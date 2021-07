Pop Sänger-Legende David Crosby: «Ich bin ein lebenslanger Hippie» Der amerikanische Barde David Crosby ist im hohen Alter produktiver denn je. Aus Anlass seines neuen, feinen Albums «For Free» plauderte er eine halbe Stunde lang frank und frei über sein Leben, amerikanische Politik, weiche und weniger weiche Drogen. Steffen Rüth 27.07.2021, 05.00 Uhr

Der bald 80-jährige Sänger und Musiker David Crosby ist mit sich und seinem Leben im Reinen. Bild: Sony Pictures

Der sehr weisshaarige und sehr schnauzbärtige David Crosby sitzt zu Hause in Los Angeles auf einem Samtsofa und kämpft mit den Tücken der modernen Videokonferenzsysteme. Mit Hilfe seiner Frau schafft er es doch noch, eine Verbindung herzustellen.

Mr. Crosby, was bedeutet Ihnen Ihr neues Album?

David Crosby: Es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ich liebe allein schon den Umstand, dass ich das in meinem fortgeschrittenen Alter überhaupt noch machen kann. Ich habe sogar vier Alben in fünf Jahren aufgenommen. Das muss mir erst mal jemand nachmachen. Aber der wesentliche Punkt ist ein anderer.

Welcher denn?

Musik hat eine erhebende Kraft. Die Menschen können sich an ihrer Schönheit hochziehen. Die Welt, besonders die USA, befindet sich in einem beklagenswerten Zustand. Musik macht die Dinge schöner und verbessert deine Laune. Das wiederum gibt mir Freude. In der Zeit, die mir verbleibt, möchte ich die Welt ein kleines bisschen besser und heller machen. Ich will so viel Musik aufnehmen, wie ich kann.

Kann Musik die Welt verändern?

Ja, zumindest ein wenig. Musik ist alles andere als sinnlos. Mich wärmt der Gedanke, dass sich die Menschen zu meiner Musik zurücklehnen, zuhören und für eine Weile an nichts Böses denken. Musik ist eine wundervolle Medizin.

Sie sagen, Amerika geht’s schlecht. Aber ihr habt doch jetzt zumindest einen vernünftigen Präsidenten.

Stimmt. Joe Biden ist in Ordnung. Aber die Hälfte des Landes weiss gar nicht mehr, was eine Demokratie ist. Unzählige von uns sind miese Rassisten, und viele haben keine Ahnung davon, was es heisst, Mitgefühl mit anderen zu zeigen. Sie denken ausschliesslich an sich. Je länger ich darüber nachgrübele, für desto realistischer halte ich das Szenario, dass die Vereinigten Staaten sich irgendwann in zwei Länder aufsplitten.

Wo ziehen Sie die Grenze?

Kalifornien, der Staat, in dem ich lebe, ist für sich allein die fünftgrösste Wirtschaftsmacht der Welt. In Washington State und Oregon hast du fortschrittliche Orte wie Seattle und Portland, dann würde ich noch New York und die Staaten New Englands dazunehmen. Gemeinsam würden wir ein wohlhabendes, modernes Amerika bilden.

Finden Sie den Gedanken der Progressive States of America gut?

Nein, ich würde diesen Plan überhaupt nicht begrüssen. Ein Albtraum. Ich möchte mein Land vereint sehen, nicht gespalten. Ich will aber auch eine Demokratie und keine rückschrittliche Diktatur. Trump hat uns an den Rand des Staatsversagens gebracht.

Der ist ja jetzt weg.

Weg ist er nicht. Immer wieder erhebt er sein hasserfülltes Haupt und treibt uns weiter auseinander. Man kann nur hoffen, dass er allmählich verblasst.

Woher kommt eigentlich Ihr später Ausbruch an Kreativität, den Sie schon erwähnten?

Ich muss vor allem meinem Sohn James Raymond danken, einem wirklich wundervollen Musiker und Komponisten. Auch mit Mike League von der Jazzrockband Snarky Puppy schreibe ich gern zusammen, ausserdem gehören die Folkmusikerinnen Becca Stevens und Michelle Willis zum Team. Wir sind eine fidele kleine Kreativtruppe. Wobei ich sagen muss, finanziell ist das natürlich alles ein Desaster. Es lohnt sich nicht mehr, Platten aufzunehmen.

Warum nicht?

Die Streaming-Unternehmen wie Spotify, Apple und all die anderen haben das Geschäft für Musiker zerstört. Sie selbst werden reich, und wir werden kollektiv ausgeplündert. Na ja, aber die Songs sind da, und man will sie mit den Menschen teilen. Ausserdem haben wir damals nicht wegen des Geldes mit dem Musikmachen angefangen. Das war uns sogar ziemlich egal. Wir machten und machen es, weil wir es lieben. Das sagte ich vorhin schon, oder?

Ja, aber macht nichts. Wie kann man sich die Arbeitsbeziehung zwischen Vater und Sohn, der auch schon Ende 50 ist, vorstellen?

Als extrem harmonisch. Er ist ein feiner Kerl. Meinen Lieblingssong vom neuen Album, «I Won’t Stay For Long», hat er geschrieben. Als er ihn mir das erste Mal vorspielte, habe ich geweint.

Die Songs klingen zuversichtlich und positiv. War Ihnen wichtig, ein Album voll Hoffnung zu machen?

Das war mir sogar superwichtig.

In welcher Gemütsverfassung haben Sie die Songs geschrieben?

So wie die meisten. Ich sass mit der Gitarre auf dem Sofa und war ein bisschen stoned. Ich schreibe auch gelegentlich, wenn ich nüchtern bin, aber am besten geht es, wenn ich ein wenig, aber nicht zu sehr, breit bin. Die Gitarre nimmt mich in diesem Zustand mit an einen anderen Ort, und so entsteht ein Lied.

Erhöht Grasrauchen die Qualität ihrer Songs?

Ja! Wenn du etwas high bist, bekommst du diesen Tunnelblick und blendest den Rest der Welt aus. Es geht nur noch um dich, dein Instrument, das Hier und Jetzt. Cannabis hilft mir, mich lässig, locker und glücklich zu fühlen, ausserdem mache ich mir viel weniger Sorgen, wenn ich was geraucht habe. Ich reise zu einem magischen Ort.

Sie singen «I think I´ve found my way». Ich denke, ich habe meinen Weg gefunden. Wie sieht Ihr Weg durchs Leben heute aus?

Musik macht mich glücklich, meine Familie macht mich glücklich. Es stecken keine grossen Geheimnisse oder erleuchteten Weisheiten dahinter. Ich bin schlicht und einfach mit mir und meinen Liebsten im Reinen.

Ihrer Stimme geht es blendend. «River Rise» singen Sie mit Freund Michael McDonald von den Doobie Brothers. Wer kann besser singen?

Also bitte, Michael natürlich. Er ist für mich noch immer der beste Sänger der Welt. Früher war auch Stevie Wonder so gut wie er, aber Stevie wird alt, seine Stimme hat an Kraft eingebüsst. Ich? Bin nicht mal unter den ersten 100.

Sie haben vor kurzem die Rechte an Ihren Songs verkauft. Warum? Weil das gerade so lukrativ ist?

Nein, weil ich musste. Mir blieb praktisch keine andere Wahl. Früher hatte ich zwei Arten von Einkommen. Tonträger verkaufen wir nur noch wenige, daran verdiene ich nichts. Und durch Corona konnte ich nicht mehr live spielen. Es kommt so gut wie kein Geld rein, und ich muss für meine Familie sorgen. Der Verkauf der Rechte ist mir schwergefallen, ich wollte das nicht.

Wenigstens können Sie jetzt wieder touren.

Mein Freund, ich werde 80. Ich kann nicht mehr so, wie ich will. Ich bin alt. Zu alt, um in einem Tourbus zu schlafen. Vielleicht spielen wir einzelne Shows in einzelnen Städten, ich möchte das weder ausschliessen noch versprechen. Aber momentan ist noch nichts geplant.

Der Titelsong «For Free», stammt im Original von Joni Mitchell. Sie waren ja auch mal zusammen…

Ja, das waren wir. Ich liebe diesen Song so sehr. Ich liebe überhaupt alle von Jonis Songs. Ich finde, Joni ist die beste von uns allen. Als Poet kann allenfalls Bob Dylan mit ihr mithalten, als Musikerin und Sängerin ist Joni jedoch unerreicht und erst recht unübertroffen.

Nun werden Sie am 14. August 80 Jahre alt. Ein Tag zum Feiern?

Nee, die 80 feierst du nicht. 80 ist kein Geburtstag zum Feiern, sondern einer zum Zurückschauen und Bereuen. Ich werde keine Party machen. Aber ach, ich klang jetzt zu hart: Ich bin tief dankbar, dass ich noch am Leben bin.

Mitte der Neunziger haben Sie eine Spenderleber bekommen, es war ziemlich knapp damals, oder?

Ja, für lange Zeit war ich sehr krank. Ich hätte es die meiste Zeit meines Lebens für undenkbar gehalten, überhaupt 80 zu werden.

Sie blicken auf ein Leben voller Triumphe und einiger Tragödien. Was würden Sie im Rückblick anders machen?

Ich würde nicht mehr 20 Jahre meines kostbaren Lebens damit verschwenden, harte Drogen zu nehmen. Ich war ein Junkie, das kotzt mich heute selber an. Ich habe so viel Zeit mit Dummheiten vergeudet. Ich hasste und verachtete mich selbst.

Aber abgesehen von Ihrer Drogensucht sind Sie zufrieden?

Ja. Der Rest war okay (lacht).

Identifizieren Sie sich eigentlich heutzutage noch als Hippie? Oder waren das die Sechziger?

Ich bin ein lebenslanger Hippie. Ich hänge utopischen Träumen nach, ich bin nach wie vor ein Kämpfer für die Underdogs und die Benachteiligten. Und ich halte eine Rebellion für die natürliche Reaktion, wenn etwas fundamental schiefläuft. In den USA scheinen wir so gerade noch mal die Kurve gekriegt zu haben.

David Crosby: For Free (Warner).

Mit seinen alten Bandkollegen Stephen Stills, Graham Nash und Neil Young will er sich nicht versöhnen. Eine letzte Wiedervereinigung von Crosby, Stills, Nash & Young hält er für unrealistisch. Umso versöhnlicher klingen die Lieder, die der bald 80-jährige Barde zusammen mit seinem Sohn, dem 59-jährigen Filmkomponisten James Raymond, geschrieben und produziert hat. «For Free» ist ein meisterhaftes, betörend schönes und entspanntes Spätwerk eines legendären Musikers, der sich und der Welt nichts mehr beweisen muss. Crosbys Stimme hat sich erstaunlich gut gehalten. Höhepunkte sind die beiden Duette mit Doobie Brother Michael McDonald und der Titelsong mit der wunderbaren Sarah Jarosz. (sk)