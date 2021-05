Porträt Auch Dosenbier kann Kunst sein: Der St.Galler Künstler Linus Stiefel hat das Punkethos im Herzen Linus Stiefel pendelt zwischen Fotografie, Installation und Musik. Er animiert Musikvideos der Band Stahlberger und arbeitet zwischendurch als Maler auf dem Bau. Nun hat er mit dem Künstlerduo Mendog&Stevil einen Werkbeitrag der Stadt St.Gallen erhalten. Urs-Peter Zwingli 01.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künstler Linus Stiefel macht als Teil des Künstlerduos Mendog & Stevil im schicken Vintageanzug auf brav. Bild: Mendog & Stevil

Der Ostschweizer Künstler Linus Stiefel arbeitet gerade auf dem Bau in Basel. «Ich habe immer wieder als Maler gejobbt», sagt der 24-Jährige. Zudem habe handwerkliche Arbeit für ihn, der seit 2020 als freischaffender Künstler tätig ist, eine erdende Wirkung. «Um sich manchmal von der Kunstszene zu distanzieren, tut es gut, ein wenig Büezer zu sein.»

Bald wird Stiefel den Malerpinsel gegen die Kamera tauschen: Gemeinsam mit dem gleichaltrigen Künstler Mindaugas Matulis wird er nach Georgien reisen, um dort ein Projekt umzusetzen. Möglich macht diese Reise ein Werkbeitrag der Stadt St.Gallen in der Höhe von 10'000 Franken, den Stiefel und Matulis kürzlich gemeinsam erhalten haben. «Das gibt uns die Freiheit, ohne Geldsorgen zu arbeiten», sagt Stiefel. Allerdings setze der Werkbeitrag sie auch unter Druck. «Wir haben nur noch in den nächsten Wochen Zeit, intensiv gemeinsam zu arbeiten.» Die Kamera werden sie sicher einpacken, vieles wird sich während der Reise spontan ergeben.

Musikvideos für Stahlberger gedreht

Zwei propere junge Herren: das Künstlerduo Mendog & Stevil, Linus Stiefel (rechts) und Mindaugas Matulis. Bild: Bild: Mendog & Stevil

Für Stiefels Arbeitsmethode ist dieser offene Zugang typisch. Mal arbeitet er mit Video, mit der Fotokamera oder mit digitalen Tools. Dann wieder erstellt er Installationen oder macht Musikperformances. «Ich lege nicht im Voraus fest, welche Darstellungsform ich für meine Kunst verwende. Wenn ich eine Methode nicht beherrsche, lerne ich sie während des Prozesses neu dazu.»

2020 hat Stiefel die Zürcher Hochschule der Künste mit dem Bachelor of Fine Arts abgeschlossen. Bereits während des Studiums konnte er für die Band Stahlberger ein Musikvideo zum Song «Bis i di find» animieren. Weitere Videos für Stahlberger sowie für andere Bands kamen hinzu. 2017 gewann Stiefel zudem den Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb mit einem schwarz-weissen Animationsfilm.

Linus Stiefel hat für die Band Stahlberger das Musikvideo zum Song «Bis i di find» animiert. Video: Youtube

In seinen Werken spielt auch Improvisation eine Rolle: 2017 musste der St.Galler Kunstkiosk (eine Galerie von und für junge Kunstschaffende, zu deren Umkreis Stiefel gehörte) aus seinen Räumen nahe des St.Galler Stadtparks ausziehen. Mit den anderen Kunstkiosk-Mitgliedern machte Stiefel an der Abschiedsparty eine Installation. Er schichtete 600 Bierdosen zu einem Quader auf. Im Laufe des Abends trank das Publikum diesen weg.



Während seiner Musikperformance sieht Linus Stiefel sich selbst aus der Perspektive des Publikums. Video: Vimeo

In einer anderen Performance, die auf der Videoplattform Vimeo zu finden ist, steht Stiefel als eine Art musikalischer Astronaut auf der Bühne. Er bedient zahlreiche Effektgeräte und eine Gitarre, trägt zudem eine Virtual Reality-Brille. «Die Menge an Equipment hindert den Performer daran, zu spielen», heisst es im Beschrieb.

Schon früh mit der Videokamera unterwegs

Stiefels unverkrampfte Herangehensweise erinnert an das Punkethos, gemäss dem man Techniken anwenden kann, ohne in ihnen Experte zu sein. Dazu passt, dass er Mitglied der St.Galler Garage-/Punkrock-Band The Harbs ist. Stiefel sagt: «Musik begeistert mich momentan am meisten.»

Doch vorerst steht die intensive Zusammenarbeit mit Matulis an. Er und Stiefel kennen sich seit Kantizeiten. Damals hatten sie ihr erstes gemeinsames Atelier in einem baufälligen Haus in der St.Galler Mülenenschlucht. Heute nennt sich das Duo «Mendog&Stevil»; die Figuren mit diesen Namen werden von den beiden Künstlern verkörpert. Sie tauchen auf Fotos auf, tragen beispielsweise Businessanzüge und streifen mit Zigaretten im Mundwinkel auf Industriebrachen herum.

Aufgewachsen ist Linus Stiefel in Flawil, seine Mutter ist Schneiderin, der Vater Bildhauer. «Gestaltung und Kreativität war also schon früh Teil meines Lebens», sagt er und erzählt, wie er in den 00er-Jahren mit dem Computerprogramm Garage Band erste Songs aufnahm. Oder wie er mit seinem Bruder und einer Videokamera «in der Nachbarschaft herumrannte und filmte, was uns gerade einfiel». Das sei bis heute sein Ansatz geblieben: «Ich finde Dinge, die ich witzig finde und beginne, zu arbeiten.»