Womöglich sind Sie Single, oder Fernsehen und Streamen sind Ihrer ganz persönlichen Entscheidungsgewalt untertan. Möglicherweise leben Sie aber in einer Partnerschaft, doch weil Sie und Ihr Partner sich nicht einig werden über die nächste Netflix-Serie, ist das Bingen von Serien für Sie eine genauso einsame Angelegenheit.

Eine Umfrage auf der Redaktion jedenfalls ergibt: Viele Paare streamen, nutzen Netflix, lassen sich abends von einer guten Serie unterhalten. Eine Einigung fällt den meisten schwer, denn das Angebot ist immens, egal ob der Streamingdienst Netflix, Prime oder Disney+ heisst. Wie unterscheiden sich die Geschmäcker bei Pärchen, und wo findet man sich, wo liegt die gemeinsame Serien-Schnittmenge?

Beispiel 1 widerspiegelt das langwierige und nicht selten nervenaufreibende Ringen um einen Entscheid. Sie schaut gern «Tatort», er schläft dabei sofort ein. Er schaut gern Serien wie «Narcos», «Gomorrha» oder «Better Call Saul», die von Drogen und Mafia handeln, Stoff der sie zu Tode langweilt. Bei britischen und nordischen Thriller- oder Krimiserien wie «The Fall», «Luther» oder «Die Brücke» finden sie sich.

Von Wiedererkennungswert wohl auch, wenn man das Momentum des Entscheids verpasst und in der Endlosschlaufe des Suchens, Abwägens und Verwerfens landet: So lange im Netflix-Katalog stöbern, bis es zu spät dafür ist, ernsthaft mit einer Episode zu beginnen. Da hilft eigentlich nur der Tipp einer Redaktionskollegin aus dem Bundeshaus: Die für gemeinsame Stunden bestens geeignete Miniserie über eine Schachmeisterin «The Queens Gambit» schauen und künftig den Bildschirm abends mit dem Schachbrett tauschen und den Partner matt setzen. Das ist gut fürs Gemüt, macht müde und beflügelt die Hirnsynapsen mög­licher­weise stärker als ewiges Bingewatchen.

Die gleiche Kollegin übrigens hat ihr Netflix-Abo gekündigt. «Was gut ist für die Psychohygiene. Denn der Prozess, bis man eine neue Serie gefunden hat, ist nervenaufreibend», stöhnt sie. Besagtes Pärchen ist nun bei Cinefile, einer kuratierten Schweizer Kino- und Streamingplattform. «Da gibt es drei neue Filme pro Woche – das genügt vollauf.»

Für andere Paare hat die Kollegin weitere Tipps zur Entscheidungsfindung: «Wir finden uns dort, wo wir unsere Lebenswelten wiedererkennen oder uns in unsere Jugend zurückversetzt fühlen. Kürzlich haben wir wieder einmal ‹Frances Ha› geschaut – immer noch gut. Oder wir schauen Filme, die wir im Kino gesehen haben – auch ein bisschen aus Nostalgie. So freue ich mich auf ‹The Hateful Eight› von Quentin Tarantino.»

So viel Harmonie muss anderswo dem Pragmatismus weichen. «Einen Einigungsprozess brauchen wir nicht. Schon nach fünf Minuten Schauen ist jeweils klar: Für sie? Für mich? Für uns beide?», sagt ein Kollege. Ein anderer erzählt: «Bei ‹The Crown› bin ich reingekommen, obwohl ich wegen ihrer Wahl die ersten Episoden schmollend und demonstrativ uninteressiert am anderen Ende des Sofas mitgeschaut habe. Dasselbe bei ‹Stranger Things›, das gestartet wurde, obwohl ich lieber Champions League geschaut hätte.»

Schmollend in die andere Sofa-Ecke – oder gleich ins Bett, wo man ungestört seine Lieblingsserie weiterschauen kann. Womit wir wieder bei den einsamen Streamingstunden wären. Dieses Pärchen hat daraus einen Ausweg gefunden, obwohl sie gar keine Serien mag:

Ein anderer Kollege nennt Dokus wie «The Social Dilemma» als gemeinsamen Nenner mit seiner Partnerin. Etwas beschämt fügt er an: «Und, okay, ‹Wilder›...»

Auch das ist eine Erkenntnis: Man gibt ungern zu, dass man eine Schweizer Serie mag. Übrigens kommen auch andere Serien aus dem Hause SRG gut weg, etwa «Helvetica» oder «Quartier des Banques» aus der Westschweiz – man will sich schliesslich offen zeigen gegenüber den Welschen. Bei anderen Paaren stiftet die SRF-Miniserie «Frieden» über die unmittelbare Nachkriegszeit Eintracht.

Ein interessantes Rezept hat die Kollegin aus dem Ressort Kultur: Sie und ihr Partner haben stets ein Backup bereit: «Wenn wir uns nicht entscheiden können, setzen wir auf ‹Comfort series›, meist Sitcoms wie ‹How I met your Mother›, ‹Big Bang Theory› oder das gemeinsame ‹guilty pleasure› ‹Bares für Rares›. Es plätschert, unterhält, man kann sich nebenher unterhalten oder sich vom Handy ablenken lassen.»

Andere machen sich lustig über die Vorlieben der Partner: «Na? Wieder eine deiner Drogen-Mafia-Serien?», musste sich jemand von seiner Partnerin anhören, als er nach «Breaking Bad», «Gomorrha» und «Ozark» noch «Narcos» nachschob. Oder die Kollegin, die ihren Partner aufzieht, wenn sie ihn bei Historienserien wie «The Vikings» erwischt. «Ich mache Sprüche über die melodramatischen Sätze, die vor den Schlachten fallen», sagt sie und schmunzelt.

Das Resümee ziehen dieser Kollege und seine Frau: «Manchmal schauen wir einander kurz vor Mitternacht an und fragen: Wieso tun wir uns das überhaupt an?» Weg vom Schirm kommen sie trotzdem nicht. Wenn sie wenige Wochen später wieder Stoff finden, der sie einfach nicht loslassen will, dann wird es wie bei manchem weit später als Mitternacht.

Gemeinsame Schnittmengen: Das sind die Anekdoten aus einer Umfrage in der Redaktion

CHM

Pärchen 1

1) Was sie schaut und er nie schauen würde: «Germanys Next Topmodel».

2) Was er schaut und sie nie schauen würde: «John Wick» mit Keanu Reeves.

3) Schnittmenge: Die Super-Ameisenkolonie im Jura sowie «The Guardians Of The Galaxy» – er sagt: «Sie fand den Baum süss, der da vorkommt.»



Pärchen 2

1) Was sie schaut und er auch, aber nach zehn Minuten ein schläft: Filme von Andrei Arsenjewitsch Tarkowski.

2) Was er schaut und sie nicht: Tennis und Velorennen.

3) Schnittmenge: «Wilder», «Blade Runner», «Arrival».



Pärchen 3

1) Was sie schaut und er dabei einschläft, noch ehe zehn Minuten vorbei sind: «Tatort».

2) Was er schaut und sie zu Tode langweilt: Mafia-Drogen-Serien wie «Gomorrha», «Narcos», «Better Call Saul», «Zero Zero Zero» …

3) Schnittmenge: Britische und skandinavische Krimiserien wie «Broadchurch», «The Fall», «Die Brücke».



Pärchen 4

1) Was sie schaut und er nie schauen würde: Youtube-Bastel­anleitungen für nach­haltige Osterdeko.

2) Was er ohne sie schaut: «True Detective».

3) Schnittmenge: «Wilder»: Will sie zwar nicht wirklich schauen, weil «zu unheimlich». Aber immerhin gibts schöne Jura-Gegenden – und jedes Mal, wenn Rosa eine Saure Zunge isst, tun wir es ihr gleich. (dfu)