REZITAL Ivo Pogorelich in Zürich: Chopin aufregend anders Mit fünf Kompositionen aus dem Spätwerk Frédéric Chopins war der kroatische Meisterpianist Ivo Pogorelich am Samstag in der Tonhalle Zürich zu hören. Und kreierte für Chopin neue, atemberaubende Räume. Martin Preisser 15.11.2021, 09.30 Uhr

Stets auf der Suche nach der Essenz der Komposition: Ivo Pogorelich. Bild: PD

Bis ein paar Minuten vor dem Konzert sitzt Ivo Pogorelich im Saal, mit Mütze, Fleecejacke, fast kaum zu erkennen. Er tunt sich mit ein paar leisen Klängen ein, spürt der Atmosphäre nach. Ein Ritual der mentalen Vorbereitung, bei dem die Zuschauer, die schon in den Saal strömen, problemlos dabei sein dürfen. Zehn Minuten später kommt Ivo Pogorelich dann im Frack und liefert die nächsten zwei Stunden Musik von Chopin ab, die so aufregend anders klingt als das Gewohnte.

Schon bei der Barcarole op. 60 merkt man Pogorelichs Ansatz, dieser Musik alles Salonhafte und gefällig Dahinfliessende zu nehmen, es von allzu romantischem Glanz zu entschlacken. Chopins Spätwerk wirkt unter Pogorelichs Händen viel moderner und radikaler als die geglätteten, sich oft gleichenden Mainstream-Interpretationen. Pogorelich spielt die Barcarole nicht als feinsinniges Gondellied, sondern sucht auch nach der versteckten Dramatik in dieser Musik.

Ivo Pogorelich steckt neue Räume ab

Grossartig dann Pogorelichs Sicht der dritten Chopin-Klaviersonate h-Moll op. 58. Dieser Pianist gibt sich nie nur mit der vorgegebenen Partitur zufrieden, sondern steckt neue Räume ab, auch indem er überraschende Fix- und Haltepunkte in den Noten sucht, die Chopins Musik eine neu wirkende Architektonik geben. Pogorelich gibt sich nicht mit bekannten Strukturen zufrieden, meidet das bloss Elegante und Perlende von Chopins Musik. Durch die anders gesetzten Markierungen in dieser Sonate scheint dann aber das für Chopin charakteristische Klavier-Belcanto umso klarer und unmissverständlicher auf.

Schon in seinen frühen Einspielungen etwa von Chopins Scherzi oder der Préludes hat Pogorelich Chopin gegen den Strich gebürstet, mit aufregenden Ergebnissen. Und auch an diesem Klavierabend begeistert die Unbeirrbarkeit, mit der er nach den verborgeneren Kräften sucht, die diese einzigartige Klaviermusik ausmachen. Dabei ist sein «gegen den Strich» nicht gesuchter Exzentrik oder Eigenwilligkeit geschuldet, sondern dem Drang hinter glattgebügelter Eleganz das Überraschende in Chopins Musik neu zu beleuchten. Und da gerät etwa der dritte, langsame Satz der h-Moll-Sonate zu einer unendlich spannungsvollen Reise statt bloss zu einem klangschönen Dahinschmelzen. Pogorelich wählt für Chopin extreme Tempi, in beide Richtungen. So lässt er dann das Finale der Sonate zu einem fast wütenden Rausch werden.

Ivo Pogorelich in der Tonhalle Zürich beim Aufwärmen vor dem Konzert. Bild: Martin Preisser

Mit kompromissloser Eindringlichkeit

Pogorelich zählt bis heute zu den Pianisten mit einer überragenden Technik und Klangkultur. Aber auch nach über 40 Jahren Bühnenerfahrung stellt er seine technische Bravour in jedem Takt in den Dienst der Musik. Konsequent auf der Suche, stets mit dem Willen zu kompromissloser Eindringlichkeit. Das machte auch in Zürich diesen Klavierabend mit Chopins komplexem Spätwerk zu einem kurzweiligen, mitreissenden Konzerterlebnis. Leider in einer mager besetzten Tonhalle.

Im zweiten Teil seines Chopin-Rezitals spielte Pogorelich die f-Moll-Fantasie und die bekannte Berceuse. Auch da war wieder eine fast detailversessene Suche nach jeder noch so kleinen Wendung und der Wille zu feinst dosierter Farbgebung zu spüren. Nach der h-Moll-Sonate geriet zum Abschluss Pogorelichs Interpretation der Polonaise-Fantasie op. 61 zu einem weiteren Höhepunkt. Das Stück ist mehr Fantasie als Polonaise und mit seinen vielen Ideen nicht leicht zusammenzuhalten. Auch hier gelingt es Pogorelich, jedes Detail, jeden wunderbaren Einfall wie unter dem Vergrösserungsglas zu spielen, die Strukturen auch einmal zerfliessen lassend, um aber doch die grosse Architektonik, den grossen Bogen nie zu verlieren. Pogorelich liess diese Opus beeindruckend fast zu einer Art sinfonischen Dichtung auf dem Klavier werden.