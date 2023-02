«Tatort» Rosa und der Wolf: Im Schwarzwald kommt mit der Leiche eines lange vermissten Mädchens ein Familiendrama ans Licht Nebel, Schnee, ein Tal und Schauspieler, so kantig wie der Schwarzwald. Wie kam Teenager Rosa vor Jahren ums Leben? Susanne Holz 11.02.2023, 05.00 Uhr

«Tatort» Schwarzwald: «Unten im Tal». Sonntag, 12. Februar 2023, 20.05 Uhr, SRF 1. SWR/Benoît Linder

Ein Wolf reisst ein Schaf in einer nebligen Winternacht im Schwarzwald. Bei Erdarbeiten wird an einem See das Skelett eines seit über zehn Jahren vermissten Mädchens ausgebaggert, sein Turnschuh hat überdauert. Ein Schnitt ins Helle und zur Konfirmation von Antonia, der Tochter des vor Jahren verschwundenen und nun als Skelett geborgenen Teenagers. «Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott in ihm.»