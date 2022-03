Neues Album der Red Hot Chili Peppers: «Unlimited Love»

Rock Red Hot Chili Peppers sind auf ihrem neuen Album «Unlimited Love» verspielt wie junge Kater Die Groove-Götter aus Kalifornien haben ihren alten Gitarristen John Frusciante in die Band geholt, raffen sich nochmals auf und legen mit «Unlimited Love» ihr überzeugendstes Album seit langem vor. Steffen Rüth 31.03.2022, 05.00 Uhr

Red Hot Chili Peppers: Flea Smith, John Frusciante, Chad Smith, Anthony Kiedis. Sandy Kiml/Warner

Nach zehn Jahren mit dem Gitarristen Josh Klinghoffer, der einen tadellosen Job gemacht hatte, setzten sie ihn wieder vor die Türe. «Ich hatte so grossen Bammel vor dieser Bandbesprechung, dass ich aus Versehen das Garagentor aufs Autodach knallen liess», bekannte Bassist Flea kürzlich.

Letztlich trug der Geschasste die Nachricht, dass sein Platz mit sofortiger Wirkung wieder von John Frusciante eingenommen werden würde, mit Anstand. Denn eine Sache ist nicht von der Hand zu weisen: Die Alben, die mit Frusciante an der Gitarre entstanden, etwa das Jahrhundertwerk «Blood Sugar Sex Magik» (1991), «Californication» (1999) oder «Stadium Arcadium» (2006) – sind ihre besten. Der eigenbrötlerische Gitarrist, zwischendurch stark den Drogen und ein wenig dem Okkultismus verfallen, bringt diese grandios-lässige Verspieltheit in den Sound der Chili Peppers ein. «Wir haben während der Corona-Zeit über fünfzig Songs geschrieben», rekapituliert Sänger Anthony Kiedis. 17 davon, verteilt auf eine Spielzeit von fast 70 Minuten, finden sich auf dem neuen Album.

Musikalisch erste Liga - mit gewisser Selbstverliebtheit

«Unlimited Love» ist ein üppiges Füllhorn der exquisiten Chili-Peppers-Kunst. Die Grundstimmung der Platte mag zurückgelehnter und chilliger Natur sein, in Sachen Komposition und Experimentierfreude jedoch enttäuscht die Band nicht. Die vier sind verspielt wie junge Kater, sie grooven und harmonieren so sonnig, dass es eine Wonne ist.

Musikalisch ist «Unlimited Love» erste Liga, jedoch verheddern sich die Chili Peppers gelegentlich im Dickicht einer gewissen Selbstverliebtheit. «Aquatic Mouth Dance» oder «White Braids & Pillow Chair» etwa dümpeln einigermassen ereignislos vor sich hin. Bei aller Liebe also: Ganz grundsätzlich mangelt es «Unlimited Love» an dieser flirrenden Aufgeregtheit früherer Tage. Die Platte wirkt etwas zu oft wie eine vertonte Duftkerze. Gelegentlich wird jedoch auch in «Unlimited Love» der Komfortzonen-Ruhepuls ein wenig hochgejagt. Das rhythmisch starke «Here Ever After» wird von Flea und Chad Smith an Bass und Schlagzeug zu einer ansteckenden Groove-Fulminanz getrieben.

Sonderlob für den dynamischen Gitarristen

Auch das charmante, an Punk und Seventies-Rock erinnernde «Bastards Of Light» oder die stadiontaugliche Uptempo-Nummer «One Way Traffic», in deren Text Anthony Kiedis damit kokettiert, alt und öde zu werden, sind von gedeihlicher Güte und nicht frei von Selbstironie. Zumindest auf dem Surfbrett musste der Frontmann neulich aus der Brandung vor Malibu gezogen werden. Nett und verführerisch von Kiedis zärtlich gesungen sind die langsamen Stücke «Veronica» und «Tangelo». Auf «Not The One», der Grossballade des Albums, kommt Kiedis ein bisschen der Kitsch in die Quere.

Irgendwo angesiedelt zwischen Paul McCartney, Billy Joel und Elton John, ist die Nummer über die Liebesleiden des altjungen Anthony aber auch ganz putzig. Dem Gitarristen John ­Frusciante gebührt ein Sonderlob. Mit seinen Soli sorgt er wiederholt dafür, dass manche bekifft beginnende Nummer richtig hart und auch mal etwas verzerrt und dynamisch wird.

Red Hot Chili Peppers: Unlimited Love. Warner.