Porträt «Ich verkörpere gerne auch mal den Bösewicht»: Mit 83 Jahren spielt der St.Galler Hans Guggenheim Theater, tanzt und macht Kunst Das Theaterspielen hat ihn ein Leben lang begleitet. Seine Frau hat der aktive Senior als Jugendlicher beim Theaterspielen kennen gelernt und für seine Grosskinder spielte er den Clown. Demnächst steht er mit der Kompanie Rotes Velo im neuen Familienstück «Kinderaugen» auf der Bühne.

Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tanz, Theater und bildende Kunst: Der St.Galler Hans Guggenheim ist kulturell sehr aktiv. Bild: Benjamin Manser

Ein alter Mann lebt allein in einer dunklen Höhle, mit nichts als seinen Erinnerungen. In diese Höhle fällt ein junges Mädchen. Sie versucht, wieder einen Weg nach draussen zu finden, während der alte Mann sich mit seinem Schicksal abgefunden hat. So beginnt das Stück «Kinderaugen» der Tanzkompanie Rotes Velo, das ab Sonntag in Herisau und St.Gallen gezeigt wird.

Den alten Mann verkörpert der St.Galler Hans Guggenheim. Der 83-Jährige hat schon diverse Projekte mit Hella Immler, der Gründerin der Kompanie Rotes Velo, realisiert. Bei «Kinderaugen» konnte er während der Proben etliches von seinen eigenen Erinnerungen einbringen, viel entstand durch Gespräche und Improvisationen. «Wenn ich daran denke, wie ich als Sechsjähriger schwimmen gelernt habe, dann fühle ich mich wieder in diese Zeit zurückversetzt. Dann kommen auch viele andere Erinnerungen wieder hoch», sagt er. Diese Erinnerungen nehmen auch eine zentrale Rolle im Stück ein.

Für die Enkelkinder spielt er den Clown

Trailer zum Stück «Kinderaugen» der Kompanie Rotes Velo.

Das Theater bedeutet dem ehemaligen Sozialarbeiter sehr viel. «Ich präsentiere mich gern vor einem Publikum. In meiner Rolle kann ich mich zeigen und gleichzeitig auch verstecken. Ich stehe im Rampenlicht, aber das bin nicht ich, es ist der alte Mann in der Höhle.» Die Höhle steht im Stück als Metapher für die Einsamkeit. «Während der Lockdowns fühlten sich viele Menschen allein gelassen und haben sich abgekapselt, gerade auch Kinder und ältere Personen», sagt Hans Guggenheim.

Das Stück nimmt sich dieses Themas in einer märchenhaften Form für die ganze Familie an. Gemeinsam finden die Protagonisten einen Weg zurück ins wirkliche Leben. «Für mich privat war die Isolation zum Glück nie ein Thema», schildert Hans Guggenheim. Er lebt mit seiner Frau zusammen, mit der er schon seit 58 Jahren verheiratet ist. «Wir haben uns beim Theaterspielen kennen gelernt», erzählt er und lächelt.

Es war sein erstes Stück: Kinder und Jugendliche probten gemeinsam ein altes Märchen. «Ich war 13 und spielte den Hofnarren. Der Regisseur wollte, dass ich nach etlichen Malen noch ein weiteres Rad schlage, doch ich habe mich geweigert. Der wütende Regisseur rannte mir hinterher durch die Stuhlreihen, die ich hinter mir schloss.»

Theater als Inbegriff von Solidarität

Szenenbild aus dem Stück «Kinderaugen» mit Hans Guggenheim (links) und Ariana Qizmolli.

Bild: Christian Glaus

Bei der Erinnerung lacht Hans Guggenheim. Seine Frau war damals ein kleines Mädchen und ebenfalls in der Theatergruppe. «Sie hat alles gesehen und mich offenbar bewundert.» Im Teenageralter wurden die beiden dann ein Paar. «Vielleicht war der Hofnarr ein gutes Omen. Jedenfalls hat es bis jetzt gehalten», sagt Guggenheim. Das Theaterspielen hat Hans Guggenheim sein Leben lang begleitet. Er sagt:

«Ich schlüpfe einfach gern in Rollen. Für die Enkelkinder spielte ich oft den Clown, heute verkörpere ich auch gerne mal einen Bösewicht, wie etwa den Mephisto.»

Zudem spielen er und seine Frau in der Impro-Theatergruppe «vi-echo» gemeinsam mit anderen Senioren ab 60 Jahren.

Kunststudium mit 75 Jahren abgeschlossen

Hans Guggenheim beim hingebungsvollen Spiel. Bild: Christian Glaus

Es gefällt Hans Guggenheim expressiv zu sein, aus sich herauszukommen. Aber auch der soziale Aspekt ist ihm wichtig: «Das Theater ist der Inbegriff von Solidarität. Wir stellen miteinander etwas auf die Beine.»

Beruflich wollte Hans Guggenheim nie auf die Bühne. Er absolvierte eine Schneiderlehre. «Glücklich war ich dabei nie. Ich wollte lieber in die Pädagogik», erinnert er sich.

In den 1960er-Jahren zog er mit seiner Frau für vier Jahre nach Israel. «Wir hatten das Gefühl, wir könnten etwas dazu beitragen, eine neue Gesellschaft zu erschaffen», sagt er. 1966 kehrte die Familie für seine Ausbildung zum Sozialarbeiter in die Schweiz zurück, lebte von 1969 bis 1981 aber nochmals in Israel, wo er ein Kinderheim gründete und leitete.

Theater, Tanz und auch die bildende Kunst pflegte Hans Guggenheim vor allem in seiner Freizeit und nach seiner Pensionierung. 2013 schloss er mit 75 Jahren als ältester Absolvent den ersten Bildungsgang für Gestalter HF Bildende Kunst ab. Momentan ist das Theater aber seine grösste Leidenschaft. «Es gibt mir die Möglichkeit, etwas nochmals zu erleben.»

Aufführungen «Kinderaugen»: 14.11., 17 Uhr, Tanzraum Herisau; 16.11., 20 Uhr / 17.11., 18 Uhr, Grabenhalle St.Gallen.