fischer in «Die Erste deiner Art» den bemerkenswerten Satz: «Es zählt nicht, dass dich jeder mag.» Und Beatrice Egli: «Du bist alles, was du brauchst im Leben.» Schlagerforscherin Marina Forell ist überzeugt. «Da bahnt sich eine kleine Revolution an.»