Stars fluten den Anti-Aging Markt: Faltenfrei dank Promi-Creme?

Popkultur-Glosse Stars fluten den Anti-Aging Markt: Glattgebügelt dank Promi-Creme? Wohl kaum Hilfe, ich werde alt! Oder bin ich Opfer einer Gehirnwäsche? Denn die Promi-Schönheits-Industrie boomt: Stars packen ihre Namen auf Anti-Aging-Zeug und verdienen sich eine goldene Nase. Wobei diese Nase vermutlich genauso fake ist, wie die wundersame Wirkung ihrer Produkte. Nadja Zeindler 25.09.2022, 05.00 Uhr

Brad Pitt steigt ins Beauty-Business ein und hat seine eigene vegane Hautpflege Marke gegründet. Damit ist er in bester Gesellschaft: Rihanna, Jennifer Lopez, Paris, Hilton, Katy Perry, Millie Bobby Brown, Gwyneth Paltrow, Haley Bieber, Scarlett Johannsen, Kim Kardashian, Jessica Alba und noch viel mehr Promis machen Werbung für Hautpflege Produkte oder haben gleich ihre eigene Skin Care Marke.

Jessica Alba verdient ihr Geld längst nicht mehr mit Filmen, sondern mit ihrer Hautpflege Marke «Honest». Diese benutzt sie auch selbst – ehrlich? Honest Beauty

Promis haben schon immer Werbung für Produkte gemacht: Parfüm, Taschen, Schuhe usw. Und auch wenn sie diese Sachen wohl genau so wenig wirklich selbst brauchen, ist die Sache mit der Skin Care anders. Damit vermitteln sie, dass sie diese nicht nur selbst benutzen, sondern nur darum so perfekt aussehen.

Und wir können das auch, wenn wir, wie beispielsweise bei Kim Kardashians Marke «Skkn», 600 Dollar bezahlen und uns brav die neun(!) verschiedenen Produkte nacheinander auf unser Gesicht klatschen. So wie sie es in gefühlt 47 Insta-Stories täglich zeigt. Genau. Aber was ist denn das Geheimnis der Stars? Natürlich Geld. Und zwar viel.

Sie haben Zugang zu sämtlichen Experten und Behandlungen, von denen wir Normalos noch gar nichts wissen. So war es schon bei Botox oder dem Vampirlifting. Und wann immer wir die Promis sehen, sind sie zurechtgemacht: Ob Photoshop, Filter, gutes Licht, Make-up oder Pose. Kein Wunder, scheinen sie nicht mehr älter zu werden - zumindest äusserlich.

53 Jahre und keine einzige Falte: J.Lo zeigt sich auf Instagram «ganz natürlich». Instagram

Fake ist ok – solange es niemand merkt

Gleichzeitig sind heute viel mehr Ü40-Stars in den Schlagzeilen als früher. Halle Berry ist 57, Jennifer Lopez ist 53, Angelina Jolie ist 47. Genau wie ich, sind die Idole aus meiner Teenager-Zeit älter geworden - aber sie sehen eben nicht so aus. Natürlich weiss ich nicht, ob diese Damen etwas an sich haben machen lassen, aber sie verdanken ihr Aussehen höchstwahrscheinlich nicht nur guten Genen und viel Wasser. Denn tatsächlich älter auszusehen, ist immer noch nicht «ok». Darum behauptet Jennifer Lopez auch steif und fest, ihre glatte Haut verdankt sie Olivenöl.

Was ist mit seinem Gesicht passiert? Dieses Bild von Tom Cruise sorgte für Schlagzeilen. Keystone

Dass man nachhilft, ist immer noch tabu - obwohl es sehr viele machen. Auch Promi-Männer versuchen mehr oder weniger subtil, jung und faltenfrei zu bleiben. Aber wenn es auffällt, hagelt es fiese Schlagzeilen.

Dabei ist es doch verführerisch, sich selbst aufzuhübschen. Nicht nur, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und wer nicht das nötige Geld hat, macht es halt mit Photoshop. Auch ich schraube an jedem Instagram Bild von mir zumindest ein bisschen herum. Aber nie so, dass man es sieht, denn das wäre ja peinlich.

Natürlich alt werden - geht das überhaupt noch?

Natürlich ist älter werden nicht schlimm. Die Alternative wäre, jung zu sterben. Trotzdem ist es nicht immer lustig, wie ich gerade selbst langsam merke. Ich sehe plötzlich Falten, wo vorher keine wahren. Nicht nur meine 80 Milliarden Stirnfalten, sondern auch Falten unter den Augen, um den Mund, auf den Wangen. Und es stört mich. Aber vielleicht bin ich auch durch die vielen fake Bilder das Opfer einer Gehirnwäsche.

Es wird ja gerne gepredigt, man solle «in Würde altern.» Aber ab wann verliert man die denn genau? Wenn man Feuchtigkeitscreme benutzt? Ein Vitamin C Serum? Eine Laserbehandlung macht? Botox spritzt? Es gibt heute so viele Möglichkeiten, ohne sich die Haut hinter die Ohren zu tackern, bis man kaum mehr die Augen schliessen kann.

Menschen haben noch nie gerne älter ausgesehen und versuchten das zu verhindern. Auch wenns nicht mehr natürlich ist. Aber mal ehrlich: Gefärbte Haare sind nicht natürlich, verdichtete Wimpern sind nicht natürlich, Lippenstift ist nicht natürlich. All das galt mal als skandalös, doch die Grenze hat sich weiter verschoben. Und jeder Mensch muss selbst entscheiden, wo er sie für sich setzt.

Aber ich hasse es, wenn uns von vermeintlich natürlichen Promis Blödsinn angedreht wird. Denn irgendwann zerbröselt jede Vernunft-Mauer. Ich weiss, dass ich mit 50 nicht aussehen muss, wie J.Lo. Ich sehe ja nicht mal heute so aus. Aber ich will es!

Cindy Crawford gibt zu: Cremes nutzen irgendwann nicht mehr. Also geht sie zum Schönheits-Doktor. Keystone

Ein paar wenige Promis sind ehrlich. Supermodel Cindy Crawford hat auch eine Skin Care Marke, sagt aber, dass sie ihr Aussehen mit über 50 absolut auch ihrem Schönheitschirurg verdankt.

Niemand sollte falschen Vorbildern nachrennen. Wenn schon fake, dann ehrlich fake. Immerhin können wir so schon mal anfangen, auf die Beauty-Prozeduren der Stars zu sparen. So wie ich.