Rundgang im Aussedepot des Kunstmuseums St.Gallen

Reportage Whiskey, Red Bull und gut gelagerte Kunst: Ein Rundgang im Aussendepot des Kunstmuseums St.Gallen In einem Gewerbegebiet im Osten St.Gallens lagert das Kunstmuseum gegen 2000 grossformatige Skulpturen, Gemälde und Installationen in einem Hochregal-Lager. Die Kunstwerke sind so gut verpackt, dass man kaum einen Blick darauf erhaschen kann.

Christina Genova 29.06.2021, 05.00 Uhr

Cheftechniker Urs Burger wacht darüber, dass die Kunstwerke gut geschützt gelagert werden. Hier mit einer geteerten Gans des amerikanischen Künstlers Mark Dion.

Bilder: Andrea Tina Stalder

«Open this Side» oder «Liegend transportieren» steht auf den Holzkisten aus einfachem Tannenholz. An manchen sind auch Haltegriffe aus Metall befestigt. Bis unter die Decke sind die Kisten auf drei Ebenen in sechs Meter hohen Gestellen gestapelt. Wenn manche nicht in Grossbuchstaben mit «Kunstmuseum St.Gallen» beschriftet wären – man würde kaum vermuten, dass hier auf 1000 Quadratmetern Kunst aufbewahrt wird.

Das Aussendepot des Kunstmuseums St.Gallen ist ein nüchterner, zweckmässiger Ort. Es befindet sich im dritten Stock eines riesigen Lagerhauses des Logistikunternehmens Emil Egger, ganz im Osten St.Gallens. Gleich daneben ist ein Whiskeylager untergebracht, das ganze Stockwerk darunter wird von einem bekannten Energydrink-Produzenten belegt. Das Gebäude steht in einer Gewerbezone, in welcher Beton und Asphalt dominieren und kaum eine Grünfläche zu sehen ist. Der Kontrast zum Museum im lauschigen Stadtpark könnte grösser nicht sein.

Massgeschreinerte Kisten

Kunst bis unter die Decke: Die Regale sind sechs Meter hoch.



Herr der 1500 bis 2000 Kunstwerke, die im Aussendepot aufbewahrt werden, ist Urs Burger, der technische Leiter des Kunstmuseums. Der 63-Jährige ist mit seinem Team nicht nur für den Auf- und Abbau der Werke im Museum verantwortlich, sondern auch dafür, dass sie fachgerecht gelagert werden: «Ich bin fürs Versorgen zuständig», sagt Burger in seiner trockenen Art. Die Holzkisten für die Kunstwerke baut er mit einem Zimmermann auf Mass. Und kürzlich hat der Tüftler in seiner Werkstatt ein Metallgestell auf Rollen entwickelt, das ihm den Transport von Gemälden erleichtert.

Im Depot gibt es gerade viel zu tun: Ein Mitarbeiter schichtet mit dem Gabelstapler ganze Paletten mit Kunstbänden um. Sie müssen bis Ende Monat aus feuerpolizeilichen Gründen umgelagert werden. Auch mehrere neue Werke sind angeliefert worden, die noch verstaut werden müssen. Platz hat es nie genug. Burger sagt:

«Die nächste Erweiterung ist bereits in Planung.»



Tatsächlich wirkt die Lagerhalle gut gefüllt, obwohl in der Kunstzone der Lokremise gerade die Ausstellung «Città irreale» mit grossformatigen Installationen aus der Sammlung zu sehen ist. Eine ganze Swissair-Kabine ist darunter. Auch das grösste Werk, das dem Kunstmuseum gehört, ist ausgestellt – eine aus mehreren farbigen Containern bestehende Installation der amerikanischen Künstlerin Jessica Stockholder.

Unter Luftpolstern und Plastikfolie

Eine Liegende gehört zu den wenigen Kunstwerken, die frei einsehbar sind. Es ist eine Skulpur des 2012 verstorbenen Künstlers Hans Josephsohn.



Ein kleineres Depot des Kunstmuseums befindet sich direkt unter dem Stadtpark. Im Aussendepot werden in zwei Hallen vor allem zeitgenössische Werke im Grossformat aufbewahrt – Skulpturen, Installationen, Malerei. Doch wer erwartet, hier in Kunst schwelgen zu können, wird enttäuscht. Die meisten Werke sind in Kisten verpackt oder mit Luftpolsterfolie umwickelt. Wenigstens klebt auf vielen ein Blatt mit Informationen zum Inhalt, manchmal auch ein Foto. «Das meiste, was draufsteht, ist auch drin», witzelt Burger.

Von einigen wenigen Werken kann man einen Blick erhaschen. Frei einsehbar ist eine Liegende des 2012 verstorbenen Bildhauers Hans Josephsohn, die auf einem Palett am Boden lagert. Nicht weit davon entfernt erahnt man unter Plastikfolie eine Sandsteinskulptur des Thurgauer Künstlers Peter Kamm: «Sie wiegt etwa 2,8 Tonnen», sagt Burger. Probleme mit der Statik habe man in der Halle keine: Der Boden könne pro Quadratmeter mit zwei Tonnen belastet werden. Auch das Klima sei im Aussendepot angenehm: «Auf jeden Fall um Welten besser als im Museum.»

Unter der Plastikfolie verbirgt sich eine 2,8 Tonnen schwere Skulptur des Thurgauers Peter Kamm.



Die Ausstellung in der Kunstzone dauert noch bis zum 8. August. Dann müssen Urs Burger und sein Team die riesigen Werke abbauen, in ihre Einzelteile zerlegen und in die massgeschreinerten Kisten verstauen. Danach werden sie per Lastwagen zurück ins Aussendepot transportiert: «Etwa zehn Leute werden eine Woche damit beschäftigt sein», sagt Burger. Im Depot angekommen, werden die Werke wieder im Hochregallager verstaut, wo sie geduldig auf ihren nächsten grossen Auftritt warten werden.