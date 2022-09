Porträt «Kunst muss man nicht besitzen»: Roland Scotti wird nach 16 Jahren als Leiter von Kunstmuseum Appenzell und Kunsthalle Ziegelhütte pensioniert Roland Scotti hat die beiden Häuser erfolgreich neu ausgerichtet und als regionale Kunstmuseen positioniert. Was er über die Mentalität der Appenzeller herausgefunden hat, warum er weisse Wände mag und weshalb es ihn nach seiner Pensionierung ans Wasser zieht. Christina Genova Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Roland Scotti schaut gerne auf weisse Wände. Nun wird der Leiter des Kunstmuseums Appenzell und der Kunsthalle Ziegelhütte pensioniert. Bild: Benjamin Manser

Als Roland Scotti vor 16 Jahren seine Stelle als Museumsleiter antrat, hiess die Institution, der er vorstand, noch anders. Das Museum Liner wurde erst 2014 zum Kunstmuseum Appenzell. Benannt war es ursprünglich nach den beiden mit Appenzell verbundenen Künstlern Carl Liner senior und junior, deren Werke bis heute einen wichtigen Teil der museumseigenen Sammlung ausmachen.

Demnächst wird Roland Scotti pensioniert. Stefanie Gschwend, zuletzt Interimsleiterin des Kunsthauses Pasquart in Biel, tritt am 1. Oktober seine Nachfolge an. Während einer Übergangszeit von fünf Wochen steht er der Heinrich-Gebert-Kulturstiftung, der Trägerin des Kunstmuseums Appenzell und der angegliederten Kunsthalle Ziegelhütte, aber noch zur Verfügung.

Stefanie Gschwend, designierte Leiterin des Kunstmuseums Appenzell und der Kunsthalle Ziegelhütte. Bild: Nicolas Polli

In den Jahren, in denen Roland Scotti die beiden Appenzeller Kunsthäuser leitete, hat sich nicht nur der Name des Museums geändert. Damit verbunden war auch eine inhaltliche und strategische Neuausrichtung.

Von einem Museum, das es sich gemäss Stiftungszweck zur Aufgabe gemacht hat, die Kunst der beiden Liner zu pflegen und weiter bekannt zu machen, hat sich der Fokus hin zu einem vielfältigen regionalen Kunsthaus verschoben, das regelmässig Ostschweizer Kunstschaffende ausstellt. «Dies war eine unserer grossen Leistungen», sagt Scotti. Monogra­fische Museen funktionierten nur eine gewisse Zeit lang: «Das war fast allen bewusst.»

Er schaut gerne auf weisse Wände

Obwohl diese Veränderung von Anfang an zu seinen Zielen gehörte, brauchte sie Zeit und Geduld. Scotti sagt diplomatisch:

«Anfangs war beim Stiftungsrat das Bewusstsein dafür, dass die Förderung zeitgenös­sischer Kunst auch das regio­nale Kunstschaffen beinhaltet, etwas weniger vorhanden.»

Der Appenzeller Stefan Inauen mit seiner neo­expressiven, wilden Malerei war 2011 der Erste, der in der Kunsthalle Ziegelhütte eine Soloshow erhielt: «Er stammt von hier, seine Kunst erscheint dem eigenen Publikum aber fremd. Es ist wichtig, dass die Leute sehen, dass zeitgenössische Kunst ein wichtiger Teil von ihnen selbst ist.»

Zwei Kunsthäuser für ein Dorf von ein paar tausend Einwohnern: Wissen die Appenzellerinnen und Appenzeller um ihre privilegierte Situation? «Es ist vielen bewusst. Ich würde mir aber wünschen, dass ihnen bewusster wäre, wie wunderbar man dieses Instrument nutzen könnte.» Appenzell ist jene berufliche Station, wo es den Kunsthistoriker am längsten hielt: «Es ist 16 Jahre spannend geblieben.» Zuvor war er während zehn Jahren künstlerischer Leiter des Kirchner-Museums in Davos.

Roland Scotti, der Vielleser, besitzt mehr Bücher als Kunst. Bild: Benjamin Manser

Eine der Appenzeller Landmarken Roland Scottis – der Vielleser verschlingt rund drei Bücher pro Woche – ist der Bücherladen Appenzell: «Es ist einer der Gründe, weshalb ich gerne hier gewohnt habe.» Seine Liebe zu Büchern kommt auch darin zum Ausdruck, dass er in den vergangenen Jahren nicht nur 85 Ausstellungen kuratiert, sondern auch für rund 50 Bücher Beiträge verfasst oder sie herausgegeben hat. Bei ihm zu Hause hat es denn auch viel mehr Bücher als Kunst:

«Das Schöne an der Kunst ist, dass man sie nicht besitzen muss. Ausserdem habe ich immer ­gerne auf weisse Wände geschaut.»

«Ich habe die Appenzeller als ziemlich offen erlebt»

Mit der Mentalität der Appenzeller, denen man nachsagt, sie seien gegenüber Fremden eher verschlossen, kam Scotti gut zurecht: «Ich habe sie nie so erlebt, sondern als ziemlich zugänglich, ziemlich offen.» So würde Scotti, der in Ludwigshafen am Rhein aufgewachsen ist, auch sich selbst charakterisieren: «Die Appenzeller sind fast wie ein Spiegelbild der Pfälzer.»

Roland Scotti in der Ausstellung «R.A.W. or the Sirens of Titan», die noch bis 16. Oktober zu sehen ist . Im Hintergrund Werke der Basler Künstlerin Miriam Cahn. Bild: Michel Canonica

Der Sohn einer Deutschen und eines Franzosen ist fast perfekt bilingue. Bis heute besitzt er ausschliesslich einen französischen Pass: «Als geborener Europäer kümmere ich mich nicht um Nationalität.» In Appenzell schätzte Roland Scotti die grosse Freiheit: «Es gab keine Vorschriften – ausser: Arbeitet, macht was.» Das Loslassen fällt ihm dennoch leicht:

«Ich werde die Kunst nicht verlieren und die Kunst mich nicht.»

Was er vermissen wird? «Das Privileg, allein in der Ausstellung zu sitzen, zu geniessen und zu denken. Das sicherlich.» Für die Zeit nach der Pensionierung kann Scotti sich gut vorstellen, weiterhin Ausstellungen zu kuratieren: «Aber nicht für Institutionen, wenn, dann völlig frei.» Mit dem Ende seiner beruf­lichen Tätigkeit in Appenzell wird auch ein Ortswechsel erfolgen. Roland Scotti und seine Partnerin sind auf der Suche nach einer Wohnung am Bodensee: «Nach 26 Jahren Bergpa­norama brauche ich unbedingt den Blick aufs Wasser.»

