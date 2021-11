Porträt «Ohne langen Atem wäre es nicht möglich gewesen»: Galeristin Susanna Kulli setzte St.Gallen auf die internationale Landkarte der Kunst Nun wir die Kunstvermittlerin, die sich gerade der Rettung von Kugelschreiberkringeln widmet, mit einem Preis der St.Gallischen Kulturstiftung geehrt.

Christina Genova Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Susanna Kulli in ihrem Depot im St.Galler Lagerhaus, wo sich früher auch ihre Galerie befand. Bild: Benjamin Manser

Kürzlich erhielt Susanna Kulli ein E-Mail der Berliner Künstlerin Shila Khatami. Die junge Frau, welche von Kulli früher als Galeristin vertreten wurde, fragte sie darin um Rat. In der Betreffzeile stand: «An meine Mutter-Galerie». Kulli, die 33 Jahre eine eigene Galerie führte, die ersten 20 Jahre in St.Gallen, dann bis vor vier Jahren in Zürich, erzählt diese Anekdote mit leisem Stolz. Es ist so gekommen, wie sie es anlässlich ihrer letzten Ausstellung im April 2017 angekündigt hatte: «Der Kunst und den Künstlern und Künstlerinnen werde ich mit der Schliessung der Galerieräume nicht abhandenkommen.» Sie sagt:

«Nur weil die Ausstellungstätigkeit aufhört, verliere ich nicht das Interesse an der Kunst.»

Susanna Kulli wird am 11. November für «ihr grosses und langjähriges Engagement für die zeitgenössische Kunst» von der St.Gallischen Kulturstiftung mit einem Kulturpreis geehrt. Mit ihrer Galerie habe sie St.Gallen auf der internationalen Landkarte zu einem wichtigen Ort für zeitgenössische Kunst werden lassen, schreibt die Stiftung in einer Mitteilung.

Nach wie vor im Austausch und eng verbunden

Wir treffen uns in Susanna Kullis Depot im Lagerhaus an der Davidstrasse in St.Gallen. Dort befand sich auch der letzte St.Galler Standort ihrer Galerie. Im Depot lagern neben vielen anderen Werken auch zwei raumgreifende Installationen Thomas Hirschhorns in ihre Einzelteile zerlegt, der 150-teilige «Ruheraum mit Tränen» und die 256-teilige «Abtropfmaschine». Wie so häufig bei Hirschhorn bestehen die Arbeiten aus billigen und alltäglichen Materialien wie Klebeband, Alu- und Plastikfolie, Papier und Karton. Susanna Kulli zeigte beide Installationen 1996 in ihrer Galerie.

Künstler Thomas Hirschhorn.

Bild: Alex Spichale

Der gebürtige Bündner Hirschhorn, der den internationalen Durchbruch längst geschafft hat und heute Projekte auf der ganzen Welt realisiert, ist einer von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, die mit Susanna Kulli gross wurden. Sie führte eine klassische Programmgalerie und förderte und begleitete die von ihr vertretenen Kunstschaffenden über Jahre und Jahrzehnte. Alle zwei Jahre richtete sie ihnen eine Ausstellung aus und blieb dran, auch wenn der Erfolg auf sich warten liess: «Ohne langen Atem wäre es nicht möglich gewesen», sagt die Galeristin. Auch Olivier Mosset, John M. Armleder oder Silvie Defraoui gehören zu den Künstlerinnen und Künstlern, die von Susanna Kulli vertreten wurden und mit denen sie eng verbunden ist: «Es interessiert mich immer noch, was sie machen, und wir stehen nach wie vor im Austausch.»

Künstler John M. Armleder 2002 in Susanna Kullis Galerie an der Davidstrasse in St.Gallen.

Bild: Trix Niederau

Mit Silvie Defraoui, einer gebürtigen St.Gallerin und Pionierin der Videokunst, arbeitete Susanna Kulli die letzten drei Jahre intensiv an ihrem Werkverzeichnis, den «Archives du futur». Rund 800 Werke umfasst dieser im April online geschaltete Catalogue raisonné, der von einer Publikation begleitet wird.

Preislisten aus den 1980ern aufbewahrt

Es ist bezeichnend für Susanna Kullis Bescheidenheit, dass man sowohl auf der Website und auch im Buch ihren Namen im Kleingedruckten suchen muss, obwohl sie bei beiden Projekten federführend war. Die Erstellung des Werkverzeichnisses bedeutete Knochenarbeit: Jeder Titel und jedes Format musste überprüft, Techniken präzisiert, die Bibliografie erstellt werden. «Es war ein Kraftakt für alle Beteiligten», sagt die Galeristin. Das präzise Arbeiten liegt ihr, das zeigt sich auch in ihrem akri­bisch geführten und chronologisch geordneten Galeriearchiv. Kulli, die jede ihrer Preislisten aus den 1980er-Jahren aufbewahrt hat, sagt:

«Die Künstler dürfen chaotisch sein, als Galeristin hatte ich eine andere Aufgabe.»

Das Ordnen und Sichten ihres Archivs diente ihr auch der Selbstvergewisserung. Es freute Susanna Kulli sehr, dass sich die Zentralbibliothek Zürich um ihr Archiv bemühte und die 18 Laufmeter an Schachteln mit Handkuss als Schenkung übernahm. Eine verpasste Chance, dass dieser Schatz nicht in die St.Galler Kantonsbibliothek Vadiana Eingang gefunden hat.

Ideen für die Kunstwelt hätte Susanna Kulli noch viele. Doch jetzt sei eine jüngere Generation gefragt, die Fackel der Kunst zu übernehmen: «Ich habe gemacht, was mir wichtig ist.» Sie nimmt sich zurück und anderer Dinge an. Wie etwa den verblassenden Kugelschreiberkringeln auf den Kartonelementen von Thomas Hirschhorns «Ruheraum mit Tränen». Sie hat sich darüber bereits mit einer ihrer Töchter, einer angehenden Papierrestauratorin, beraten. Und sagt zum Schluss halb im Ernst, halb ironisch: «Ich bin in der Phase der Zustandssicherung. Diese wird oft unterschätzt im Leben.»

Lutz & Guggisberg Neben der Galeristin Susanna Kulli erhält auch das Künstlerduo Lutz & Guggisberg einen Kulturpreis der St.Gallischen Kulturstiftung . Der in Uznach aufgewachsene Andres Lutz arbeitet seit über zwanzig Jahren mit Anders Guggisberg zusammen. In seinem Zürcher Atelier verwandelt das Duo Alltagsmaterialien zu subversiven Objekten und Installationen. «Als Meister des Absurden und mit anarchischem Drang zur Freiheit stellen sie philosophische Fragen», schreibt die St. Gallische Kulturstiftung. Lutz & Guggisberg prägten die Gegenwartskunst und würden weltweit in Museen eingeladen.

Preisverleihung Kunstzeughaus Rapperswil-Jona, 11.11., 19 Uhr, obligatorische Anmeldung www.kulturstiftung.sg/anmeldung