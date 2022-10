Corsage und die Kaiserin: Sisi wird gerade neu entdeckt

Royals Viva Sisi: Eine Kaiserin wird neu entdeckt Der Kinofilm «Corsage» und die Serie «Die Kaiserin» beschäftigen sich mit der österreichischen Kaiserin Elisabeth. Teilweise stellen sie das Bild von ihr auf den Kopf. Und ein Ende der Sisi-Auseinandersetzung ist nicht in Sicht. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps spielt eine ältere Sisi in «Corsage» Bild: Ascot Elite

Sissi, der reizende Wildfang, der mit dem Pferd über die Rosenbüsche springt. Sissi, die ein Rehkitz mit der Milchflasche füttert. Sissi, die sich auf der Jagd im Wald an ihren Papa, den gemütlich-bierseeligen König Max von Bayern schmiegt. Es sind Bilder einer jungen Elisabeth, der späteren Kaiserin von Österreich-Ungarn, die sich im kollektiven Bewusstsein als Klischees etabliert haben. Geprägt wurden sie vor allem von den Heimatfilmen mit Romy Schneider, deren himmelblaue Augen so unnachahmlich strahlendes Glück vortäuschen konnten.

Ihre Darstellung einer unschuldigen, kindlichen Kaiserin löste von 1955 bis 1957 bei einem Millionenpublikum Begeisterung aus und ist bis heute fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Fernsehprogramms geblieben. Was Regisseur Ernst Marischka mit der «Sissi»-Trilogie aufzog, war ein Kind der Nachkriegszeit, durchweht von einem Hauch Wehmut nach der verlorenen Grösse der k.u.k. Monarchie und der Sehnsucht nach Unbeschwertheit in der Natur, ohne lästige Nazis. Dafür mit unzähligen folkloristischen Gesten und Ausrufen, die nicht nur von der «Bullyparade» veralbert wurden: «Sissi!» «Franz!» «Eure Majestät!» «Küss die Hand!»

Sisi-Mania zu Beginn der 2020er Jahre

Mit Ausnahme des Musicals «Elisabeth», das mit tragischen Elementen bereits am Status der goldigen Kindkaiserin rüttelt, kam nach Marischka lange nichts, was bei einer breiten Zuschauerschaft auf ein derartiges Echo gestossen wäre. Wer erinnert sich daran, dass Romy Schneider ein viertes Mal in die kaiserlichen Kleider schlüpfte, bei Luchino Viscontis «Ludwig»?

Doch nun, zu Beginn des zweiten Jahrzehnts dieses Jahrtausends schiessen die Sisis – korrekterweise mit nur einem «S» – aus dem Boden wie Steinpilze. Dabei wird aktuell kein bemerkenswertes Jubiläum gefeiert, bringt kein historischer Sensationsfund neue Erkenntnisse. Nicht nur in der FAZ fragt man sich, ob wir in der «Sisi-Dekade» leben.

Den Auftakt machte letzten Dezember eine RTL-Serie, in der es, wenig überraschend, in erster Linie um Sex ging. Eine junge Sisi masturbiert morgens, später holt sie sich Tipps bei einer Edelprostituierten und besorgt die Regierungsgeschäfte teils vom Bett aus. Das war ebenso frech wie abgedreht albern und liess das Bild der süssen Modeikone bröckeln. Und gegenwärtig geht es Schlag auf Schlag weiter mit der Sisi-Mania: Neben dem Kinofilm «Corsage» veröffentlichte Netflix soeben die erste Staffel von «Die Kaiserin».

Eine Serie als Schmonzettenreigen

Die sechs Folgen begegnen dem Mythos unschlüssig, ohne die Charaktere deshalb komplex werden zu lassen. Soll Elisabeth (Devrim Lingnau) forsch sein, feinfühlig oder doch verschlossen? Hauptsache, sie ist eine moderne Frau, die sich an diesem faszinierenden, doch auch ein bisschen abstossenden Hof nicht herumkommandieren lassen will. Etwa wenn der Arzt und der Erzbischof die Unschuld der baldigen Kaiserin feststellen, die sich gegen das Prozedere sperrt: «Ich hatte das Gefühl, da schauen mir zwei Männer unter den Rock». Doch solche seltenen Szenen bleiben einfach für sich stehen, wichtiger sind Lieben und Intrigen.

Devrim Lingnau als Elisabeth mit Philip Froissant (Kaiser Franz Joseph) in der Serie «Die Kaiserin». Bild: Netflix

Der emotionale Haushalt nimmt in der Serie mehr Raum ein als der historische Hintergrund, aus dem man so genüsslich schürfen könnte. Da zu einem richtigen Drama Drei zu gehören scheinen, muss mit Maximilian, dem jüngeren Bruder von Kaiser Franz, ein Gegenspieler etabliert werden. Max will Sisi, Sisi aber will Franz und Franz weiss nicht so ganz, was er will. Es werden zu Schulhofdialogen tragische, bedeutungsschwangere Blicke getauscht mit Gesichtern, die sich nahe kommen, aber nie so nahe, dass es ernsthaft gefährlich wird. Selbst die sonst so pflichtbewusste Erzherzogin Sophie, die Kaisermutter, wird in diesen Schmonzettenreigen hineingesogen.

Der Look aus lauter prächtigen, leeren Räumen erinnert an «The Crown», im Hintergrund lungert die zerlumpte, arme Arbeiterschaft herum. Die braucht es als Kontrast, um Sisi als tatkräftige, volksnahe Regentin zu etablieren, was sie in der historischen Realität nur äusserst bedingt war. «Ich hoffe die Menschen werden sich erinnern, dass ich eine gute Kaiserin war, nicht welche Frisur ich hatte», sagt die Serien-Sisi. Eine solch nachträgliche Projektion als neue Legende zu etablieren, wird jedoch umso schwieriger, wenn auch der Militarist Franz seine menschenfreundliche Ader zu entdecken beginnt.

«Corsage» erzählt eine überzeitliche Geschichte

Ganz anders geht der diese Woche gestartete Kinofilm «Corsage» von Marie Kreutzer an den Mythos Sisi heran, er denkt die Rezeption gleich mit. Elisabeth ist hier ein beschriebenes Blatt, gilt in ihrer Zeit mit 40 Jahren bereits als alte Frau. Mit unterkühlten Affären, Reitturnieren in England und schliesslich einem visuell fulminanten Befreiungsschlag sucht sie sich aus ihrer hoffnungslosen Lage bei Hof zu befreien. «Corsage» lief auf diversen Festivals, darunter in Cannes und jüngst am Zurich Film Festival, zu dem die Regisseurin für ein Telefonat zur Verfügung stand.

Die Idee für den Film habe ihre Hauptdarstellerin Vicky Krieps an sie herangetragen, sagt Kreutzer. Sie selbst hatte die alten «Sissi»-Filme als Kind nicht gesehen, kannte als Österreicherin vor allem das Souvenirshop-Klischee. «Erst als ich sehr viel über sie gelesen hatte, habe ich verstanden, wie weit dieses Marischka-Bild von dem entfernt ist – wie ich jetzt glaube – dass diese Frau gewesen ist. Aber das hat auch mit der Entstehungszeit zu tun. Biografien erzählen auch mehr über die Zeit, in der sie geschrieben wurden, als über die Figur.»

Dabei weist «Corsage» weit über einen Kostümfilm hinaus. Er stellt seine Künstlichkeit aus, um darauf hinzuweisen, wie überzeitlich die Geschichte von Elisabeth ist. So finden sich immer wieder bewusst gestreute Anachronismen: Ein Wischmob lehnt an der Wand, ein Traktor hält eine Kutsche auf, es wird Aperol Spritz getrunken und mit der Harfe der Rolling Stones-Song «As Tears Go by» angestimmt.

Deutlich werden die historisch bekannten, aber selten thematisierten Manien gezeigt, die Elisabeth im Umgang mit ihrem Körper pflegte, fast wie manche Influencerinnen: Die Essstörung, die übertriebenen sportlichen Betätigungen, der Schönheitswahn mit stundenlangem Kämmen der Haare. «All diese Dinge die man heute modern sehen kann, haben auch mit Kontrolle zu tun, es ist etwas, an dem sich Elisabeth festhalten kann. Sie will auf Augenhöhe gesehen werden, doch dafür gab es niemandem am Hof. Es war ein hierarchisches System, in dem man letztlich alleine blieb», meint die Regisseurin.

Kreutzers von vier beteiligten Nationen produzierter Film ist auch deshalb so gelungen, weil er eine einfache Psychologisierung für die Zuschauer vermeidet. Elisabeth ist eine Frau, die ausgesprochen charmant und zugleich unglaublich nervig sein kann, man kommt ihr nicht richtig nahe – und kann ihre Motivationen dennoch nachvollziehen. Das Korsett, das die Kaiserin einschnürt, zieht sie selbst noch enger. «Ich liebe widersprüchliche Figuren und wir sollten lernen, auch Frauenfiguren in ihrer ganzen Komplexität zu sehen. Wir kennen alle Filme, bei denen wir mit einem Mann emotional mitgehen, obwohl er eigentlich ein Bösewicht ist», sagt die Regisseurin.

Sisi und kein Ende

Mit dem Kinofilm und der Netflix-Serie ist aber noch nicht Schluss bei Sisi. Frauke Finsterwalder wählte für «Sisi und ich» die Perspektive einer Hofdame, der Film soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Womöglich böte die Kaiserin in ihrer Zerrissenheit aus Dekadenz und Scheu auch Stoff für Finsterwalders Ehemann, den Schriftsteller Christian Kracht? Karen Duve hat mit ihrem herrlich komischen Roman «Sisi» gerade vorgemacht, wie sich mit ironischer Distanz ein Mythos erden lässt.

Doch woher kommt genau jetzt die Sisi-Begeisterung? Eine Frage, die auch Marie Kreutzer nicht beantworten kann. Vielleicht wirkt die Kaiserin wie ein überlebensgrosser Spiegel für grundsätzliche Kämpfe um Status und Anerkennung, die Frauen noch heute austragen? Ein solcher erzählt sich prägnant anhand einer Figur, die historisch gut dokumentiert ist, aber doch nicht so perfekt, dass man lückenlos alles wüsste.

Auch der Konflikt, wie man welche Rolle in modernen Monarchien ausfüllen soll, scheint uns seit Prinzessin Diana und aktuell Herzogin Meghan von Sussex vertraut. Da wirkt es fast prophetisch, was die Sisi-Biografin Brigitte Hamann in ihrem Standardwerk über die Gründe schreibt, wegen denen die Kaiserin in ihrem Umfeld scheitern musste: «Sie alle entsprangen der Diskrepanz zwischen einem aufrichtig denkenden, sensiblen Menschen und dessen ausschliesslicher Verwendung als höfischer Figur.» Die tragische, falsch verstandene Prinzessin sei auch ein Bild, das die Medien geschaffen hätten, meint Kreutzer.

Fällt der nächste Mythos?

Wenn Sisi Charakteristiken von Diana und Meghan vorwegnimmt, hätte dann in dieser Analogie nicht die staatstragende Erzherzogin Sophie die Rolle, für die in den letzten Jahren Queen Elizabeth so verehrt wurde? Womöglich war Sophie sogar die stärkere Frau? Natürlich stellte sie das Gegenteil moderner, liberaler Emanzipationsbestrebungen dar, beugte sich den patriarchalen Diktaten jener Zeit. Zugleich beeinflusste sie über ihren oft zaudernden Sohn die Habsburger Politik zu ihren Lebzeiten wohl tiefgreifender als Sisi, konnte innerhalb ihres starren Korsetts ihre eigenen Interessen teilweise durchsetzen.

Dazu meint Marie Kreutzer: «Sophie war eine spannende Figur, sie hatte eine wahnsinnig undankbare Position. Und immer noch wird sie erzählt als die böse Schwiegermutter, was für ein deppertes Stereotyp. Es ist schon eine Frechheit, wie man diese Frau posthum zeichnet.» Vielleicht ist es an der Zeit, dass der nächste Mythos auf den Prüfstand gestellt wird.

«Corsage»: Seit 6. Oktober im Kino.



«Die Kaiserin»: 6 Folgen, jeweils ca. eine Stunde: Auf Netflix

