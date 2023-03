Regisseur Antu Romero Nunes: Porträt eines Theatermagiers

Porträt Dieser Mann macht in Basel das Theater, das die Zürcher so sehr vermissen Er ist Schauspielchef am Theater Basel und ein Bühnenmagier, für den die Vorstellungskraft schon an sich eine politische Dimension hat. Ein Porträt über Antú Romero Nunes, einen der gefragtesten Regisseure der Gegenwart. Julia Stephan Jetzt kommentieren 10.03.2023, 17.00 Uhr

Regisseur Antú Romero Nunes mit einem Ensemblemitglied. Bild: Christian Knörr

Antú Romero Nunes’ Shakespeare-Inszenierung gehört fraglos zu den grossen Ereignissen der ausklingenden Theatersaison. Ein vom Basler Profi-Ensemble gespielter Lehrerhaufen probt darin in einer Schulaula den «Sommernachtstraum», das Lieblingsstück aller Theater-AGs, und wächst dabei mächtig über sich hinaus. Nunes’ «Sommernachtstraum» sei ein «grosser Spass», schrieb die Jury des Berliner Theatertreffens. Als einziger Beitrag aus der Schweiz wird die Produktion des Theaters Basel im Mai in Berlin gezeigt. Für Nunes ist es bereits die zweite Einladung an die wichtigste Nabelschau des deutschsprachigen Theaters.

«Warum muss David Hasselhoff nie auf’s WC?»

Der Erfolg war dem 39-jährigen Regisseur und Schauspieler, der über sechzig Theaterinszenierungen und Opern realisiert hat, nicht in die Wiege gelegt. Infiziert mit der Vorstellungswelt hat sich der Sohn eines portugiesischen Vaters und einer chilenischen Mutter in den 1980er-Jahren in einem Wohnzimmer in der schwäbischen Provinz. Über den Bildschirm flimmerte «Knight Rider» mit David Hasselhoff. «Warum muss dieser Mann nie aufs WC?», will der achtjährige Nunes von seiner Mutter wissen. Die antwortet: «Weil er zwei Leben hat: In einem muss er aufs WC, im anderen halt nicht.»

Dieser David Hasselhoff, der später in der Kultserie «Baywatch» auftauchen wird, beeindruckte den jungen Nunes, weil er ihn vor die Frage stellte, wie viele Leben in einem möglich sind. Während seiner Schulzeit katapultiert er sich aus seinem Schülerleben (mit Schülertoilette), indem er als Beleuchter beim Schultheater vorstellig wird («ich hab mir dabei die Finger verbrannt»). Das Ergebnis dieser Weltflucht (oder sollte man besser Schulflucht sagen?): Mitgliedschaften in fünf Schultheatern, in zwei davon als Regisseur. Seine ersten Rollen: der Cléanthe aus Molières «Der Geizige» und der Lehrer Lämpel aus «Max & Moritz».

Als würde unser Fehlen von niemandem bemerkt

In Basel bereitet Nunes gerade den nächsten Molière-Abend vor, in dem der spektakuläre Tod des Autors – er brach in der Rolle des eingebildeten Kranken auf der Bühne zusammen – zum Thema wird. «Mich interessiert die Frage, ob wir vermisst werden, wenn wir nicht mehr da sind», sagt Nunes. «Während der Pandemie sah es für uns Theatermacher ja zunächst danach aus, als würde unser Fehlen von niemandem bemerkt.»

«Der Sommernachtstraum» als Laientheater. Bild: Ingo Höhn/Theater Basel

Nicht bemerkt oder gar für unfähig erklärt wurde Nunes an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch, an der er nach Wanderjahren zwischen Südamerika und Deutschland Regie studierte. Für seine Abschlussinszenierung kürzte man ihm die Gelder und verbannte ihn auf eine Nebenbühne. Wäre nicht ein bekannter Regisseur auf ihn aufmerksam geworden und hätte ihm am Maxim Gorki Theater eine Carte blanche ausgestellt, wir wissen nicht, ob Nunes heute unter den Regiegrössen der Gegenwart gelistet wäre.

Nunes weiss, wie Theater süchtig macht

Seine Abschlussarbeit, angelehnt an Schillers «Der Geisterseher» – ein von Schiller als gescheitert betrachtetes Romanfragment, das grossen Publikumszuspruch erhielt – wurde zum Evergreen und zu Nunes' Durchbruch. 12 Jahre wurde das Stück in Zürich, Berlin und Hamburg gespielt. «Dass es um die Zuschauer geht, merkt man, anders als bei vielen anderen Abenden, beim Zuschauen in jedem Moment», schrieb die «Zeit» über eine Wiederaufnahme 2019.

Vielleicht ist diese Zuschauerfixierung Nunes' Erfolgsgeheimnis. «Theater, das gut ist, muss süchtig machen», ist der Regisseur überzeugt. Und Nunes weiss, mit welchen Tricks man beim Publikum über mehrere Stunden eine Dopaminausschüttung erzeugt, die andere mit Tiktok-Videos erreichen.

«Ohne Fantasie werden wir zu Idioten»

Das alles hat ihm den Ruf eines Magiers eingebracht. Kritikerinnen und Kritiker vermissen manchmal die «Tiefe» in seinen Stücken, das Fehlen einer ritualisierten Weltanklage. Dabei passiere doch ganz viel, wenn man Humor ernst nehme, findet Nunes. Er stört sich an Inszenierungen, die vor sich das Versprechen hertragen, dass sie gross und wichtig seien. «Das Beste ist doch, wenn die Menschen gar nicht verstehen, was sie so verzaubert.» Die Vorstellungskraft, das sehe man an seinem Shakespeare, schaffe soziale Strukturen, befähige uns zu Erfindungen, zur Liebe und zum Aufbau einer Gesellschaft. «Wenn wir nicht an unserer Fantasie arbeiten, dann werden wir zu Idioten.»

Auch das gibt’s bei Nunes: Ein schweizerdeutscher «Onkel Wanja» – im Vordergrund: Schauspieler Ueli Jäggi. Bild: Judith Schlosser

Mit seinem Fokus auf einem sinnlichen Schauspielertheater ohne überdeutliche Botschaften steht Nunes für all das, was in Zürich unter der Intendanz von Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg gerade zu kurz kommt. Er schätzt die Kollegen und findet ihren Ansatz gut, der Ansatz in Basel sei einfach ein anderer. Im Gespräch wird jedoch deutlich, dass Nunes sich schwer tut mit einem Theater, das politisch überdeutlich Haltung bezieht. Selbst «Oberhipster Brecht», dessen «Dreigroschenoper» Nunes inszeniert hat, habe einmal gesagt, wenn man die Leute unterhalte, seien die Herzen genug weit offen, um auch etwas hineinzulegen.

Neue Chefrolle in Basel: Schauspieler reden beim Spielplan mit

2020 kam der ehemalige Hausregisseur des Hamburger Thalia Theaters mit seinem Schauspielkollegen Jörg Pohl und den Dramaturginnen Anja Dirks und Inga Schonlau nach Basel. Das vierköpfige Team soll unter Intendant Benedikt von Peter eine neue Schauspielära einläuten. Keine leichte Aufgabe, hatte Vorgänger Andreas Beck Basel zu einem der spannendsten Orte für zeitgenössisches Theater gemacht.

Nunes veränderte viel, auch hinter den Kulissen. Anders als in Zürich setzt man in Basel auf die Pflege eines lebendigen Schauspielensembles. «Wir investieren lieber in Menschen als in Bühnenbilder», so Nunes, «denn die Darstellenden sind unser direktester Draht zum Publikum». Und weil ihn nichts mehr nervt als jammernde Schauspielerinnen und Schauspieler, die von den Anforderungen der Intendanz zerrieben werden, lässt er sie machen, in der Hoffnung, dass sie ihn auf der Bühne überraschen. Sie dürfen beim Spielplan mitreden, sich Regisseure wünschen und Dinge, die sie stören, anpacken – die Leitung stellt ihnen Know-how, Geld und Personal zur Verfügung. Das Divensystem wurde abgeschafft, es gilt gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Es wird nach Alter bezahlt. «Das alles hat die Menschen erwachsen gemacht», sagt Nunes. Man merke das auch bei der Beschäftigung mit den Stoffen.

Von «Räuber Hotzenplotz» zu «Moby Dick»

So hat sich in Basel ein extrem spannendes, lebendiges Ensemble gebildet, in dem es mehr Frauen gibt als Männer – eine kleine Sensation. Doch anders als in Zürich verliert man über Diversitätsbemühungen kein Wort. Nunes arbeitet lieber unermüdlich weiter an seinen Stoffen. Von Ovids «Metamorphosen», dem Kinderstück «Räuber Hotzenplotz», einem Tschechow in Mundart bis zu Herman Melvilles «Moby Dick» als Solo: «Die Bühne löst in mir ein existenzialistisches Wohlbefinden aus», sagt er. Manche mögen das als einen mit öffentlichen Geldern finanzierten Quatsch abtun. «Mich erlöst es vom Gefühl der Sinnlosigkeit, das mich im echten Leben gelegentlich beschleicht.» Seinen Zuschauerinnen und Zuschauern geht es im besten Fall genauso.

Theater Basel. «Ein Sommernachtstraum». Bis 10.4. «Molière – der eingebildete Tote». Premiere: 31.3.

Trailer zum «Sommernachtraum» (Regie: Antú Romero Nunes) am Theater Basel. Quelle: Youtube