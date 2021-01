Rundgang «Sobald der Bundesrat das O.K. gibt, legen wir los»: In der Kunstzone der Lokremise St.Gallen werden meterhohe und tonnenschwere Kunstwerke aufgebaut Schon zwei Mal musste die Eröffnung der Ausstellung «Città irreale» wegen der Pandemie verschoben werden. Trotz geschlossener Museen ist der Aufbau der XXL-Skulpturen nun aber in vollem Gange. Darunter sind gestapelte Container, ein 15 Meter langer Tunnel und sogar eine echte Swissair-Kabine.

Christina Genova 26.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künstlerin Sara Masüger beim Aufbau ihrer Skulptur «Tunnel» für die Ausstellung «Città irreale». Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 21. Januar 2021)

Zwei kräftige Männer des Transportunternehmens Frischknecht, ein Museumstechniker, Künstlerin Sara Masüger und ihr Assistent packen mit an, als es gilt, ein weiteres Segment der Skulptur «Tunnel» an den richtigen Ort zu hieven. Die Teile aus Gips, Holz und Bauschaum sind zwischen 60 und 150 Kilogramm schwer, insgesamt wiegt die Skulptur 2,5 Tonnen. Deren Einzelteile müssen wie ein 3D-Puzzle zusammengesetzt werden – ein Nervenkitzel: «Bei jedem Segment, das wir hinzufügen, habe ich einen Adrenalinschub und Schweissausbrüche», sagt Masüger.

In der Kunstzone der Lokremise St.Gallen ist man mitten im Aufbau der Ausstellung «Città irreale», obwohl jetzt schon klar ist, dass der 6. Februar als Eröffnungstermin nicht eingehalten werden kann. Die Ausstellungseröffnung muss bereits zum zweiten Mal verschoben werden; ursprünglich hätte sie im September zum zehnten Geburtstag der Lokremise aufgehen sollen. Obwohl die Museen bis mindestens Ende Februar geschlossen sind, arbeitet man mit Hochdruck an der Ausstellung. Man will bereit sein. Co-Kuratorin Nadia Veronese sagt:

«Sobald der Bundesrat das O.K. gibt, legen wir los.»



Bob Gramsmas Swissair-Kabine der ersten Klasse ist beinahe fertig aufgebaut. Sie stammt aus einer MD 11.

Bild: Ralph Ribi

Im Rahmen von «Città irreale» werden in der Lokremise erstmals Werke aus der Sammlung des Kunstmuseums ausgestellt, die meisten davon in Grösse XXL und begehbar. Bis auf die Skulptur des St.Galler Künstlers Alex Hanimann, die für den Aussenbereich bestimmt ist, und einer Metallzelle Bob Gramsmas wurden bereits alle Werke aus dem Depot angeliefert. Sie befinden sich in verschiedene Stadien des Aufbaus. Langsam entsteht, wie es der Ausstellungstitel ankündigt, eine kleine Stadt.

Swissair-Kabine und gestapelte Container

Jessica Stockholders riesige Installation im Hintergrund ist schon beinahe fertig aufgebaut. Im Vordergrund ist Sara Masügers «Tunnel» am Entstehen.

Bild: Ralph Ribi

Beinahe fertig ist die riesige Installation der US-Amerikanerin Jessica Stockholder, die unter anderem aus mehreren farbigen Containern besteht. Die Künstlerin hätte eigentlich nach St.Gallen kommen wollen. Nun hat sie ihre Anweisungen per E-Mail durchgegeben. Bob Gramsma ist bereits zweimal aus Zürich angereist. Seine Skulptur, eine Original Swissair-Kabine der ersten Klasse, ist ebenfalls schon grösstenteils aufgebaut, nur noch die Beleuchtung fehlt. Christoph Büchels Beobachtungskabine hingegen wartet in Einzelteile zerlegt darauf, von den Technikern des Kunstmuseums zusammengesetzt zu werden.

Personelle Veränderung Abgang von Kurator Lorenzo Benedetti nach erst drei Jahren Wie das Kunstmuseum St. Gallen auf Anfrage bestätigt, ist Kurator Lorenzo Benedetti seit Ende März 2020 nicht mehr für das Museum tätig. Das Arbeitsverhältnis wurde «in gegenseitigem Einverständnis» aufgelöst. Benedetti hatte seine Stelle im Februar 2017 als Nachfolger des langjährigen Kurators Konrad Bitterli angetreten, der heute als Direktor des Kunstmuseums Winterthur tätig ist. Laut Auskunft von Direktor Roman Griesfelder sei vorläufig nicht geplant, die Stelle neu zu besetzen. Man bleibe Benedetti, der in Paris lebt, «freundschaftlich verbunden». Geplant sei, dass dieser als freier Kurator weiterhin Projekte in St. Gallen betreue. Darunter auch die für 2021 programmierte Schau «Das unsichtbare Monument». (gen)

Die neuste Anschaffung des Kunstmuseums, die in der Ausstellung zu sehen sein wird, ist Sara Masügers «Tunnel» von 2020. Von aussen sieht er aus wie ein langgezogener Keil, von innen wie eine Höhle. An der höchsten Stelle wird die Skulptur, die ebenfalls begehbar ist, 2,20 Meter messen und sich gegen ihr Ende immer mehr verengen. Mit dem Aufbau wurde um 9.30 Uhr begonnen, jetzt, um 18.30 Uhr, fehlt nur noch wenig, bis die 15 Meter Gesamtlänge erreicht sind. Für heute aber ist Feierabend. Die Feinarbeit wird noch einige Tage in Anspruch nehmen, so müssen zum Beispiel alle Fugen verschlossen werden: «Ich bin eine Perfektionistin», sagt die 42-jährige Künstlerin.

Kuratorin Nadia Veronese.

Bild: Ralph Ribi

Um den Besucherinnen und Besuchern die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung der Museen zu verkürzen, werden ab dem 6. Februar Ausstellungsansichten von «Città irreale» veröffentlicht und im Verlaufe des Februars ein Video des Ausstellungsaufbaus. In der Zwischenzeit wird es dem Personal des Kunstmuseums nicht langweilig, denn für 2021 sind zehn Ausstellungen geplant. Dafür werden Saaltexte geschrieben, Kunstwerke inventarisiert oder deren Herkunft erforscht: «Museumsarbeit ist nicht nur das, was man als Ausstellung sieht», sagt Nadia Veronese.

Die Kooperation mit dem Theater St. Gallen, die für die Ausstellung «Città irreale» vorgesehen war, wird coronatauglich adaptiert: Anstatt wie ursprünglich geplant die Ausstellung als Bühne für ein Stück zu nutzen, gibt es nun einen Audiowalk, den jeder Besucher und jede Besucherin für sich alleine absolvieren kann.