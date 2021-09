Rap Ein Album wie Fast Food: Loredana und Mozzik servieren einen Big Mac für die Ohren Das On-Off-Paar Loredana und Mozzik veröffentlichen ein gemeinsames Album. Die Skandal-Musikerin und ihr Ex-Mann bleiben dabei stets an der Oberfläche. Michael Graber Jetzt kommentieren 28.09.2021, 18.00 Uhr

Für ihr neues Album «No Rich Parents» tut sich Loredana mit ihrem Ex Mozzik zusammen. Facebook

Egal, wie gut die Zutaten sind, am Ende ist immer der Koch entscheidend, ob das Essen vorzüglich wird oder missglückt. So ist es leider auch bei «No Rich Parents» von Loredana und Mozzik. Das Mis en Place könnte eigentlich auf ein schmackhaftes Album deuten: Satte Beats, fette Produktion und vor allem eine tolle Geschichte.

Loredana und Mozzik, beide 26, sind ein ehemaliges Paar, zusammen haben sie eine Tochter. Und – so man der erzählten Story glauben will – sie waren auf dem Weg, wieder ein Paar zu werden. Während den Arbeiten zum Album haben sie dann gemerkt, dass sie zwar nicht ohneeinander, aber auch nicht miteinander sein können. In der Konsequenz entschieden sie sich für das Ohneeinander.

Das ist der Stoff, aus dem die besten Liebeslieder geschrieben werden. Die Wunde im gebrochenen Herz noch frisch. Und dann noch beide zusammen auf dem gleichen Album. Garantierter Hit. Bei Loredana und Mozzik klingt dies dann so: «Ich war niemals deine Ex, Ex, Ex, Ex, Ex/Die Gefühle waren nie weg, weg, weg, weg, weg/Komm, wir fahr'n im Cadillac, -llac, -llac, -llac, -llac, -llac.» Aha. Und auch sonst schafft es die Platte nie, über das Verarbeitungslevel eines Primarschultagebuchs hinauszukommen.

Ich war nicht immer gut, du aber auch nicht

Das Paar vergisst all die tausend Nuancen, die es zwischen Selbstmitleid und Selbstlob gibt. Das Muster, das Scheitern der Beziehung zu verarbeiten, ähnelt dem Umgang von Loredana mit ihrer Erpressungsgeschichte. Es bleibt alles möglichst unkonkret, und schuld sind eigentlich immer nur die anderen: Also der Partner, die Öffentlichkeit, die Unterschiede. Selbstkritik gibt es nur, wenn sofort die Relativierung folgt: Ich habe nicht alles gut gemacht – du aber imfall auch nicht!

Besonders schlimm wird es, wenn sie sich dann selber auch noch leidtun. «Immer wenn es regnet» ist eine übertrieben schwülstige Ballade. «Will vergessen, doch es geht nicht/ Du bist immer noch ein Teil». Hach. Aber wie immer: Es bleibt an der Oberfläche. Tiefgang wird zwar angedeutet, es geht aber nie über das Einritzen von Liebesweisheiten auf Parkbänken hinaus.

Dafür ein paar Lieder weiter: «Für die Jacke sterben vier Alligatoren/Die Zollbeamten woll'n mich holen/Blutrot ist die Farbe an den Sohlen/Für dich ein Traum, für mich bleibt das einfach Mode». Vielleicht ist in diesem oberflächlichen Universum halt tatsächlich alles oberflächlich. Und so machen Loredana und Mozzik am Schluss aus all den guten Zutaten doch nur Fast Food. Einen Big Mac für die Ohren. Einmal ganz okay, danach aber lieber wieder etwas anderes.