Schauspielhaus Zürich Volle Oper, leeres Theater: Sind die Opernfans schmerzresistenter? Dem Schauspielhaus Zürich laufen die Zuschauer davon, oft ist das Haus bloss zu einem Drittel gefüllt, derweil das viel grössere Opernhaus durchaus öfters voll ist. Warum ist das so? Christian Berzins Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Patrycia Ziólkowska «Ödipus Tyrann» im Schauspielhaus Zürich - die Regie stammt von Hausherr Nicola Stemann. Philip Frowein / Schauspielhaus Zürich

Die leeren Stühle sind auch nicht mit verbilligten Hauskarten zu besetzen. Das Opernhaus Zürich oder Tonhalle sind dieser Tage nicht immer ganz voll, aber was heisst das schon: Deren Säle sind fast doppelt so gross wie jener des Schauspielhauses Zürich – und dort herrscht eine riesige Misere.

Schauen wir auf die Auslastung in dieser Woche. «My Heart Is Full of Na-Na-Na» in der 200 Plätze fassenden Box im Schiffbau war am Tag der Vorstellung zu einem Drittel verkauft. «Ödipus Tyrann» im 750 Plätze fassenden Pfauen nicht mal zur Hälfte verkauft, keine 300 Karten weg. Hausherr Nicolas Stemann inszeniert. «Der Reigen» – im Sommer bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt – ist am Sonntag bloss zu einem Drittel gefüllt.

Anders das Bild in der Oper: «Barkouff» – eine schlapp inszenierte drei Stunden dauernde Opera Bouffe von Jacques Offenbach – ist zu mindestens zwei Dritteln belegt, also etwa 900 Plätze verkauft. Das Ballett «Nachtträume» am Donnerstag ist ausverkauft und Mozarts «Entführung aus dem Serail» am Freitag – viel gespielt, sehr modern inszeniert, längst im Repertoire – ist noch besser als «Barkouff» gefüllt.

Unbekanntes Werk, läppisch inzsniert, aber gut besucht: Offenbachs «Barkouf» am Opernhaus Zürich Monika Rittershaus / Opernhaus Zürich

Es sind nicht zwei Völker, die Theater- und die Opernmenschen. Die Operngänger jedenfalls gehen ins Theater. Das zeigt sich im berühmtesten Musikfestival der Welt, den Salzburger Festspielen: Die opernaffinen Festspielgäste füllen dort das Theater, fahren auch auf die Perner-Inseln, wo moderne Theatersprachen zu sehen sind. 2011 sah man dort gar die «Faust»-Inszenierung eines gewissen Nicolas Stemann, heute Intendant am Schauspielhaus. «Nicht schauspielern!», mahnte damals eine Figur . . .

Im Sommer 2022 sah das Salzburger Publikum auch eine Produktion des Schauspielhauses Zürich: «Reigen», allerdings bloss «nach Arthur Schnitzler». Die Aufführung war bestens verkauft, und doch verliessen einige Besucher sogar vorzeitig und enttäuscht das Theater. Wer will schlechte Texte hören und einen Soldaten sehen, der sich eine Pistole in den Hintern steckt? Geschätzt 70 Prozent der zahlreichen internationalen und nationalen Kritiken waren negativ. Hart zu lesen für das Schauspielhaus Zürich, das verwöhnt wird von der lokalen Theaterkritik.

So wie sich in Salzburg das Publikum mischt, tut es das auch in Zürich. Deswegen lässt sich aufzeigen, warum die Oper viel besser läuft.

Die Königin der Nacht steigt aus dem Kühlschrank. Egal

In der Oper ist die originale Partitur nach wie vor spielbestimmend. Die Musik treibt das Geschehen voran und kann nicht verstellt oder gestrichen werden: Somit ist das Stück in 95 Prozent der Aufführungen im Original zu hören. (Fast) egal, wenn die Königin der Nacht in Mozarts «Zauberflöte» in Zürich aus einem Kühlschrank steigt, Hauptsache: Sie singt, denn das ist menschheiterschütternd grossartig.

Genauso wie die Verse und die Dramen von Tschechow, Shakespeare oder Schiller: Donnerworte, auch mal leisezart gesprochen, die zu Tränen rühren. Doch die gibt es am Schauspielhaus Zürich nicht zu hören: Kein Stück ist mehr ganz, kein Klassiker mehr da – wenn doch, dann ist er gevierteilt und geteert.

Aus dem Dialog entsteht das Drama. Halb gebannt, halb gelangweilt lesen wir sie in der Schule, gespannt schauen wir auf die Bühne, um sie wieder und wieder zu erleben. Der Schauspieler ist der wichtigste Verbündete des Autors und seine Brücke zum Publikum. Erst die Sprache ermöglicht den Zuschauern eine Identifikation mit der gespielten Figur, mit dem Stück. Hier beginnt die Theaterliebe.

Das ist in der Oper genauso: Wir hören eine Arie zu Hause, wollen sie im Saal erleben. Die Musik zieht die Menschen ins Opernhaus, noch nie aber wurde ein Mensch wegen der Regie Opernfan. Gute Regie und gutes Musizieren kombiniert ergeben dann ein Wunder. Das ist selten, aber schlechte Regie führt nur selten zu Abo-Kündigungen. Der Operngänger kriegt nun mal zu 70 Prozent, was er sich wünscht, und geht nach dem intellektuellen Spass beglückt nach Hause, bisweilen gar mit einer Anregung dank der Regie.

Im Schauspielhaus hingegen gilt der Text des Originals nicht mehr viel – und wenn doch, dann sollen überfordernd riesenhafte Romane wie «Der Streik» erzählt werden oder er wird von 2 statt 12 Personen erzählt.

Vor nicht allzulanger Zeit wurde hier grosses Welttheater uraufgeführt, 2006 von Yasmina Reza «Der Gott des Gemetzels» oder 2005 von Botho Strauss «Nach der Liebe beginnt ihre Geschichte». Es waren die Jahre von Matthias Hartmann, den die Theaterkritik nicht leiden konnte. Bei ihm trugen der Schauspieler und das Wort das Stück. Bei Direktorin Barbara Frey wurde es anders: Das emotionsbefreite Ironie-Theater liess einen bisweilen ratlos zurück. Aber man sah neben Pollesch-Worttischbomben doch noch neue Stücke von Lukas Bärfuss oder Martin Suter. Und es durfte noch Werner Düggelin inszenieren – Meister der feinsten Sprachregungen: Worte wurden Klang. Nun dröhnt jeweils der Sound der jungen Regisseure ins Rund.

Unvergessliche Uraufführung am Schauspielhaus Zürich: «Der Gott des Gemetzels» von Jasmina Reza mit Schauspielstars wie Corinna Kirchhoff; Doerte Lyssewski und Michael Maertens, Archiv,KUL

Diese Inszenierungen boten bei allen Schwierigkeiten auch ein Mass an Unterhaltung, an Spannung. Warum nicht gar Katharsis? Grosse Worte, berühmte Stücke, berühmte Schauspieler – das gefällt. Nicht zuletzt deswegen ist Hugo von Hofmannsthals von den Fachleuten belächelter «Jedermann» seit 100 Jahren die Cashcow der Salzburger Festspiele. 15 mal 2500 Zuschauer sehen das Stück jeweils in sechs Sommerwochen auf dem Domplatz. Dank Stars – heuer Lars Eidinger, – und einer altbekannten Geschichte. Theater als Volksfest, ähnlich wie «Oper für alle» – die sommerliche Opernübertragung auf Leinwand – unten auf dem Sechseläutenplatz.

Auch in Zürich zieht der Star: Drei Vorstellungen der «Tosca» im Opernhaus sind in der Weihnachtszeit bereits ausverkauft, da Tenorkönig Jonas Kaufmann singt. Für den zur selben Zeit im Schauspielhaus angesetzten «Wilhelm Tell», adaptiert von Milo Rau, sind am 29. 12. erst 25 Karten verkauft.

Dank Corona rettete man sich in eine Verschnaufpause

Im Schauspielhaus Zürich geht es weder um grosse Verse noch um den Schauspieler, sondern um Projekte der Regisseure. Zürich hatte schnell genug davon. Schon im Februar 2019, also nach sechs Monaten mit der neuen Intendanz, tuschelte man im leeren ­Foyer: «Wie wird wohl die Bilanz Ende Saison aussehen?» Dank Corona rettete sich das Schauspielhaus in die Verschnaufpause. Nicht mal die treusten der Treuen, die Abonnenten, blieben. Die Zürcher Opern-Abonnenten haben ihre Abos verlängert, im Schauspielhaus nur 73 Prozent – früher taten das etwa 95. Zu sagen, in Deutschland seien die Schauspielhäuser auch leer, ist eine schlappe Verteidigung.

Das Leitungsduo spekuliert derweil in einem Statement auf der Homepage, warum derart gegen das Haus polemisiert wird, und weiss: «Um eine sachliche Darstellung objektiver Missstände geht es bei derart Artikeln auf jeden Fall nicht.» Dabei ist es einfach: Die negativen Berichte kommen daher, da viele Zürcher dem Haus den Rücken drehen.

«Um eine sachliche Darstellung objektiver Missstände geht es bei derart Artikeln auf jeden Fall nicht» sagen die Intendanten Benjamin von Blomberg (lins) und Nicolas Stemann (rechts). Andrea Zahler / CH Media

Die Reaktion der Intendanten Benjamin von Blomberg und Nicolas Stemann ist bezeichnend, keinen Zentimeter weichen sie ab von den Ideen: «Für uns ist der Kurs der weiteren Inklusion und Diversifizierung nicht verhandelbar.» Das Haus wird somit leer bleiben, die Suche nach dem Jubel aus Berlin weiterhin bestehen. Stadtgespräch würde genügen. Am Luzerner Theater war es in den Direktionsjahren von Barbara Mundel genauso – die Reihen leer. In Zürich führte Christoph Marthaler das Theater 2002/2003 in rote Zahlen – trotz 38 Millionen Subventionen und deutschem Kritikerlob und den zwei ­Titeln «Schauspielhaus des Jahres».

Die Zürcher Bilanz wird stimmen, egal wie viele Leute kommen – die Subventionen sind dermassen hoch. «Inside-Paradeplatz» hat dieser Tage zudem aufgezeigt, dass das Haus die in den Corona-Jahren «erwirtschafteten» Überschüsse der Stadt nicht zurückzahlt. Es lässt sich gut leben als erfolglose Schauspielhaus-Theaterdirektoren.

