Oscars 2022: Die Gewinnerinnen und Gewinner

Preisverleihung Die Oscar-Show hat begonnen und die Schweiz ging bereits vorher leer aus: Der Überblick über Siegreiche und Verlierer Schreiben «The Power of the Dog» oder «Coda» Oscar-Geschichte? Wie bunt und wie ernst wird die Show? Wir berichten in der Nacht auf Montag laufend von den 94. Academy Awards. Daniel Fuchs Aktualisiert 28.03.2022, 02.51 Uhr

Hier können Sie die Oscars live mitverfolgen:

Youtube/Oscars

In Los Angeles hat die Show zur 94. Verleihung der Oscars begonnen. Nach einer abgespeckten Version letztes Jahr war eine pompöse Rückkehr 2022 angekündigt worden.

Weil die wichtigste Filmtrophäe der Welt im Fernsehen mit fallenden Zuschauerquoten kämpft, gab es auf dieses Jahr einige Neuerungen. Um die Veranstaltung zu straffen, wurden die siegreichen Filme in einigen der Kategorien bereits vor der Show vergeben. Darunter der Oscar für den besten Kurzfilm.

In der Kategorie waren dieses Jahr gleich zwei Produktionen aus der Schweiz nominiert, «Ala Kachuu – Take and Run» von Maria Brendle und Nadine Lüchinger sowie «Please Hold» vom Schweizer Produzenten Marc Mounier.

Nominiert waren daneben «The Dress» und «The Long Goodbye». Für letzteren gab es den Oscar.

Oscars gehen an «West Side Story» und «Dune»

In den Kategorie beste Nebendarstellerin ging der Oscar an Ariana DeBose (31) für ihre Rolle als Anita in «West Side Story». Sie setzte sich unter anderem durch gegen Kirsten Dunst («The Power of the Dog») und Judy Dench («Belfast»).

Für ihre Rolle in «West Side Story» gab es einen Oscar: Ariana DeBose mit Regisseur Steven Spielberg. Bild: Jae C. Hong / AP

Der Oscar für die beste Filmmusik ging wenig überraschend ans Sci-Fi-Epos «Dune». Hans Zimmers Komposition überzeugte die Academy mehr als diejenige zu «Don't Look up» und «The Power of the Dog».