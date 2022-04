Chilly Gonzales bleibt auf der Bühne voller Überraschungen

Klavier Solo Chilly Gonzales: Mit Publikumsbeschimpfung erzeugt er Spannung Der kanadische Bühnen-Berserker kann auch leise: Er tourt mit innigen «Piano Solos». Er bleibt aber ein Mann voller Überraschungen. Mathias Haehl 20.04.2022, 05.00 Uhr

Chilly Gonzales: Berüchtigt für seine Liveshows.

Der erste Eindruck ist irritierend: Mit breitem Lächeln schlurft Chilly Gonzales in seidigem Morgenmantel, bunten Socken und hässlichen Hausschlarpen an den Steinway-Flügel. Er hält 20 Sekunden inne, dann spielt er eine Klavieretüde, so elegant wie von Erik Satie. Man staunt: Der 50-jährige Kanadier begann einst als bärtiger Barpianist, machte dann auf Unterhosen Punk und war als keifender Rapper unterwegs.

Jetzt ruht Gonzales scheinbar in sich, wenn er innigst spielt. Bis er dann in der eleganten Konzerthalle des deutschen Luxushotels Schloss Elmau sein verwöhntes Publikum beschimpft: «Die meisten von euch sind nicht talentiert genug zu realisieren, wenn ich einen Fehler mache.» Totenstille, dann einzelne Lacher, Erlösung im Applaus. So ist er eben, ein frecher Advocatus Diaboli – live wie auch in seinen berüchtigt wilden TV-Shows.

Gonzales will sich nicht entschuldigen, rechtfertigt sich später im Interview: «Sobald ich das gesagt habe, dachte ich: Oh fuck! Und dann deale ich damit. Denn das war wahr im Moment.» Das war, was ich dachte, es schuf eine bestimmte Spannung!» Und Spannung erzeugt er auf witzige Art: «Live Humor zu nutzen hilft, mein Publikum zu lockern. Deshalb auch mein Morgenmantel – wie ein Gentleman, der Gäste bei sich zu Hause empfängt. Wenn die Fans entspannt sind, hat die Musik mehr Kraft.»

Chilly Gonzales ist eine Kunstfigur von Jason Charles Beck, der als Kind von jüdischen Ungarn-Flüchtlingen in Kanada aufwuchs. In Montreal studierte er Jazzklavier, zog 1998 nach Berlin und lebte dort im Underground. Er konzertierte mit Feist und Peaches, arbeitete mit dem Kaiser Quartett oder Jarvis Cocker, den Rappern Drake oder der Rapperin Haiyti. Mit Daft Punk holte Gonzales einen Grammy, er produzierte Alben von Jane Birkin oder Charles Aznavour und schrieb ein Buch über die verehrte Sängerin Enya. Bis er mit seinen drei «Piano Solo»-Alben 2004 den Durchbruch erlebte. 2009 spielte er ein 27-stündiges Dauerkonzert – Weltrekord.

Strikt trennt Gonzales Bühnenleben und Privates, und so erfährt man im Gespräch gerade mal seine musikalischen Vorlieben: nebst Franz Liszt vor allem Lana del Rey, Daft Punk oder neu auch Rosalia und Rappern wie Lil Wayne und Cardi B. «Hip-Hop ist seit meiner Lebenszeit die einzige neue Musikart, die kraftvoll ist – wie einst Blues, Jazz oder Soul.»

Stars sollen mysteriös und glamourös sein

Stars müssen laut Gonzales mysteriös und glamourös sein – grösser als das Leben eben. «Ich bewundere Künstler, die musikalisch fortgeschritten sind, es aber nicht zeigen. Deren Kunst ist versteckt. Das versuche ich auch: alles einfach aussehen zu lassen. Und dabei mysteriös zu wirken.» Das geht mitunter auch mittels Publikumsbeschimpfung.

Live: 26.4. Casino Bern, 28.4. Theater 11 Zürich.