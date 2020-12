Porträt «Über Frauen, Autos und Geld zu rappen, ist mir zu einfach»: Warum der St.Galler Hip-Hopper Rapture Boy ein Grosser werden kann Beim Final des Nachwuchswettbewerbs bandXost überflügelte er alle anderen Finalisten mit seiner Energie: Shaquille Bernhard alias Rapture Boy. Über Gedichte fand der St.Galler zum Rap. Heute gibt der 26-Jährige gereimte Lebenshilfe – präzis, poetisch, mit viel Coolness und mit einem unglaublichen Flow. Roger Berhalter 22.12.2020, 05.00 Uhr

Shaquille Bernhard alias Rapture Boy hat den Nachwuchswettbewerb bandXost gewonnen. Bild: Tobias Garcia

Er tauchte auf wie aus dem Nichts. Wer mit der St.Galler Hip-Hop-Szene nicht eng vertraut war, hatte vor dem 28.November wohl noch nie von Rapture Boy gehört. Doch an diesem Abend betrat Shaquille Bernhard, wie er mit bürgerlichem Namen heisst, die Bühne der Grabenhalle und legte einen denkwürdigen Auftritt hin. Es war das Finale des Nachwuchswettbewerbs bandXost, an dem sich rund 60 Ostschweizer und Liechtensteiner Bands beteiligt hatten.

Rapture Boy stach mit seiner Energie sogar die Thrash-Metal-Bands des Abends aus, und mit seiner eigenständigen Art liess er die anderen Hip-Hopper alt aussehen, die sich auf das Reproduzieren von Szeneklischees beschränkten. Rapture Boy überraschte und überzeugte. Er gewann das bandXost-Finale, als erster Hip-Hopper in der Geschichte des Wettbewerbs.

Von Kapstadt ins kalte St.Gallen

Zeit also, den 26-Jährigen kennen zu lernen. Für das Interview wählt er das «Vibez» aus. Eine Bar an der Brühlgasse, mitten in der St.Galler Partymeile. Hier nimmt Shaquille Bernhard manchmal das Mikrofon zur Hand und improvisiert live ein paar Reime. «Hier ist meine Welt.» Er trägt ein Grinsen im Gesicht, das auch sein gekrauster Bart nicht verstecken kann. Soeben hat er an der Hotelfachschule in Chur einige Prüfungen absolviert. Auch die Weihnachtsferien werde er mit Lernen verbringen, sagt Bernhard. «Bald bin ich mit der Schule fertig.»

Dann erzählt der Rapper seine Geschichte. Aufgewachsen ist er in Südafrika, im bekannten Weinanbaugebiet bei Kapstadt. Deshalb rappt er bis heute auf Englisch mit südafrikanischem Akzent. Als er 18 Jahre alt war, kam er in die Schweiz. Ein Kulturschock, erinnert er sich.

«So einen kalten Winter hatte ich noch nie erlebt. Und ich konnte kein Wort Deutsch.»

Er kam bei seinen Grosseltern in St.Gallen unter.

In der Stadt lernte er bald Alex Amiel kennen und fand damit Anschluss an die Hip-Hop-Szene. Amiel ist Beatproduzent, Tontechniker und Mitgründer von Amiel Entertainment: In diesem St.Galler Tonstudio nimmt Bernhard bis heute seine Reime auf. Auch Alex’ Bruder Sebastian, der die Vibez-Bar führt, gehört fix zur Rapture-Boy-Welt. «Wir sitzen oft zusammen im Studio», sagt Bernhard. «Dabei reden wir auch über anderes als Musik. Dieser Prozess ist wichtig.» Schon zwei Alben und eine EP haben sie zusammen veröffentlicht.

Über Frauen, Autos und Geld zu rappen sei viel zu einfach

Die Reimkunst von Rapture Boy spricht für sich. Wenn der 26-Jährige ans Mikrofon tritt, verwandelt er sich. Der meist lächelnde und zurückhaltende junge Mann wird ernst und eindringlich und reimt Zeile um Zeile ins Mikrofon, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Präzis, poetisch, mit viel Coolness und mit einem unglaublichen Flow. Rapture Boy klingt nicht nach Nachwuchstalent, sondern souverän wie ein alter Hase.

Bevor er rappte, habe er Gedichte geschrieben, erzählt er. Er trug sie laut vor, ein Freund begleitete ihn mit der Gitarre. Diesen poetischen Zugang zum Rap hört man bis heute. Rapture Boy bleibt in seinen Texten nicht an der Oberfläche der gängigen Hip-Hop-Themen.

«Über Frauen, Autos und Geld zu rappen, ist mir zu einfach. Schwieriger ist es, von sich zu erzählen und mit sich selber ernst zu sein. Zuzugeben, dass man manchmal auch Angst hat.»

Sein Motto laute: «Stay humble, write your own way, help others», «Bleib bescheiden, schreib deinen eigenen Weg, hilf anderen.» Das sind demütige, solidarische Worte, wie man sie in der egomanischen Hip-Hop-Szene selten hört. Sie verweisen auch auf einen ganz Grossen: den amerikanischen Rapper Kendrick Lamar und dessen Song «Humble». Bescheiden bleiben, anderen mit Respekt begegnen, daran hält sich Bernhard. «Alle Menschen sind gleich, deshalb hat jeder ein Hallo und ein Danke verdient.»

Die Träume verfolgen wie Beute in der Nacht

Sein zentrales Thema: Lernen und weiterkommen, aus Situationen gestärkt hervorgehen. Immer wieder spricht Shaquille Bernhard davon, sogar wenn es um Corona geht:

«Im Moment sieht es vielleicht schlecht aus, aber es kommt wieder Gutes, bestimmt! Wir werden da stärker rauskommen.»

Oft rappt Bernhard davon, das Beste aus dem Leben zu machen, Chancen zu packen, das Scheitern nicht zu fürchten. «Verfolge deine Träume wie Beute in der Nacht», heisst es in «Someday» auf seiner jüngsten EP «Train of Thought». Es ist durchaus Lebenshilfe, die Rapture Boy gibt: «Vielleicht können meine Erfahrungen und meine Texte anderen helfen, weiterzukommen.»