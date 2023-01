Mistery Schweiz: Die Alpen als Ursprung wildester Sagen

Sagenhafte Schweiz Der Teufel wohnt in der Nachbarschaft: So (ungefähr) erklärten sich unsere Vorfahren die Pandemie Wer hat Schuld an Corona? Bill Gates und die WHO! Verschwörungstheorien sind so alt wie die Menschheit. Spitzenreiterin in der Erfindung von Mythen ist die Schweiz. Die Ausstellung «Sagen aus den Alpen» im Zürcher Landesmuseum zeigt die besten Beispiele. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Mit einem Hund führten die Urner der Legende nach in der Schöllenenschlucht den Teufel hinters Licht. Die Postkarte von 1904, «Gruss von der Teufelsbrücke», macht die Geschichte wahr. Bild: Schweizerisches Nationalmuseum/ Landesmuseum Zürich

Am 1. Mai war es wieder so weit: Um zehn Uhr nachts flog über den Zürcher Himmel von Süden nach Norden ein feuerfunkelnder Drache. Aus dünnen, durchsichtigen Wolken brach darauf ein Wetterleuten los, Donnerschläge, als ob Musketen und Kanonen Händel austrugen! Am 7. Januar des folgenden Jahres sah man das nämliche Untier um Mitternacht von Wädenswil gegen Männedorf fliegen. Am heiligen Ostertag bei der Abenddämmerung wagte sich das Vieh im Thurgau erneut unter Menschen, es flog mit dem letzten Abendlicht von Bischofszell nach Sulgen.

Die Menschen hielten den Atem an. Gelehrte wie der einflussreiche Zürcher Johann Jakob Scheuchzer (1672–1777) hielten die Sichtungen akribisch fest. Man behandelte die Erscheinungen als Wissenschaft, verglich, bestimmte und klassifizierte: die Drachen, die Seeschlangen, der Stollen,- Tatzel- oder Lindwurm. Jede Art war ein Terrorist eigener Prägung. Für die Menschen des 17. Jahrhunderts war die Existenz von Drachen erhärtete Realität.

«Dragun» heisst der Wildbach in Graubünden

Zu gerne hausten sie in Graubünden; Dragun von lateinisch Drago, der Drache, ist die rätoromanische Bezeichnung für einen Wildbach. Der Drache, der in ihm wohnt, sorgt bei Hochwasser für Tod und Verwüstung. Mindestens so gerne hielten sich die Ungeheuer der Vergangenheit auch in der Gegend des Pilatus auf, im Wald rund um den Berg oder in dessen Höhlen. Der Luzerner Drachenstein (heute in Staatsbesitz), bis Ende des 18. Jahrhunderts wegen seiner Heilwirkung eine Weltberühmtheit, war für den Zürcher Wissenschafter Scheuchzer eine Sensation: «Die merkwürdigste der Merkwürdigkeiten aller Museen.»

Drachen in Luzern haben Tradition. Als der Luzerner Stadtschreiber und frühe Gesundheitspolitiker Rennward Cysat 1468 einen Lindwurm in der aufgebrachten Reuss entdeckte, war klar: Das Untier würde Schrecken bringen und Verheerung. Und tatsächlich, Luzern überrollte nach dem Auftauchen des Tiers eine tödliche Pestwelle! Dreissig Jahre später folgte auf einen nächsten Luzerner Reuss-Drachen – der Schwabenkrieg.

Puppe, Nagelkreuz und Messer zur Abwehr gegen das Toggeli, ein Geistwesen aus dem Volksglauben. Interessant: Puppe und Kreuz stammen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und waren in Obwalden in Gebrauch. Bild: Schweizerisches Nationalmuseum/ Landesmuseum Zürich

Davon und von Sagenhaftem mehr erzählt eine fantastische Magical Mystery Tour im Zürcher Landesmuseum. Die Ausstellung «Sagen aus den Alpen» räumt auf mit dem Bild einer Schweiz, als ein Land, wo seit je die Vernunft regiert. Im Gegenteil. Unser Territorium ist die Geburtshöhle langlebiger Sagen und Märchen.

Die Berge, die entlegenen Täler, die Distanz zu kirchlichen oder weltlichen Gerichtsbarkeiten, die Zerrissenheit des Landes in Katholiken und Reformierte, die Not der Menschen auf den Alpen, aber auch in elenden städtischen Behausungen: Sie bildeten den Humus für Legenden über Helden und Retter genauso wie für den Glauben an die böse Macht.

Tod, Tuntsch und Teufel

Die Geschichten, die sich unsere Ahninnen erzählten, lassen Puppen lebendig werden; in der Legende vom «Sennentuntschi» zum Beispiel, das blutige Rache nimmt an jenen, die sie schlecht behandeln. Sie erklären, weshalb sich die einmal fruchtbare «Blüemlisalp» im Berner Kandertal in eine Stein- und Eiswüste verwandelt hat.

In Uri wiederum besagt eine Legende, dass der Bau der Brücke über die Schöllenenschlucht nur mit Hilfe des Teufels möglich gewesen sei. Das erste Wesen, das sie passiere, musste dem Satan seine Seele überlassen. Natürlich schickten die schlauen Urner als Erstes einen Geissbock hinüber; in anderen Versionen war es ein nicht minder stinkender Hund.

Denn in der Schweiz unserer Vorfahren, und leicht bis ins 19. Jahrhundert, wohnte der Teufel sozusagen in der eignen Nachbarschaft. Teuflische Kräfte und böse Geister sollten erklären, was für den Einzelnen in der Gesellschaft oder Politik – aber auch von der Kirche – nicht glaubhaft zu erklären war: Wetterunbill und Kriege, Krankheiten und schlechte Ernten. Auch persönliche Schicksalsschläge, Kindstod oder ein familiäres Unheil waren Anlass, in Stellvertretern – insbesondere in Stellvertreterinnen – Verantwortlichkeiten zu benennen. Man gab dem Unglück einen Namen und ein Gesicht.

Tells Geschoss zielt ins Leere

Und so fand und erfand man die Hexen! Hexen machten das schlechte Wetter. Hexen waren verantwortlich für alles Schlechte überhaupt. Sie waren das inkarnierte Böse, sie steckten mit dem Teufel im Bund. Über 6000 Menschen sind in der Schweiz im Zuge der Hexenverfolgung auf Geheiss der Kirche auf grausame Weise getötet worden. Beschuldigt und zum Tode verurteilt wurden zumeist junge, minderbemittelte und alleinstehende Frauen.

Lawinen, Steinschlag, Erdrutsche, Hexen machen Wetter: Michael Greyff, 1489. Der Glaube an Wetterzauber war in den Hexenprozessen des 15. bis ins 18. Jahrhundert ein häufiger Anklagepunkt. Bild: Albertina, Wien/ Landesmuseum Zürich

Am anderen Ende der Geschichten, die aus Furcht geboren sind, steht die populärste. Sie macht aus einem Hirngespinst eine Identifikationsfigur: Die Sage von Wilhelm Tell, Begründer der Schweiz als einig Volk von Widerstandskämpfern gegen fremde Vögte. Dass Tells Geschoss ins Reich der Einbildung gehört, und dass diese im hohen Norden zu Hause ist und mitnichten in der Urschweiz, das freilich mag eine Kränkung sein, von der sich gewisse Kreise der Schweiz bis heute nicht erholt haben. Tells Armbrust gilt ja doch als Gütesiegel für Swissness. Pure Fantasie?

Wehret den Anfängen des Aberglaubens! Nägel und Messer gegen Albträume in Bett und Kirche Auf der Berner Blüemlisalp, in der Urner Schöllenenschlucht, in der Innerschweiz mit Wilhelm Tell. Oder in den Betten der Bündner Sennen, die sich als Frauenersatz einen Tuntsch basteln, der lebendig wird: In der Schweiz schossen die Sagen und Legenden wild ins Kraut. Im Landesmuseum versammeln sind Schätze aus zahlreichen Volkskundemuseen, die anschaulich vom tief verankerten Volksglauben an Drachen und Hexen, an böse Mächte und Helden berichten. Wer weiss, dass etwa in Obwalden gegen Geistwesen noch im letzten Jahrhundert mit Messern und mit Nägeln vorgegangen wurde, glaubt der Idee einer Schweiz, die schon immer wusste, wo die fremden Vögte sitzen. (M.D.)

«Sagen aus den Alpen», Landesmuseum Zürich, bis 23.4.2023

