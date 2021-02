Porträt «Ich backe kleine Brote mit viel Aufwand – auf solche Filme wartet keiner»: Die Werke des Frauenfelders Friedrich Kappeler werden digitalisiert – doch wer ist dieser stille Mann? Autorenfilmer Friedrich Kappeler hat Künstler wie Adolf Dietrich, Dimitri, Alois Carigiet oder Mani Matter porträtiert. Nur wenige dieser Dokumentarfilme lagen bisher als DVD vor. Nun finanziert der Thurgauer Lotteriefonds die Digitalisierung von Kappelers Werk mit knapp 100'000 Franken.

Dieter Langhart 06.02.2021, 05.10 Uhr

Fritz Kappeler würde gerne einen Film übers Älterwerden drehen. Bild: Andrea Stalder

Irgendeinen von Friedrich Kappelers Porträtfilmen hat wohl jeder von uns gesehen: «Adolf Dietrich», «Carigiet» oder «Dimitri», «Mani Matter» oder «Gerhard Meier». Im Kino, nicht im Heimkino. Denn nur eine knappe Handvoll Filme des Frauenfelders sind auf DVD erhältlich – und keiner auf einer Streaming-Plattform. Und weil auch DVD-Abspielgeräte dereinst obsolet sein werden, hat sich der Thurgauer Regierungsrat im Januar entschieden, mit 98000 Franken aus dem Lotteriefonds Kappelers Werk zu digitalisieren, es in die Zukunft zu retten, es vor dem Vergessen zu bewahren.

Angestossen hat das Projekt Christof Stillhard, Kulturamtsleiter und Mitgründer des Cinema Luna in Frauenfeld. Zu Recht, denn Kappeler gilt als ruhiger, gewissenhafter Autorenfilmer, der sich stets treu blieb und nicht dem Kassenschlager hinterherhechelte. Der es verstand, Menschen zu porträtieren, sie sichtbar und fühlbar zu machen. Und nicht nur das: Er ist ein ebenso behutsamer Fotograf, ähnlich wie seine Schwester Simone Kappeler.

Kleine Brote mit viel Aufwand backen

Stille Landschaftsfotografie von Fritz Kappeler.

Bilder: Kevin Roth, Andrea Stalder

Es ist ruhiger geworden um Kappeler, der im Sommer 72 wird und dessen letzter Film, eine Neufassung seines Porträts des Schriftstellers Gerhard Meier, 2007 entstand. Aber aufhören mag er nicht; er würde gern einen Film übers Älterwerden drehen, darüber, «dass das Leben schön und sinnvoll bleibt». Sein Vater führte eine Gerberei, in dessen Fussstapfen mochte Fritz Kappeler aber trotz Vaters Wunsch nicht treten: «Ich bin kein Geschäftsmann.» Stattdessen schloss er sich mit 15 Jahren dem Amateurfilmclub Frauenfeld an, das Filmen war ihm Hobby und Wunsch zugleich.

Nach der Kantonsschule belegte er die Fotografieklasse an der Kunstgewerbeschule Zürich, drehte seine ersten Filme, etwa über den Schweinefuttersammler Emil Eberli, zeigte sie in Solothurn oder Oberhausen, studierte sodann Regie an der Filmhochschule in München. «Oder hätte ich doch Biologie in den USA studieren sollen?», fragt er neckisch in einem Nebensatz. Er habe seine Berufswahl aber nie bereut, sagt er im Gespräch in seiner grossen Wohnung mitten in Frauenfelds Altstadt:

«Ich backe kleine Brote mit viel Aufwand – auf solche Filme wartet keiner.»

Stets hat Fritz Kappeler (keiner nennt ihn Friedrich) daneben fotografiert: stille, poetische Aufnahmen vom Seerücken. 1973 hatte er seine erste Ausstellung im Kunstverein Frauenfeld – just als sein «Eberli»-Film herauskam. Sein Wirken bringt er auf eine einfache Formel: «Wenn ich eine Person oder ein Sujet finde und der Richtige dafür bin,dann kann ein Film gelingen, dann finde ich Interesse beim Publikum.»Anders als in seiner stillen Landschaftsfotografie hat Fritz Kappeler praktisch immer Menschen porträtiert. Er nennt das «meine Art, Geschichten zu erzählen». Einen Herzenswunsch hegt er aber nach wie vor: ein Buch über seine Fotografie zu machen.

Intime Zwiesprache vs. technischer Aufwand

Nur wenige von Fritz Kappelers Filmen liegen als DVD vor.

Bild: Kevin Roth, Andrea Stalder

Wo sieht Kappeler den Unterschied zwischen Film und Fotografie? «Die Fotografie ist intimer, persönlicher, unscheinbarer; sie ist eine stille Kunst, eine intime Zwiesprache. Und zwischen mir und dem Objekt steht viel weniger Technik.» Sie sei auch günstiger und einfacher, während das Filmen mehr Aufwand und höheren Anspruch erfordere.

Bei Fritz Kappeler ergänzen beide Künste einander und wechseln sich ab. Beim Film fühlt er sich derzeit etwas verunsichert, denn seine beiden Produzenten haben aufgehört, und Pio Corradi, sein liebster Kameramann, ist vor zwei Jahren verstorben.

«Ich brauche eine Equipe, ein Team, ich brauche Gleichgesinnte.»

Wie geht es dem Schweizer Autorenfilm? Kappeler findet das hiesige Filmschaffen noch immer lebendig und erfolgreich, mag auch Serien wie «Wilder» oder «Frieden». Doch was ihm fehlt, sind die Festivals, die Corona weggefegt hat. Und natürlich wünscht er sich, dass die Kinos bald wieder öffnen, allen voran das Frauenfelder Cinema Luna. Und er wagt eine Vorhersage: «Die Studiokinos werden eher überleben als die Mainstreamhäuser.» Fritz Kappeler hat keine Langeweile. Er kocht liebend gern, schwimmt und wandert, fährt Velo und eine alte Moto Guzzi. All das fasst er als «Motion und Emotion» zusammen.