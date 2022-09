Eros Ramazotti: "Ich höre nie auf zu träumen?"

Neues Album Schmusesänger Eros Ramazotti will wieder ganz vorne mitmischen: «Ich höre nicht auf zu träumen» Wird der italienische Schmusesänger bald Opa? Eros will lieber über seine Musik und sein neues Album als über sein Privatleben sprechen. Eine Begegnung in Sevilla. Steffen Rüth Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Eros Ramazotti macht immer noch gute Figur. Mario Botta/Universal / Aargauer Zeitung

Es ist gerade mal wieder recht interessant, Eros Ramazzotti zu sein. Zum einen, weil der römische Schmachtbarde nach vier Jahren ein neues Album auf den Markt bringt, das «Battito Infinito» heisst und abgesehen von zwei, drei Experimenten in Richtung Trap- oder Reggaeton-Musik exakt so klingt, wie man das seit vielen Jahren von ihm gewohnt ist. Zum anderen, weil das traditionell ereignisreiche Privatleben des 58 Jahre alten Sängers gerade Purzelbäume schlägt.

Vor drei Jahren trennten sich Ramazzotti und seine zweiten Ehefrau Marica Pellegrinelli, mit der er seit 2014 verheiratet war und die gemeinsamen Kinder Rafaella und Gabrio hat. Zu Beginn dieses Jahres endete auch die Beziehung von Eros Ex-Frau und Omnitalent Michelle Hunziker (45) mit dem Unternehmer Tomaso Trussardi. «Ich bin immer für Michelle da und werde immer für sie da sein. Uns verbindet eine aufrichtige und unterstützende Freundschaft», sagte er und sofort unkten die People-Journalisten, ob es beim einstigen Traumpaar, das von 1998 bis 2009 verheiratet war, wieder funken würde. Aber Eros wiegelte ab: «Zwischen uns hat es keine wiederentdeckte Leidenschaft gegeben». Zudem erblickte man Eros unlängst knutschend mit einer Unbekannten.

Doch das schillernde Ex-Paar hat auch gemeinsamen Grund zur Vorfreude: Tochter Aurora (25), so ist überall zu hören, sei schwanger, der Vater ist ihr Freund Goffredo Cerza. So ganz offiziell bestätigt ist es allerdings noch nicht, dass Eros Opa wird.

Michelle Hunziker und Eros Ramazotti im Jahr 2000, als sie noch verheiratet waren. Diena/Olympia/Sipa / SIPA,SON

Und so kommt es wie befürchtet bei der europäischen Pressekonferenz am Tag vor Ramazzottis Tourneeauftakt in Sevilla: Unablässig weist sein Medienmanager darauf hin, unter gar keinen Umständen irgendwelches privates Zeug zu fragen, sonst würde die Veranstaltung enden.

Minuten später, verblüffend pünktlich, hält der Maestro dann Einzug. Eros Ramazzotti sieht, das muss der Neid ihm lassen, sehr gut aus. Er trägt eine elegante schwarze Jacke irgendwo zwischen Frackoberteil und Jackett mit dezent silberglänzendem Muster, das Gesicht ist gegerbt und gebräunt, die Statur die eines Mannes, der viel für seinen Körper tut. Eros lässt das gute alte Blitzlichtgewitter über sich ergehen, setzt sich, nimmt sich ein stilles Wasser, es geht los.

Als Sie mit ihrer Gesangskarriere anfingen, waren romantische und gefühlvolle Balladen sehr gefragt. Heute hat sich die Musik stark verändert, und es gibt viele moderne Genres wie Rap oder Reggaeton. Was halten Sie von dieser Entwicklung?

Ramazzotti: Nun ja, das Leben verändert sich nun einmal unweigerlich und ohne dass wir etwas dagegen tun können. Und die Geschmäcker und Vorlieben der Menschen ändern sich auch. Ich muss sagen, die Musik ist flach geworden, alles klingt heute so ähnlich. Es ist keine Überraschung, dass noch immer sehr gern die Lieder aus den Sechziger oder Siebziger Jahren gehört und die Musiker und Bands von damals verehrt werden. Das, was früher war, wird bleiben. Die aktuelle Musik wird bald wieder vergehen, denke ich.

Können Sie selbst gut mit Veränderungen umgehen?

Ich bin kein Teenager mehr, und das ist vollkommen in Ordnung. Ich singe die Lieder und führe das Leben eines erwachsenen Mannes. Aber ich sage zum Beispiel immer noch «CDs», und ich höre auch noch CDs und LPs, auch wenn die Musik heute ja fast nur noch digital konsumiert wird.

«Sono» ist ein Lied über das Festhalten und seinen Träumen, egal, wie hart einem die Hochs und Tiefs des Lebens bisweilen zusetzen können. Wie gehen Sie mit etwas dunkleren Momenten um?

Manchmal brauche es nicht viel, um schwere Zeiten leichter erscheinen zu lassen. Alte Freundinnen oder Freunde und die Kraft der Erinnerungen können uns helfen, wieder ganz wir selbst zu sein.

Wie wählen Sie eigentlich Ihre Gesangspartnerinnen und -partner aus? Neben Alejandro Sanz gibt es dieses Mal ein Duett mit Jovanotti, in der Vergangenheit haben sie mit Joe Cocker, Cher oder Ricky Martin gesungen.

Sie alle haben gemeinsam, dass sie grossartige Künstler und tolle Musiker sind. Popmusik, das steckt ja schon im Wort, ist populär, also beliebt. Daher liebe ich es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die etwas bewegen und auch etwas zu sagen haben. Ich habe keine Zweifel daran, dass Popmusik immer existieren wird.

Finden Sie nicht, dass die aktuelle Popmusik heute weniger gehaltvoll, oder auch vulgärer, ist als früher?

Verallgemeinerungen sind immer schwierig. Natürlich sind Songtexte wichtig, sie beeinflussen vor allem die jüngere Generation. Und die Jugend will in ihrer Musik nicht das hören, was die Eltern oder die Lehrer ihren beibringen. Musik stimuliert die Jugend, sie ist auch ein Mittel des Aufbegehrens. Doch ich denke, man sollte man schon ein wenig darauf achten, was man so singt.

Welche Macht hat Musik?

Ich glaube nicht daran, dass Musik die Welt oder grundsätzlich das Leben eines Menschen verändert. Aber Musik tut gut, sie bringt Freude. Und ich nehme diese Aufgabe ernst. Ich will ein positiver, zuversichtlicher Mensch und Künstler sein. Viele Leute hören meine Lieder, und diesen Menschen will ich mein Bestes und Aufrichtigstes geben.

Eros, was sind Ihre Träume?

Ich höre nie auf zu träumen. Mein Traum ist, dass das Leben für alle von uns besser ist. Jeden Tag wünsche ich mir, dass wir uns auf dieser Welt weiterentwickeln und dazulernen. Ich freue mich zum Beispiel darüber, dass wir der Natur endlich mehr Respekt entgegenbringen. Aber der Weg zur Vernunft ist lang, und wir sehen aktuell, wie heftig sich unser Planet wehrt. Die Natur hat uns in diesem Sommer sehr eindeutige Signale geschickt, dass wir so nicht weitermachen, sondern mehr Rücksicht auf unsere geliebte Erde nehmen müssen.

Eros Ramazotti: Battito Infinito.

