Robert Walser: ganz oben im Ranking der Schweizer Klassiker

Weder Dürrenmatt noch Frisch: Dieser literarische Klassiker aus der Schweiz überstrahlt alle Im Ranking der bewunderten Schweizer Klassiker thront einer ganz oben im Literaturhimmel: Robert Walser. Zu seinen Groupies gehören Literaturnobelpreisträger und auffallend viele Frauen. Julian Schütt

Zu Lebzeiten unerkannt, jetzt ein gewaltiger Nachruhm: Robert Walser (1878–1956). Carl Seelig / Robert-Walser-Zentrum Bern

«Ein «verwildertes literarisches Grab» seien Leben und Werk von Robert Walser, meinte noch Mitte der 1960er Jahre sein damals viel berühmterer deutscher Namensvetter Martin Walser. Robert Walser war höchstens noch ein Geheimtipp, obwohl einst die Grössten der Grossen wie Franz Kafka, Robert Musil oder Walter Benjamin ihn gefeiert hatten.

Nur Bruchstücke seines Werks waren noch zugänglich. Manche Verleger hatten ihr Interesse an ihm verloren. Das letzte der 15 von ihm selbst zusammengestellten Bücher («Die Rose») erschien 1925, also 31 Jahre vor seinem Tod. Sein 50. Geburtstag wird 1928 kaum noch gewürdigt. Walsers Leben blieb schon darum ein Rätsel, weil er nach seinem Tod 1956 recht wenig hinterlassen hat, denn die letzten 27 Jahre seines Lebens verbrachte er in Anstalten.

Walser selbst sah seinen Nachruhm bereits voraus

Reto Sorg, Leiter des Robert-Walser-Zentrums in Bern und einer der besten Walser-Kenner, sagt im Gespräch, schon 1926 habe dieser festgestellt, er werde in seinem restlichen Leben wohl keinen Ruhm mehr ernten können. Allerdings, so Sorg, «hielt er es durchaus für möglich, dass er nach seinem Tod dann neu entdeckt werde». Was dann auch geschah.

So sehr Walser im Ruf steht, in eigenen Dingen ganz bescheiden zu sein, rechnete er also doch mit seinem Nachruhm, wusste um seine Bedeutung, auch wenn er einmal auf eine Umfrage über verkannte Dichter antwortete: «Allgemein gesprochen halte ich nichts für so gesund als eine kräftige Portion Verkennung, die gewiss auch Nachteile haben mag, aber aus fröhlicher Verarbeitung dessen, was nachteilig ist, wächst Vorzügliches.» Gewiss hat das Walser nicht ohne Ironie gesagt.

Andererseits vertrat er die Überzeugung, ein Autor müsse im Verborgenen bleiben, wenn er seine Erlebnisfähigkeit bewahren und dem Alltag unverstellt begegnen wolle. «Ich wünsche also unbeachtet zu sein», schrieb er deshalb in einem Prosastück mit dem Titel «Walser über Walser» und fährt fort: «Sollte man mich trotzdem beachten wollen, so werde ich meinerseits die Achthabenden nicht beachten.»

Schon im Ersten Weltkrieg wurde sein Netzwerk zerstört

Reto Sorg betont, Walser habe sich durchaus ein literarisches Netzwerk aufgebaut, das aber in Deutschland schon im Ersten Weltkrieg zerstört worden sei. Viele spätere Meisterwerke wie «Der Räuber» schrieb er in kaum entzifferbaren Mikrogrammen nieder. Sie blieben lange unentdeckt. Walser gab sich keinen Illusionen hin, dass die Nazis seine Welt vollends zerschlagen würden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte vor allem sein Vormund, ­Mäzen und Freund Carl Seelig, eine Art Sprachrohr des inzwischen verstummten Schriftstellers zu sein. Er war es auch, der Walsers Nachlass rettete. Seine 1957 erstmals in Buchform erschienenen «Wanderungen mit Robert Walser» sind die einzige Quelle über dessen Anstaltszeit in Herisau.

Erst in den späteren Sechzigern und Siebzigern setzte dann die internationale Renaissance Walsers ein. Zunächst verklärte man ihn wie den ebenfalls wiederentdeckten Friedrich Glauser zum Aussenseiter. Beide standen noch klar im Schatten der allgemein anerkannten modernen Klassiker Frisch und Dürrenmatt.

Doch inzwischen überstrahlt Robert Walser alle. Sein Werk ist in über 40 Sprachen übersetzt. Während nicht einmal die 100. Geburtstage von Frisch und Dürrenmatt im fremdsprachigen Ausland und besonders im angelsächsischen Raum üppig gefeiert wurden, bringen führende Literaturzeitschriften wie das britische «Times Literary Supplement» oder die «New York Review of Books» auch ohne runde Feiertage riesige Geschichten über Robert Walser.

Robert Walser schrieb die meisten seiner Werke in der ersten Lebenshälfte (Bild Ende der 1890er-Jahre). PD / Wikimedia

Fremdsprachige Autorinnen lernen gar Deutsch, um Walser zu lesen

Gerade in den USA, wo anspruchsvolle deutschsprachige Literatur einen schweren Stand hat, wird Walser gehätschelt. Schon 1982 liess es sich die glamouröseste amerikanische Intellektuelle Susan Sontag nicht nehmen, ein Vorwort zu einem Geschichtenband Walsers beizusteuern. Und von Susan Bernofsky ist im vergangenen Jahr die viel gelobte Biografie «Clairvoyant of the Small. The Life of Robert Walser» erschienen, die im Augenblick ins Deutsche übersetzt wird.

Da fällt ein weiterer Unterschied zu anderen Schweizer Klassikern auf: Walser ist ein Autor, dessen sich Frauen gern annehmen, während Dürrenmatt und Frisch momentan unter dem berüchtigten Etikett des alten, weissen Mannes gemieden oder demontiert werden. Von solch schnöden Klassifizierungen bleibt der viel ältere, weisse Mann Robert Walser wundersamerweise völlig verschont. Das bestätigt Reto Sorg.

Viele weibliche Literaturstars würden sogar nach Bern pilgern, um das Robert-Walser-Zentrum zu besuchen. Dazu ­gehören die Amerikanerin Nell Zink oder die für den Booker-Preis nominierte Palästinenserin Adania ­Shibli, die extra Deutsch gelernt habe, um Robert Walser im Original lesen zu können.

Während bei Frisch keine Werkausgabe im Buchhandel lieferbar ist, haben wir bei Walser gleich drei Editionen zur Auswahl: Es gibt die Sämtlichen Werke in zwanzig Bänden. Daneben entstehen derzeit eine Kritische Ausgabe sämtlicher Manuskripte und Drucke für die Forschung und drittens die sogenannte Berner Ausgabe, die Werke und Briefe versammelt. Darin sind vor kurzem die Bände «Poetenleben», «Der Spaziergang» und «Gedichte» in Einzelausgaben erschienen, genau so, wie sie Walser zusammengestellt hat.

Der Seelenverwandte der Literaturnobelpreisträgerin

Er gilt längst als «Writer’s writer», als Favorit von andern Schreibenden. Das trägt nicht unwesentlich zu seinem internationalen Standing bei, denn es preisen ihn Autorinnen und Autoren, die ihrerseits hoch im Kurs stehen: Dazu zählen neben dem verstorbenen W.G. Sebald auch Mathias Énard, Enrique Vila-Matas, Benjamin Kunkel, Laszlo Krasznahorkai oder Ben Lerner. Es sind auch Überirdische darunter, die schon den Literaturnobelpreis erhalten haben wie J.M. Coetzee und Elfriede Jelinek, die sich als Seelenverwandte Walsers sehen und tiefschürfende Texte über ihn verfasst haben.

Reto Sorg fragt sich oft, wieso Schriftstellerinnen, die alles erreicht haben, sich gerade zu Robert Walser hingezogen fühlen, der im Leben ja nur wenig Erfolg gehabt hat oder gar «erfolgreich erfolglos» war. Er verkörpere zum einen eben vorbildhaft die reine Künstlerexistenz, die sich von keinem Erfolg korrumpieren lasse. Auch ohne grosse Anerkennung und Resonanz zu Lebzeiten schuf er Werke, die heute Widerhall finden wie nur wenige andere.

Walser hat sich dem banalsten Alltag schutzlos ausgeliefert

Sorg erwähnt noch einen anderen ­Aspekt, der Walser für viele Schreibende attraktiv mache: «Er hat sich dem banalsten Alltagsleben schutzlos ausgeliefert, ohne sich aber irgendwelchen ideologischen Programmen zu verschreiben.» Es gebe kaum explizite Urteile über Politisches, und doch kommt das soziale Gefälle in seinen Texten klar zum Ausdruck. Schliesslich sieht Sorg einen dritten Aspekt, der viele Autorinnen fasziniert: Das ist Walsers radikale Subjektivität, die Art, wie er «Ich» sagt und vom Ich ausgeht, ohne egomanisch zu wirken.

Im Gegensatz zu Dürrenmatt und Frisch erfreut sich Walser auch ausserhalb der Schweiz einer intensiven Forschung, die jedes Jahr, so Sorg, «überaus substanzielle» Studien hervorbringt. Er erwähnt Roman Brotbecks neue Untersuchung «Töne und Schälle», die Walser-Vertonungen von 1921 bis 2021 untersucht.

Womit wir bei einer weiteren Differenz zu anderen Schweizer Klassikern sind: Robert Walser fesselt heute nicht nur Literatinnen und Wissenschafter in allen Teilen der Welt, selbst im arabischen Raum oder in Japan. Er begeistert auch Kulturschaffende aller Sparten, von der Musik übers Theater bis zum Film und vor allem der bildenden Kunst.

Der Schweizer Künstler Markus Raetz war einer der ersten, die offen für «das Zwielichtige der Walserschen Prosa» waren, wie der legendäre Ausstellungsmacher Harald Szeemann es ausdrückte. Man könnte auch Thomas Schütte, Rosemarie Trockel, Thomas Hirschhorn, Fischli/Weiss, den Fotografen Robert Frank oder die Schweizer Künstlerin Pamela Rosenkranz nennen.

Wie aber verhält es sich bei den profanen Verkaufszahlen? Einzig da sind Dürrenmatt und Frisch noch im Vorteil, weil sie zumindest im deutschen Raum Schullektüre sind. Sie selbst haben aber nichts mehr davon, genauso wenig wie Robert Walser von seinem fulminanten Revival.

