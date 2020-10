Rotviolett wie ein Pinot noir: So präsentiert sich das neue Kultur- und Kongresshaus in Mels Das Verrucano ist das neue attraktive Zentrum von Mels und wird nächsten Dienstag offiziell eröffnet. Geschäftsführerin Eva Maron setzt besonders auch auf Kultur und will, dass das neue Haus in die ganze Ostschweiz ausstrahlt. Einige kulturelle Highlights sind bereits aufgegleist. Martin Preisser 17.10.2020, 05.00 Uhr

Geschäftsführerin Eva Maron auf der Bühne des neuen Verrucano-Hauses in Mels. Bilder: Tobias Garcia

Sieben Jahre hat Eva Maron in Arbon das Hotel Wunderbar mitgeleitet. Davor war sie Schauspielerin und hat in einigen Fernsehserien vor allem Polizistinnen gespielt. Kommt ihr das in ihrem neuen Job als Geschäftsführerin des Kultur- und Kongresshauses Verrucano in Mels zugute? «Ja, ich würde mich schon als tough bezeichnen und auf jeden Fall als Praktikerin», sagt sie. Eva Maron kennt die Gastronomie also genauso wie die Kultur. Beides wird im neuen Verrucano wichtig sein. Sie betont:

«Nur mit Kultur kann ich im neuen Haus aber kein Geld verdienen, ich muss Bankette verkaufen und Geld mit Catering einnehmen.»

Aber genau die Kultur ist es, die sich die neue Geschäftsführerin speziell auf die Fahnen geschrieben hat. «Ich möchte sie regelmässig verankern und die Idee des Verrucano als neuen Leuchtturm auch einlösen.»

Das Verrucano integriert sich stimmig in den Dorfplatz von Mels.

Der Dorfkern bekommt ein spezielles Gepräge

Das neue Haus bietet sich auf jeden Fall dafür an. 740 Sitzplätze fasst der grosse Saal, für den zwei Akustikgutachten erstellt wurden. Die Akustikpaneele aus Holz bilden auch optisch ein Element, das eine warme Atmosphäre ausstrahlt. 23 Millionen Franken hat sich die Gemeinde Mels das Bijou kosten lassen, das dem Dorfkern ein besonderes Gepräge verleiht und sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Fast zwanzig Architekten haben sich in einem international ausgeschriebenen Wettbewerb um den Bau des Verrucano in einem anonymisierten Verfahren beworben.

740 Plätze bietet der grosse Saal mit seinem warmen Ambiente und mit viel Holz.

Eva Maron, Geschäftsführerin seit April 2019, hat sich daher besonders gefreut, dass ein Büro aus der Region, die «Raumfindung» aus Rapperswil, die Ausschreibung gewonnen hat. «Pinot noir» haben die Architekten ihr Projekt zuerst genannt, als Referenz an die Reben, die auch in Mels gut gedeihen. Rotviolett ist daher auch die Aussenfassade des stark auf Holz basierenden Baus gestaltet. Den Namen Verrucano hat er schlussendlich wegen des Steins erhalten, der in Mels abgebaut wird und auch in den Fussböden als dunkle Einsprengsel wieder auftaucht.

Das Verrucano ist für vielfältige Nutzung angelegt. Auf der Bühne, die sich architektonisch harmonisch mit dem Zuschauerraum verbindet, muss für Turnveranstaltungen genauso Platz sein wie für Orchesterkonzerte oder Tanzvorführungen.

Das Foyer des neuen Kultur- und Kongresshauses im Sarganserland.

Eva Marons Bekenntnis zur Kultur hat bereits erste Früchte getragen. Am 2. Januar ist das Sinfonieorchester St.Gallen zu Gast, am 6. Februar die Tanzkompagnie des Theaters St.Gallen. Auch das Schauspiel soll in Mels bald präsent sein. «Nicht zuletzt wegen des Theaters St.Gallen bin ich Schauspielerin geworden», sagt Eva Maron. «Jetzt hoffe ich auf eine lange Kooperation mit St.Gallen.» Aufgegleist hat sie bereits auch Musical- und Showevents.

Ein Verein, verantwortlich für Kultur, ist in Planung

Und mit der Reihe «Klassik Sterne» sind bis April vier hochkarätige Konzerte programmiert. Zu Gast sind das Wiener Klaviertrio, das Gershwin Piano Quartett, die famose venezolanische Pianistin Gabriela Montero und schon am 7. November das Duo Igudesman & Joo, die mit «And now Beethoven» ihre ganz eigene Sicht auf den 250. Geburtstag des Meisters werfen werden. Für die Kulturarbeit im Verrucano will Eva Maron rasch einen Verein gründen, der sich dieses Sektors intensiv annimmt. Spätere Kulturgelder der öffentlichen Hand kann das Verrucano nicht selbst beantragen, sondern nur ein entsprechender Verein.

Stilvielfalt soll also zukünftig herrschen im Verrucano, und auch Kultur Platz haben, welche die jüngere Generation anspricht. Ein genaues Auge will Eva Maron auch auf die Ostschweizer Szene werfen und Kulturschaffenden aus der Region eine neue attraktive Auftrittsmöglichkeit anbieten. Das neue Kultur-und Kongresshaus wird wegen Corona eher still eröffnet. Am Dienstag wird es von den Pfarrern beider Konfessionen eingesegnet.

www.verrucano.ch