Porträt «Neues anzureissen, fällt mir leicht»: Agathe Nisple fördert unermüdlich Kunst im Appenzellerland Der wohl berühmteste Innerrhoder Künstler Roman Signer war der Mentor der 65-jährigen Macherin, die Designmessen und Kunstfestivals organisiert aber als Verwaltungsrätin amtet. Die Appenzeller Kunstvermittlerin hätte eigentlich Floristin werden sollen.

Christina Genova 04.05.2021, 05.00 Uhr

Agathe Nisple hat ihr Treppenhaus vom Künstler Stefan Inauen ausmalen lassen. Bild: Ralph Ribi

«Networker Hotel» steht an Agathe Nisples Haus, gleich beim Bahnhof Appenzell. Die Metalltafel, eine Multiple des Trogner Künstlers H.R. Fricker, bringt auf den Punkt, was zu den herausragendsten Qualitäten der Innerrhoder Kulturvermittlerin zählt. Ihr geht das Knüpfen von Fäden zwischen Gleichgesinnten so leicht von der Hand, dass sie es nicht der Rede wert findet: «Es steht nicht in meinem Angebot, es ergibt sich.»

Nisples offenes Haus ist randvoll mit Kunst- und Designobjekten. Das Treppenhaus hat der Appenzeller Künstler Stefan Inauen in Airbrush-Technik ausgemalt, in der grossen Bibliothek unter dem Dach – «Bücher sind auch eine Leidenschaft» – gibt es eine Projektion von Judith Albert und eine Fülle an Bänden zu Kunst, Literatur, Architektur und Mode.

Macherin, nicht Theoretikerin

Die freischaffende Kulturvermittlerin ist im Oktober 65 Jahre alt geworden, doch sie denkt nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Wird in Appenzell Innerrhoden oder Ausserrhoden ein Kunstprojekt initiiert, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass auch Agathe Nisple daran beteiligt ist. Bei der Arbeitsgruppe von «Obacht», dem Magazin des Ausserrhoder Amts für Kultur, ist sie ebenso dabei wie beim Verwaltungsrat der Getränkefirma Goba. Auch einen eigenen Mini-Ausstellungsraum besitzt sie, die «Agathe Nisple Station», in einem ehemaligen Schopf direkt neben ihrem Wohnhaus.

Im Entrée gibt es eine ganze Kollektion von Madonne aus Glyzerinseife der St.Galler Künstlerin Marlis Pekarek.

Agathe Nisple ist keine Theoretikerin, sondern eine Macherin: «Neues anzureissen, fällt mir leicht.» Ein typisches Nisple-Projekt ist der «Petit Salon», den sie im April gemeinsam mit der Designerin Ly-Ling Vilaysane rund um deren Atelier an der St.Galler Bahnhofstrasse schon zum zweiten Mal organisiert hat – eine Mini-Designmesse mit zwölf Labels aus der ganzen Deutschschweiz. Die Idee entstand aus der Not, da pandemiebedingt alle Schweizer Messen abgesagt worden waren.

Geboren und aufgewachsen ist Agathe Nisple in Appenzell. Ihre Mutter betrieb den Blumenladen, der Vater das Gartenbaugeschäft. Nisples Eltern waren zugezogene Protestanten. Das führte dazu, dass sie sich lange nicht zugehörig fühlte. Obwohl, wie sie betont, man ihr dies nicht zu spüren gegeben habe. Heute sieht sie diese Fremdheit auch als Vorteil: «So konnte ich die Aussensicht kultivieren und unabhängig bleiben.»

Roman Signer als Mentor

Schon als Jugendliche arbeitete Nisple im Blumenladen mit, ihre fantasievollen Blumensträusse waren legendär. Die Mutter hätte es gerne gesehen, wenn ihre Tochter Floristin geworden wäre, aber sie studierte lieber Kunstgeschichte in Freiburg. Als sie mit 30 Jahren ein Praktikum bei einer St.Galler Galeristin machte, fragte diese sie an, ob sie ihre Nachfolge antreten wolle. Nisple sagte zu und führte die Galerie zwölf Jahre lang, doch es war nicht ihre Leidenschaft: «Ich bin keine gute Händlerin.» Danach begann sie, als Kunstvermittlerin zu arbeiten.

Roman Signers Kunstpavillon am Buch-Kunst-Kunst-Festival Kleiner Frühling, der zuletzt 2019 stattfand und von Agathe Nisple und Carol Forster organisiert wird.

Agathe Nisple war entscheidend daran beteiligt, dass sich ab den späten 1980er-Jahren das Appenzellerland nach und nach von einer Wüste zu einem fruchtbaren Terrain für die zeitgenössische Kunst entwickelte. Ein erster Meilenstein war 1987 die Ausstellung «Appenzeller Kunst heute» im Alten Zeughaus Herisau, an welcher über hundert Kunstschaffende mitmachten. Nisple leitete die Jury, der bekannteste Innerrhoder Künstler Roman Signer hatte die junge Frau dafür vorgeschlagen:

«Er war einer meiner wichtigsten Mentoren. Dank ihm habe ich mich getraut, mich mit zeitgenössischer Kunst zu befassen.»

Wichtig war auch die 1989 gegründete Ausserrhodische Kulturstiftung, bei der Nisple ebenfalls dabei war, unter anderem zusammen mit dem Künstler Bernard Tagwerker, der ihr ein grosser Lehrmeister war: «Er sagt mir immer: ‹Förderung, Förderung, Förderung ist wichtig.›» Durch die Förderpreise habe man viele Kunstschaffende überhaupt erst entdeckt.

1995 war Nisple bei der Gründung der Interessengemeinschaft «Art & Appenzell» beteiligt: «Wir sagten uns, wir sind selber schuld, wenn Appenzell so traditionalistisch verhockt ist, und entschlossen uns, das Problem konstruktiv anzugehen.» Die IG organisierte die beiden Ausstellungen «Von der Notwendigkeit der Kunst» (1995) und «Wahlverwandtschaften» (1998): «Das war der Durchbruch für die zeitgenössische Kunst in Appenzell.»

Bald schon, an Pfingsten, findet mit dem «Kleinen Frühling» ein weiteres Projekt statt, das Nisple zusammen mit der Buchhändlerin Carol Forster vor zehn Jahren ins Leben gerufen hat. Dieses Jahr, zum 30. Jubiläum des Frauenstimmrechts in Innerrhoden, steht das Buch-Kunst-Fest unter dem Motto «Grosse Frauen». Welches sind die grossen Frauen, die Nisples Lebensweg geprägt haben? Sie erwähnt die Innerrhoder Künstlerin Verena Sieber-Fuchs, Ottilia Paky, die sich als Einzelkämpferin fürs Frauenstimmrecht einsetze, Theres Dörig, ihre Erstklasslehrerin, und die Seklehrerin Schwester Yvonne:

«Ich war ein braves Mädchen, keine Rebellin, und habe meine Lehrerinnen geliebt.»

21.–24.5., kleiner-fruehling.ch