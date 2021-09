Rezension Die Pandemie in Wachs gebannt: In der Kunsthalle St.Gallen paart sich Schönheit mit Monströsem Der Pariser Künstler Éric Baudelaire thematisiert in seiner Einzelausstellung «Death Passed My Way and Stuck This Flower in My Mouth» die Krisen und Auswüchse unserer Zeit: der ökologische Irrsinn des globalen Handels, Klimakrise und Pandemie. Es sind melancholische Werke voller Poesie, die ebenso berühren wie sie verstören.

18.09.2021

Éric Baudelaire zeigt in seinem Wachsrelief (im Hintergrund), wie die Google-Suchen zum Stichwort «Einsamkeit» im ersten Lockdown im Frühling 2020 anstiegen.

46 Millionen Blumen treffen jeden Tag im niederländischen Aalsmeer ein. In der Kleinstadt bei Amsterdam steht die grösste Kühlhalle Europas. Dort werden 60 Prozent der weltweit gehandelten Blumen versteigert. Wenige Stunden zuvor wuchsen sie noch auf den Feldern Kenias oder Kolumbiens. Die Schnittblumen werden maschinell sortiert, vollautomatisch verpackt und danach rund um die Welt geflogen.

Der in Paris lebende Künstler und Filmemacher Éric Baudelaire hat in der fünfteiligen Videoinstallation «This Flower in My Mouth» die ausgeklügelten Abläufe in dieser riesigen Blumenfabrik festgehalten. Die Videoarbeit ist Kernstück seiner Einzelausstellung in der Kunsthalle St.Gallen. Fasziniert und zunehmend irritiert folgt man dem Geschehen, welchem eine raffinierte Choreografie zugrunde zu liegen scheint. Die Diskrepanz zwischen der Schönheit der Rosen oder Orchideen und deren industrieller Verarbeitung ist schwer zu ertragen. Der Künstler bezeichnet die Abläufe als «monströs» und «a very rational aberration», als äusserst rationale Fehlentwicklung.

Theaterautor Luigi Pirandello als Inspiration

Blumen als Massenware und Konsumgut: Éric Baudelaires 5-Kanal-Videoinstallation «This Flower in My Mouth».

«This Flower in My Mouth» ist eine eindrückliche Metapher für den ökologischen Irrsinn des globalisierten Handels. Doch Baudelaire verleiht dem Video eine weitere Dimension, indem er darin Szenen einbaut, in welchen ein Mann durchs nächtliche Paris streift.

Éric Baudelaire hat den ganzen Text des Theaterstücks «L’uomo dal fiore in bocca» in englischer Sprache auf elf schwarze Stoffbahnen drucken lassen. Hier ein Ausschnitt. Bild: Sebastian Schaub

Der Spaziergänger ist inspiriert von einem Protagonisten des 1922 entstandenen Theaterstücks «L’uomo dal fiore in bocca» (der Mann mit der Blume im Mund). Geschrieben hat es der italienische Autor Luigi Pirandello kurz nach der Spanischen Grippe; der Titel der Ausstellung «Death Passed My Way and Stuck This Flower in My Mouth» ist ein Zitat aus dem Stück.

Der Titel der Ausstellung in Wachs geschmolzen ist ein Zitat aus Pirandellos Theaterstück. Bild: Sebastian Schaub

Baudelaire hat den Satz in eine Wachstafel geschmolzen, die für die langsam schwindende Lebenszeit steht. Denn dem Tod geweiht sind nicht nur die Blumen in der niederländischen Kühlhalle, auch die Tage von Pirandellos Spaziergänger sind gezählt. Er hat einen blumenförmigen Hauttumor am Mund, ein Epitheliom, das vor 100 Jahren noch unheilbar war.

Die Blumen stehen sowohl bei Baudelaire als auch bei Pirandello für Schönheit, Vergänglichkeit und die Fragilität der menschlichen Existenz, über welche das Unheil jederzeit unvorbereitet hereinbrechen kann. Dies rückt angesichts aktueller Krisen und Katastrophen schmerzlich ins Bewusstsein.

Zeitgenössische Historiengemälde

Die Wachsreliefs zeigen grafische Darstellungen von Statistiken zur Pandemie. Die Daten umfassen jeweils einen Zeitraum vom Januar 2020 bis Juni 2021. Von links nach rechts: Der Preis von Rosen, die Anzahl an Covid-19-Toten, CO2-Ausstoss, Google-Suchen nach dem Stichwort «Einsamkeit».

Insbesondere die Pandemie ist im letzten Ausstellungsraum in Form von Wachsreliefs eindrücklich präsent. Man könnte sie als zeitgenössische Historiengemälde bezeichnen, denn sie sind ein Versuch, die Coronakrise mit statistischen Daten der letzten anderthalb Jahre skulptural und sehr malerisch darzustellen. Es ist eine poetische Umsetzung der Verwerfungen, die hinter den Zahlen stecken.

Wenig erstaunlich, dass die Ausschläge der Kurven, die im Wachs festgehalten sind, auf den Frühling 2020 datieren. Der Preis der Rosen bricht ein, die Betriebsamkeit in der Halle in Aalsmeer kam für längere Zeit zum Erliegen. Auch der CO2-Ausstoss nimmt merklich ab, um alsbald wieder das vorherige Niveau zu erreichen. Erschreckend konstant stieg in den letzten 150 Jahren einzig die Temperatur der Ostsee an, wie man einem weiteren Wachsrelief Baudelaires entnehmen kann.

