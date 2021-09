Auszeichnung für «Das Spiel» des Luzerner Filmers Roman Hodel

Kurzfilmfestival Auszeichnung für «Das Spiel» des Luzerner Filmemachers Roman Hodel Weiterer Erfolg für Roman Hodel: Sein Dokumentarfilm «Das Spiel» hat den Publikumspreis der 24. Internationalen Kurzfilmtage Winterthur gewonnen. 09.09.2021, 14.27 Uhr

Roman Hodel. Bild: PD

«Das Spiel» feierte letztes Jahr in Venedig seine Weltpremiere und wurde seither an Festivals von Toronto bis Melbourne gezeigt, sowie mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. Nun kommt eine weitere Auszeichnung dazu: An den 24. Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur erhielt der Film des Luzerners Roman Hodel den mit 10'000 Franken dotierten Publikumspreis, heisst es in einer Medienmitteilung des Kurzfilmfestivals.