Kendrick Lamar mit neuem Album: Der Erlöser erlöst sich selbst

«Mr. Morale & The Big Steppers Der beste Rapper unserer Zeit: Kendrick Lamar wirft mit seinem neuen Album einen schonungslosen Blick auf die Welt – und auf sich selbst Der King ist zurück. Kendrick Lamar hat sein fünftes Album veröffentlicht. Es ist wie erwartet grossartig. Er bleibt der beste Rapper unserer Zeit. Michael Graber Jetzt kommentieren 17.05.2022, 20.00 Uhr

In seinem neuen Album thematisiert Kendrick Lamar auch die eigenen Unzulänglichkeiten. Getty

Er rechnet es gleich selber vor: «One-thousand eight-hundred and fifty-five days». 1855 Tage sind vergangen zwischen «Damn» und «Mr. Morale & The Big Steppers» von Kendrick Lamar. Das ist in der heutigen schnelllebigen Zeit mindestens eine Ewigkeit. Und dazwischen liegen auch noch eine Pandemie, Black Lives Matter und Trump. Die grosse Welt steht vor grossen Prüfungen.

Lamar ist in dieser Zeit zweimal Vater geworden. Die Kinder zeigt er nun auf dem Cover seiner neuen Platte. Lebenspartnerin Whitney Alford auch. Waffe im Hosenbund ebenfalls. Und dann ist da noch die Dornenkrone. Der Prediger, der Heiland, der Erlöser. Eine Rolle, die dem strenggläubigen Lamar immer eher zugeschrieben als von ihm selbst gesucht wurde. «They idolize and praise your name across the nation», rappt er. Und wiederholt kurz darauf mehrfach: «No, I can’t please everybody». Dass er weg will aus dieser Erlöser-Rolle, dürfte auch mit seiner Familie zu haben: «The closest ones afraid to say they need some time».

Der Beziehungsstreit eskaliert

«Mr. Morale & The Big Steppers» ist denn auch viel mehr nach innen gerichtet als die bisherigen Alben des 34-Jährigen. Es ist ein schonungsloser Blick auf sich selbst. In «We Cry Together» sind wir unangenehm nahe dran, wenn sich ein Paar (wohl Lamar und Alford, dargestellt aber von der Schauspielerin Taylour Paige) auf übelste Art streiten. Inklusive Horrorvorwürfen wie «You the reason Harvey Weinstein had to see his conclusion / You the reason R. Kelly can’t recognize that he’s abusive.»

Der Song tut weh. Nicht nur wegen des Inhalts. Die Stimmen überschlagen sich. Paige und Lamar schreien sich an. Schreien ihren Lebensfrust raus. Es ist komplett übersteigert, mehr Theater als Song, und bis auf das Ende – die etwas gar plumpe körperliche Versöhnung – ein Trip, der die Zuhörerinnen und Zuhörer in eine Voyeurismusfalle treibt. Man will nicht zuhören und kann doch nicht weghören, wie hier die Fetzen fliegen.

Gerade auf diesem Stück erreicht Lamar aber nicht die Dringlichkeit, die er sonst zumeist hat. Schon alleine wie er im Auftaktstück «United in Grief» zwischen Unsicherheit und Überfluss durchs Leben taumelt, ist schlicht grossartig. Der Beat hastet nervös voran und stolpert immer mal wieder über sich selber. «I bought a Rolex watch, I only wore it once», rappt Lamar. Den Frieden mit sich selbst kann sich niemand kaufen, nicht einmal Lamar.

Wie er alleine in diesen 4 Minuten und 15 Sekunden die Intensität variiert, das Tempo nach Belieben verschiebt und selbst in den rasanten Passagen so fassbar bleibt, ist eindrücklich. Sicher spielt er in einer eigenen Liga, vielleicht auch einfach in einem anderen Spiel als all die anderen. In «Aunties Diaries» berichtet der Amerikaner über seine Tante. Diese wurde ein Onkel. «My auntie became a man and I took pride in it», rappt Lamar. In der immer noch sehr homophoben Rapszene eine Aussergewöhnlichkeit.

Musikalisch ein breiter Bogen

Die Textdichte ist enorm, und die Deutungen sind nicht immer klar. Die Kunst von Lamar ist, wie locker er alles macht. Er berichtet von Schreibblockaden und dem Hadern mit dem Druck, aber am Ende fliesst es unnachahmlich. Es geht um Rassismus, eigene Unzulänglichkeiten und oft um Gott.

Anstrengend ist die Platte nie. Und dies, obwohl sie musikalisch äusserst divers ist. Der Bogen zwischen Pop und fast schon experimentellen Klängen ist sehr weit. Zudem hat es, anders als noch bei «Damn», Gäste auf dem Album.

18 Songs und 73 Minuten Spielzeit. «Mr. Morale & The Big Steppers» ist weit weg von Easy Listening und schneller Unterhaltung. Lamar ist darauf weniger Erlöser als auch schon. Der beste Rapper unserer Zeit ist er aber noch allemal. Und bleibt es wohl auch. Für mindestens die nächsten 1855 Tage.

Kendrick Lamar: Mr. Morale & The Big Steppers (Universal), Live: 25. Oktober, Hallenstadion Zürich

