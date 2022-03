Oscars 2022: Die Gewinnerinnen und Gewinner

Preisverleihung Glamour, Krisen und «The Power of the Dog» – Spannung bei den Oscars Schreiben «The Power of the Dog» oder «Coda» Oscar-Geschichte? Wie bunt und wie ernst wird die Show? Wir berichten in der Nacht auf Montag laufend von den 94. Academy Awards. 27.03.2022, 20.00 Uhr

Hier können Sie die Oscars ab 2 Uhr live mitverfolgen:

Youtube/Oscars

Anthony Hopkins, Lady Gaga, John Travolta, Mila Kunis: das sind einige der grossen Stars, die bei der Oscar-Gala am Sonntag (27. März, MESZ: 28. März) auf der Bühne stehen. Seit Wochen rührt die Oscar-Akademie die Werbetrommel für die 94. Academy Awards. Sie kündigt «Star-Presenter» an, die bei der Show Trophäen verteilen sollen, Pop-Stars Beyoncé und Billie Eilish werden singen. Für Scharen von Promis liegt der rote Teppich bereit - die Gala steigt im traditionellen Dolby Theatre, mit über 3000 Plätzen, im Herzen von Hollywood. Die Komikerinnen Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall heizen als Gastgeberinnen ein.

Grosse Bühne für die Oscars, ein Jahr nach der abgespeckten 93. Preisgala, die wegen der Corona-Pandemie deutlich kleiner ausgefallen war. Schauplatz war damals ein historisches Bahnhofsgebäude in Los Angeles mit knapp 200 Gästen und wenig Glanz, die Einschaltquoten rutschten in den Keller.

Zurück zum sorglosen Oscar-Glamour? Nicht ganz. Auch in diesem Jahr gelten strikte Corona-Auflagen, Nominierte und Gäste müssen Impfschutz und negative Tests vorweisen. Mehr noch, der Krieg in der Ukraine überschattet die Show. Sie habe keine Angst, das Rampenlicht für eine ernste Botschaft zu nutzen, sagte Oscar-Moderatorin Schumer im Gespräch mit Talkshow-Host Drew Barrymore. Den Produzenten habe sie vorgeschlagen, den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski per Video-Auftritt sprechen zu lassen. Die Entscheidung liege aber nicht bei ihr.

Die Unterhaltung steht ohne Zweifel im Mittelpunkt. Stars werden sich auf dem roten Teppich im Rampenlicht sonnen. Als beste Hauptdarstellerinnen sind unter anderem Kristen Stewart («Spencer»), Jessica Chastain («Eyes of Tammy Faye») und Nicole Kidman («Being the Ricardos») nominiert. In der Männerrunde mischen Will Smith («King Richard»), Benedict Cumberbatch («The Power of the Dog») und Javier Bardem («Being the Ricardos») mit.

Benedict Cumberbatch in einer Szene aus «The Power of the Dog». Kirsty Griffin / AP

Sollte der Netflix-Film «The Power of the Dog» den Spitzenpreis holen, so wäre das der erste Oscar-Sieg für einen Streamingdienst in der Sparte «Bester Film». Schärfster Streaming-Konkurrent (Apple TV+) ist der von Kritikern und Zuschauern gefeierte Film «Coda» über ein 17-jähriges Mädchen, das in einer gehörlosen Familie aufwächst. Die Tragikomödie hat dem gehörlosen US-Schauspieler Troy Kotsur in der Vaterrolle schon mehrere Preise eingebracht. Die Branche sieht Chancen für einen Überraschungssieg als «Bester Film». (dpa)