Marilyn Monroe war eine Feministin, am 1. Juni wäre sie 96 Jahre

Schauspielerin Leinwandgöttin Marilyn Monroe war Feministin: «Ich wollte ich selber sein» Der Preis für ihre Unsterblichkeit war tödlich. Am 1. Juni würde Marilyn Monroe ihren 96. Geburtstag feiern. Eine neue Publikation enthüllt Überraschendes. Daniele Muscionico 01.06.2022, 05.00 Uhr

Der Fotograf Bert Stern erfand das öffentliche Gesicht der Monroe. Was nicht in das Image des Stars passte, wurde nicht veröffentlicht.

Wie viele Fehlgeburten erlitt sie? Ein halbes Dutzend gesichert. Marilyn Monroe wünschte sich Kinder – und bekam etwas anderes: Unsterblichkeit.

Davon und Intimes mehr erzählt ein neues Buch, anschaulich und berührend durch die Zusammenführung von zwei der wichtigsten Monroe-Dokumente: Die Biografie von Norman Mailer sowie die letzten Bilder, die Bert Stern von ihr aufgenommen hat, treffen sich zum ersten Mal in einer Publikation.

Der tödliche Preis der Unsterblichkeit

Bert Sterns intime Fotos und letzte Aufnahmen von Marilyn Monroe. Taschen

Der Zeitpunkt liegt richtig. Marilyn Monroe wäre am 1. Juni 96 Jahre alt geworden und starb am 5. August vor 60 Jahren. Wenn denn der Preis für ihre Unsterblichkeit in unseren Köpfen und Herzen nicht tödlich gewesen wäre. Der Bild- und Textband mit unveröffentlichten Fotos aus dem Hause Taschen zeigt eine Frau, die für sich in Anspruch nehmen darf, zu Lebzeiten Hollywoods traurigstes Mädchen gewesen zu sein.

Marilyn, wie wir sie kennen, war das Produkt des Studiosystems, ihrer eigenen instabilen Kindheit – und des männlichen Blicks. Ist das der Stoff, aus dem die Leinwand-Göttinnen sind oder es waren? Es muss so sein. Wäre ihre Persönlichkeit gefestigter gewesen, ihr Selbstvertrauen besser geerdet, sie hätte sich nicht wie Wachs und mit einem eisernen Ehrgeiz den Gesetzen einer Filmindustrie unterworfen, die Frauen wie sie aus Profitgier auspressten bis aufs Blut.

Selbstmord oder die Mafia? Ihr Tod bleibt ein Rätsel

Im Todesjahr 1962, erst 36 Jahre alt, hinter ihr lagen drei gescheiterte Ehen und sechs Fehlgeburten, vor ihr lag ihre Tablettenabhängigkeit, bilanzierte sie als Aufschrei: «Ich wollte ich selber sein und nicht nur ein vibrierender Freak, der den Sexhändlern in der Filmgesellschaft ein Vermögen einbringt.» Starke Worte einer starken Frau.

Marilyn Monroe (1926-1962) Dieses Portrait zeigt Marylin Monroe um 1956. Die spitz zulaufenden Körbchen waren ein Markenzeichen von ihr. culture-images/cm 1944 wurde sie als Fotomodell entdeckt. Keystone Im Laufe ihres Lebens wurde sie von den namhaftesten Fotografen ihrer Zeit abgelichtet. John Vachon Mit Komödien wie "Blondinen bevorzugt", "Wie angelt man sich einen Millionär?" oder "Das verflixte 7. Jahr" wird sie zum Hollywoodstar. Keystone Zu Beginn ihrer Karriere als Schauspielerin mimt sie attraktive Blondinen in kleinen Nebenrollen. Doch sie wird zum Publikumsliebling. John Vachon "All About Eve" (Alles über Eva) USA 1950: Marilyn Monroe (rechts) mit Anne Baxter, Bette Davis und George Sanders. Sie wurde in den 1950er Jahren zum Weltstar. John Vachon Marilyn Monroe mit Jane Russell in "Gentlemen Prefer Blondes" ("Blondinen bevorzugt", USA 1952/53). Marilyn Monroe im Film "Gentlemen Prefer Blondes" ("Blondinen bevorzugt", USA 1952/53) Marilyn Monroe als Rose Loomis im Spielfilm Niagara (USA 1953). ZDF-Bilderdienst Ein unvergessliches Bild: Marilyn Monroe mit ihrem weltberühmten Kleid im Film "Das verflixte siebte Jahr". Keystone Marilyn Monroe auf einer Aufnahme aus dem Film "The Seven Year Itch" 1954 (Archiv) Keystone Manche seltene Bilder von ihr kamen unter dem Hammer. Auch dieses: Marilyn Monroe wird auf dem Set von "Let's Make Love" geschminkt (Archiv) Keystone Marylin Monroe gilt als meistfotografierte Frau ihrer Zeit. Keystone Neue Chance für Fans von Marilyn Monroe: Wieder mal kommt ein Namensschild vom Grab der 1962 verstorbenen Hollywood-Ikone unter den Hammer. (Archivbild) Keystone/AP NY/ Ganz schön verführerisch: «Marilyn Monroe – letzte Sitzung» von Fotograf Bert Stern. HO Beliebtes Sammelobjekt: «Marilyn» von Andy Warhol Heute gilt sie als eine Filmikone und ein archetypisches Sexsymbol des 20. Jahrhunderts. www.bridgemanart.com Sorgte für einen Skandal: Marilyn Monroe haucht 1962 «Happy Birthday Mr. President» ins Mikrofon Enger Fetzen: Marilyn Monroe trägt ihr legendäres Kleid vor dem Geburtstagsständchen für Präsident John F. Kennedy im Madison Square Garden. KEYSTONE/AP John F. Kennedy Presidential Library/CECIL STOUGHTON Marilyn Monroe 1962 kurz vor ihrem Tod. Sie starb am 1. August in Los Angeles an einer Überdosis Barbiturate im Alter von 36 Jahren. Die genauen Todesumstände sind bis heute unklar geblieben. Keystone Grabstelle von Marilyn Monroe Keystone

Die Monroe war eine Feministin, doch mit ihrer Intelligenz und schonungslosen Klarheit für ihre Lage allein auf weiter Flur. Sie durchschaute das System der Filmstudios und ihre ohnmächtige Position: «In Hollywood zahlt man dir 1000 Dollar für einen Kuss und 50 Cents für deine Seele. Die Tugend eines Mädchens ist hier weit weniger wichtig als ihre Frisur.»

Ob sie wenige Monate nach dieser bitteren Einsicht tatsächlich «freiwillig» aus dem Leben schied oder das Opfer des Kennedy-Clans und von Auftragskillern ermordet wurde, wird man nie wissen. Man kann aber in der neuen Publikation ihre letzten Fotos betrachten und sich die Frage stellen: Wie viel Selbstironie lag in ihrer Antwort, wie viel Wissen über ihre vermeintlich labile Persönlichkeit, dass sie einem Journalisten einmal Folgendes erwiderte. «Ja, ich weiss, es ist etwas Besonderes an mir. Ich gehöre zu jener Art Mädchen, die man tot in einem Schlafzimmer findet, mit einer leeren Schachtel Schlaftabletten in der Hand.»

Norman Mailer, Bert Stern: Marilyn Monroe, Taschen-Verlag 2022, FR. 91.90