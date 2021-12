Porträt Der Autist, der Rembrandt kopiert: Ernst Schneider aus Wittenbach malt barocke Kunst nahezu perfekt Ernst Schneider hatte ein bewegtes Leben. Einst wollte er Koch werden, dann wurde er zum Restaurator und Künstler. Er erlebte die Zwangsversteigerung seiner Werke und malt mit 80 Jahren immer noch. Seine Kopien bekannter Kunstwerke sind so perfekt gemacht, dass man kaum einen Unterschied zum Original erkennt. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Ernst Schneider hat sich das Malen grösstenteils autodidaktisch angeeignet. Bilder: Donato Caspari

Ein römischer Soldat wird mit einer Lanze tödlich verletzt und stürzt, den Blick nach oben gerichtet, rückwärts von seinem Schimmel. Die Schlacht ist ein verwirrendes Durcheinander von ineinander verkeilten Pferdekörpern und sterbenden Soldaten. Das Gemälde hängt an Ernst Schneiders Küchenwand, etwa zwei Meter breit und 1.50 Meter hoch.

Das Original ist mehr als doppelt so gross und stammt vom flämischen Künstler Peter Paul Rubens, der von 1577 bis 1640 lebte. Ernst Schneider hat die Schlachtszene so verblüffend genau kopiert, dass man kaum einen Unterschied zum Original erkennt.

Ernst Schneider arbeitet an der Kopie eines Rembrandt-Gemäldes, das dessen Sohn Titus zeigt.

In seiner Wohnung in Wittenbach hat der 80-Jährige ein Atelier eingerichtet. Auf drei Staffeleien stehen Bilder in Arbeit, zwei Rembrandts und ein Anker. Das Bild, an dem Ernst Schneider momentan arbeitet, ist in Sepiatönen gehalten und zeigt den lernenden Titus, Rembrandts Sohn. Schneider beugt sich konzentriert über die Leinwand und zieht mit ruhiger Hand die Linien um das Auge des Kindes nach. Läge nicht das Buch mit Rembrandts Malerei daneben, man könnte Schneiders Bild für das Original halten. «Manchmal male ich auch eigene Bilder, meist von Landschaften. Aber jetzt ist es zu kalt, um draussen zu malen», sagt er.

Stillleben in Ernst Schneiders Atelier.

Wenn Ernst Schneider malt, vergisst er alles um sich herum. Doch nicht nur an der Staffelei lebt er in seiner eigenen Welt: Ernst Schneider ist Asperger-Autist. Als er ein Kind war, wurde diese Diagnose nicht gestellt. Er war einfach anders als die anderen. Drei Jahre lebte er in Lütisburg im Kinderheim, wo er auch die Schule besuchte. «Diese Lehrer verstanden mich und ich hatte Freunde dort», erinnert er sich an die Zeit.

Alle Bilder wurden zwangsversteigert

Schneiders Leben war sehr bewegt und geprägt von vielen Stellenwechseln und Umzügen. «Ich wollte eigentlich Koch werden, aber das war damals chancenlos. Also begann ich eine Malerlehre», erzählt Schneider. Er brach sie ab, begann nochmals, brach wieder ab. Erst in der Kunst fand er eine Konstante.

Vieles brachte er sich autodidaktisch bei, doch Anfang 20 absolvierte er während dreier Semester ein Fernstudium in Paris. «Der Professor schrieb in seiner Rückmeldung, ich hätte überdurchschnittlich begabte Arbeiten abgeliefert», sagt Ernst Schneider. Als er eine Stelle als Bühnenmaler fand, hatte er seine Berufung gefunden. Während fünf Jahren arbeitete er für die Albert Isler AG, die Bühnenbilder und Requisiten für verschiedene Theaterproduktionen malte und produzierte.

Kaum ein Winkel von Ernst Schneiders Wohnung ist frei von Kunst.

Ernst Schneiders Talent war auch gefragt bei der Restauration von Kirchenfresken. Er machte sich selbstständig und hatte auch Anfragen von Kunstsammlern. Ernst Schneider erzählt:

«An der Zürcher Goldküste hatte ich oft zu tun. Ich reinigte und restaurierte Gemälde.»

Doch irgendwann wurden die Aufträge weniger und er hatte mehr Zeit, Bilder zu malen. Die verkauften sich nicht und Ernst Schneider konnte seine Miete nicht mehr bezahlen. Seine Wohnung mit dem gesamten Inventar wurde zwangsversteigert. «Sie haben mir alle meine Bilder weggenommen. Da habe ich aufgehört zu malen.» Die Erinnerung daran wühlt ihn immer noch auf, obwohl es vor 40 Jahren passiert ist.

Seit der Pensionierung produktiver den je

Die Werke des Schweizer Künstlers Albert Anker kopiert Ernst Schneider am häufigsten. Donato Caspari

Damals begann Ernst Schneider, wieder als Flachmaler zu arbeiten. Statt Wandmalereien zu restaurieren, strich er Wände weiss an. Als die Firma, für die er arbeitete, in Konkurs ging, wurde er mit 59 arbeitslos. Die Wittenbacher IG Schloss Dottenwil beschäftigte ihn bis zu seiner Pensionierung mit verschiedenen Restaurierungsarbeiten. Er griff auch privat wieder zum Pinsel und war seither sehr produktiv. Kaum eine Wand in seiner Wohnung ist frei. Neben den Regalen voller Kunstbände hängen seine Gemälde. Es sind Kopien von Francois Boucher, Eugène Delacroix und Francisco de Goya – alles Maler des Barocks und Rokoko mit realistischen Abbildungen.

Am häufigsten kopiert Ernst Schneider aber Albert Anker. «Er war einer der produktivsten Maler und verdiente so gut wie ein Dorfarzt», sagt er. Er ist beeindruckt vom Schweizer Künstler, der von 1831 bis 1910 lebte. «Die Gesichtsausdrücke der Kinder in seinen Bildern sind so unmittelbar und echt. Das gefällt mir.» Dann setzt er sich wieder an seine Staffelei und arbeitet weiter an Rembrandts Sohn.

