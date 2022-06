Ruhestörer Wer war in den letzten 100 Jahren der umstrittenste Intellektuelle der Schweiz? Nein, er heisst weder Frisch noch Dürrenmatt Der Mann, der am längsten und härtesten und bis hinauf in den Bundesrat für rote Köpfe sorgte, war ein eher unbekannter Gelehrter, dessen Nachlass sich jetzt endlich sichten lässt. Julian Schütt Jetzt kommentieren 05.06.2022, 05.00 Uhr

Jonas Fränkel (1879–1965) in seinem Arbeitszimmer in Riedegg bei Thun. Schweizerisches Literaturarchiv Bern / David Fränkel

Sein Name? Jonas Fränkel. Dass er heute ziemlich unbekannt ist, hat Gründe: Mit staatlicher und selbst bundesrätlicher Vollzugshilfe ist Jonas Fränkel ins Abseits gedrängt worden. Er hat den Antisemitismus von Schweizer Politikern, Journalistinnen und Forschern zu spüren bekommen und ist vor diverse Gerichte gezogen worden bis hin zum Bundesgericht. Schliesslich hat man ihn in den Ruin treiben wollen.

Sein Vergehen? Er hat rebelliert gegen das Unrecht, das ihm besonders in der Zeit des Nationalsozialismus widerfahren ist. Auf bewundernswerte Weise hat er dagegen gekämpft, sich «als ein Opfer verhöhnen zu lassen», wie er einmal schrieb. Weil er sich nicht jeden Schimpf und jede Schande gefallen liess, sondern sich publizistisch wehrte, wurde er als notorischer Ruhestörer und Querulant jahrzehntelang fertig gemacht.

Der umstrittenste Schweizer Intellektuelle war ein Aussenseiter

Was mit Jonas Fränkel geschehen ist, lässt sich nur als Skandal bezeichnen. Ich habe erstmals in den 1990er- Jahren über ihn recherchiert und noch seinen Sohn befragen können. Salomo Fränkel hat über die zum Teil fünfzig und mehr Jahre zurückliegenden Ereignisse gesprochen, als hätten sie eben erst stattgefunden.

Inzwischen sind weitere dreissig Jahre vergangen, und jetzt erst - lange nach Jonas Fränkels Tod (1965) - können seine Enkel und Urenkelinnen sich befreien von dieser traumatischen Geschichte. Sie haben seinen Nachlass dem Schweizerischen Literaturarchiv in Bern übergegeben.

Dass Fränkel der umstrittenste Schweizer Intellektuelle der letzten hundert Jahre ist, erstaunt darum, weil man ihn sich als geborene Randexistenz vorstellen muss. Er kommt ursprünglich aus Krakau, aus einer Rabbiner-Familie. Nach Aufenthalten in Wien und Berlin wird er 1921 ausserordentlicher Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Bern. Der einzige Karrieresprung in seinem Leben. Und er verdient dreimal weniger als die ordentlichen Professoren.

Fränkel bleibt fachlich wie gesellschaftlich ein Aussenseiter. Von seinesgleichen nehmen karrierebewusste Politiker und Medienleute normalerweise keine Notiz. Aber Jonas Fränkel macht mit Leistungen auf sich aufmerksam, wenn auch in einer Nischendisziplin der Literaturwissenschaft. Er wird Philologe, ediert die Werke grosser Dichter wie Heinrich Heine, Arthur Schnitzler, Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer und Carl Spitteler.

Fränkels Briefe dokumentieren seine Ausgrenzung in der Schweiz

Es sind auch die Dichter, die Fränkel zuerst entdecken. Der 60-jährige Spitteler fasst Vertrauen zum halb so alten Gelehrten. Fränkel wird im Laufe der Jahre seine rechte Hand. Er soll das Gesamtwerk herausgeben, dessen Biografie schreiben und nach Spittelers Tod den Nachlass betreuen.

Eine ebenso intensive Freundschaft entwickelt sich zum gesellschaftskritischen Berner Autor Carl Albert Loosli. Die Korrespondenz zwischen Fränkel und Loosli umfasst 3145 Briefe und Karten, eine Auswahl davon haben Fredi Lerch und Dominik Müller soeben im Chronos-Verlag veröffentlicht. Das Zeugnis einer grossartig aufrichtigen Freundschaft, aber auch ein Zeugnis ersten Ranges zur Geschichte der Intellektuellen in der Schweiz. Darin erfahren wir, was es heisst, mutig und oft auf verlorenem Posten für die eigene Sache zu kämpfen. Wir lernen sehr minutiös die Streitkultur und den Antisemitismus in diesem Land kennen.

Jonas Fränkel, in der Mitte, erhält nach allen Schikanen 1957 eine Literaturauszeichnung des Kantons Bern. Keystone

Obwohl er Schweizer ist, sorgt er hierzulande für Ausschaffungsgelüste

Fränkel verschafft sich Respekt, indem er die unhaltbare Arbeit der besser positionierten Fachkollegen kritisiert. Damit macht er sich Feinde und weckt, obwohl er längst Schweizer ist, Ausschaffungsgelüste. Zu spüren bekommt er das besonders nach 1933, als das Schweizer Kulturleben immer mehr auf sich gestellt ist, weil Deutschland die Gleichschaltung der Kultur vorantreibt.

Nun steigt in der Schweiz die Nachfrage nach Nationaldichtern. Das Editionsgeschäft wird plötzlich attraktiv. Fränkel erhält Konkurrenz, und seine Gegner profilieren sich im isolierten Glashaus auf Kosten des Steinewerfers. Schweizer Verleger wollen ihn loswerden, weil er als Jude nun ein Absatzhemmnis darstellt auf dem deutschen Markt, den man sich partout erhalten möchte.

In der Schweiz äussert sich der Antisemitismus subtil

Anders als in Nazi-Deutschland, wo purer Rassismus jedes Mittel heiligt, äussert sich der Antisemitismus in der Schweiz subtiler. Man verpasst Jonas Fränkel ein negatives Image. Durch sein ungehöriges Benehmen provoziere er judenfeindliche Emotionen.

Er säe Zwietracht im Vaterland, liefere die Schweiz mit seiner Polemik gegen den NS-Staat zusätzlichen Gefahren aus, unterlaufe die Anstrengungen der geistigen Landesverteidigung, terrorisiere das anständige Kulturschaffen, monopolisiere die Nationalklassiker Keller und Spitteler, bereichere sich an schweizerischem Geistesgut.

Man entfernt ihn schliesslich erfolgreich aus seinen Arbeiten an Gottfried Keller und Carl Spitteler. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als Fränkel seine Familie kaum noch durchbringen kann und sogar über eine Emigration aus der Schweiz nachdenken muss, wirft ihm ein Zürcher Regierungsrat vor, er habe sich an der Keller-Edition bereichern wollen. Das alte antisemitische Wucherer-Stereotyp.

Innenminister Philipp Etter unterhält das Parlament mit dem Fall Fränkel

Der Spitteler-Nachlass gehört seit 1933 der Eidgenossenschaft. Bei Fränkel vermutet man noch allerlei Manuskripte, die Spitteler dem Freund einst übergeben hat. Philipp Etter, der zuständige Innenminister, referiert mehrmals vor dem National- und Ständerat über die Akte Fränkel, zitiert unerlaubterweise aus Privatbriefen des jungen Gelehrten, um ihn der Lächerlichkeit preiszugeben.

Die Parlamentarier geniessen die Reden als Auflockerung zwischen ernsteren Geschäften. Opposition gibt es kaum, zu exotisch wirkt dieser Nachlassstreit.

1945 spricht ein Schiedsgericht, zusammengesetzt aus drei Bundesrichtern, dem Gelehrten Jonas Fränkel definitiv das Verfügungsrecht über Spittelers Nachlass ab, obwohl selbst der Anwalt des Bundes einräumt, die Akten hätten «vielfach zu Gunsten Fränkels» gesprochen. Der wehrt sich in einem Pamphlet mit dem Titel «Spittelers Recht».

Plötzlich steht die «Vollstreckungskommission» vor seiner Haustüre

Am 9. Oktober 1948 steht dann unangemeldet eine «Vollstreckungskommission» vor seiner Haustür, dezent im Hintergrund postiert die Polizei, als sei er ein Verbrecher. Man will die vermissten Spitteler-Manuskripte beschlagnahmen.

Von einer Hausdurchsuchung schreckt der Gerichtspräsident dann doch zurück. Denn in Fränkels Wohngemeinde Thun stösst die bundesrätliche Hetze gegen ihren Mitbürger seit Kriegsende auf Widerstand.

Aber Bundesrat Etter hält das nicht davon ab, im Parlament ein weiteres Mal über Fränkel herzuziehen. Insgesamt mutet man den Abgeordneten zwischen 1932 und 1949 mehrere Stunden Debatte über den Fall Fränkel zu.

Unheilvolle Parallelen zum Fall Bührle

Eine weitere Strafklage wegen Vernichtung von Spitteler-Dokumenten wird nur darum fallen gelassen, weil von vornherein mit einem unbefriedigenden Strafmass gerechnet wird. Da inzwischen auch Betreibungsbeamte sich für Fränkel interessieren, weiss man, dass der vermeintliche Wucherer zahlungsunfähig ist.

Die Geschichte von Jonas Fränkel zeigt den geballten Diffamierungs- und Ausgrenzungsfuror in der Schweiz, vor dem selbst höchste staatliche Stellen nicht zurückschrecken. Es ist kein Einzelfall aus einer dunklen Vergangenheit. Das wissen wir spätestens seit dem Fall Bührle.

Die Zürcher Regierung von 1941 redete von Fränkels «hebräischer Bosheit», nur weil er das Wort «Konzentrationslager» in den Mund nahm. Und sie entfernte ihn aus seinem Gottfried-Keller-Editionsprojekt, damit man die Ausgabe ohne den jüdischen Herausgeber ungeniert im NS-Staat verbreiten konnte.

Die heutigen Regierungen von Stadt und Kanton Zürich wiederum haben sich bis vor kurzem lieber in den Dienst der Bührle-Stiftung gestellt als in den Dienst der Nachkommen früherer jüdischer Besitzer, die ihre Gemälde nicht halten konnten in der Not, in die sie durch die Nazis geraten waren.

Eine unheilvolle Kontinuität: Das wirtschaftliche Interesse kommt noch immer vor der Solidarität mit gefährdeten Menschen.

