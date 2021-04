Schenkung An den Rändern der Kunst: Das Kunstmuseum Thurgau zeigt seine neue Sammlung mit Kunst von Aussenseitern Das Thurgauer Kunstmuseum hat eine Sammlung von 1200 Werken mit Aussenseiterkunst erhalten. Zum ersten Mal wird die Schenkung in der Ausstellung «Jenseits aller Regeln» ausgestellt. Die Werke wurden von Rolf Röthlisberger zusammengetragen. Wer ist der Sammler und was ist Aussenseiterkunst? Ausserdem stellt Museumsdirektor Markus Landert stellt das Spitzenwerk und seine Neuentdeckung vor.

Dieter Langhart 01.04.2021, 05.00 Uhr

Für Museumsdirektor Markus Landert ist Daniel Curtys Werk «Mountains D.C.Y. 96» der hochkarätigste Sammlungszuwachs.

1200 Werke Aussenseiterkunst erhielt das Kunstmuseum Thurgau vor drei Jahren vom Sammler Rolf Röthlisberger geschenkt. Ein Viertel dieser Sammlung ist nun in der Ausstellung «Jenseits aller Regeln – das Phänomen Aussenseiterkunst» zu sehen. Doch was ist Aussenseiterkunst überhaupt und wer ist der Sammler? Welches Spitzenwerk und welche Entdeckung freuen Museumsdirektor Markus Landert besonders?

Kunst von Aussenseitern

Vor gut hundert Jahren wollte die Avantgarde neu bestimmen, was als Kunst zu gelten hat. Sie bewegte sich weg von der Kunst, suchte nach neuen, anderen Ausdrucksformen an ihren Rändern und ausserhalb der Kunst, brachte ethnologische Objekte aus fernen Ländern heim oder widmete sich dem Werk von Autodidakten und psychisch Kranken. Neue Strömungen entstanden, nannten sich «Naive Kunst» oder «Art brut» oder «Bildnerei der Geisteskranken». Jean Dubuffet hat den Begriff «Art brut» geprägt und 1976 die gleichnamige Sammlung in Lausanne begründet. Doch für Markus Landert greift der Begriff nicht mehr; er sei damals zu fest als anti-zivilisatorisch besetzt gewesen. Auch der Begriff «Aussenseiterkunst» ist laut Landert nicht unbestritten, aber zumindest nicht wertend. Er fasst all diese Strömungen zusammen.

Der Sammler

Sammler Rolf Röthlisberger hat seine Künstler persönlich gekannt.

Rolf Röthlisberger, Germanist und Gymnasiallehrer, war später Leiter des Psychiatrie-Museums der Waldau in Bern. Der 67-Jährige hat um den Kristallisationspunkt – ein von seinem Grossvater geerbtes Bild von Adolf Wölfli (1864–1930) – seit 1985 gezielt Werke von Kunstschaffenden der Aussenseiterkunst gesammelt, von Aloïse Corbaz über Martín Ramírez bis zu Carlo Zinelli aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Sammlung enthält anerkannte Positionen, die bereits Dubuffet in seine Collection de l’Art Brut aufgenommen hatte. Neben diesen Klassikern enthält sie zudem wichtige Werkgruppen aus der psychiatrischen Klinik Gugging bei Wien und dem Atelier La Tinaia in Florenz, bekannten Institutionen der Anti-Psychiatrie seit den 1970er-Jahren, als man von der stationären Behandlung weg kam und über die Instrumentalisierung von psychisch kranken Künstlern zu diskutieren begann. Rolf Röthlisberger hat «seine» Künstler persönlich gekannt und über Jahre begleitet, war ihnen eng verbunden.

Das Spitzenwerk

Sammlungshighlight: Als Spiegel zur Welt kann Daniel Curtys Werk «Mountains D.C.Y. 96» gelesen werden.

Daniel Curtys Werk «Mountains D.C.Y. 96» hebt Markus Landert als bemerkenswertesten Neuzugang hervor. Der Elektromechaniker Daniel Curty (1960–2013) kam nach einem traumatischen Erlebnis in die psychiatrische Klinik Waldau und begann zu zeichnen und zu malen. Seine Arbeiten folgen einer strengen Ordnung. In «Mountains D.C.Y. 96» umkreisen geometrische Formen eine runde Scheibe, eine Landschaft aus Bergen, Häusern, Pflanzen. Das dichte Bildgewebe bestimmen Ornamente und Muster, aber auch Slogans, Einzelwörter, thematische Wortgruppen. Wörter kommen in fast allen Arbeiten Curtys vor. Markus Landert schreibt im Begleitbuch zur Ausstellung: «Der Schlüssel zur Interpretation der Zeichnung offenbart sich in einem Dreieck am oberen Bildrand. Dort finden sich der Begriff WORLD und die Namen der verschiedenen Kontinente. Plötzlich wird das Werk zu einem Spiegel der Welt.»

Die Entdeckung

Philippe Saxers «Schreiender, 19.5.97» ist für Markus Landert die Neuentdeckung der Sammlung.

Für Markus Landert ist Philippe Saxer (1965–2013) die Entdeckung der Ausstellung. Den gelernten Glasmaler führten Krankheitsschübe immer wieder in die Klinik Waldau, wo er unablässig künstlerisch tätig war. Er beschäftigte sich mit literarischen Vorlagen und betrieb auch Selbstanalyse mit seinem eigenen Bildnis. «Saxer schürfte am Existentiellen», sagt Landert. Was ist der Mensch? Wie spiegelt sich das Menschsein im Gesicht? Wie verloren ist der Mensch in der Welt? Für diese innere Befindlichkeit mag das Werk «Schreiender» stehen (Bild links).

Saxers Werke sind laut Landert «verrückte Weltbilder, poetische Räume und gleichzeitig Türöffner zur Ausstellung». Nach seinem Tod fanden sich Tausende Werke an seinen Arbeitsplätzen und Lagern – faszinierendes Zeugnis von Saxers Suche nach einem gültigen Menschenbild.

Bis 19. Dezember, Thurgauer Kunstmuseum, Warth.