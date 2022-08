Popstar Robbie Williams im Interview: «Ich habe ein fragiles Ego»

POP Robbie Williams: «Ich habe ein fragiles Ego und bin abhängig vom Gefühl, erfolgreich zu sein» Am 9. September wird Robbie Williams sein neues Album «XXV» veröffentlichen. Darauf hat er seine grössten Hits mit einem niederländischen Orchester neu eingespielt. Steffen Rüth Jetzt kommentieren 24.08.2022, 17.00 Uhr

Robbie Williams, Pop-Sänger. Sony Music

Robbie Williams (48, verheiratet, vier Kinder) sitzt beim Zoom-Interview auf einem geräumigen cremefarbenen Sofa und trägt einen weissen Morgenrock mit schwarzen Längsstreifen. Während des Gesprächs präsentiert er hin und wieder seine nackten Beine bis rauf zu den Oberschenkeln. Am 7. Oktober gibt er in München sein einziges Konzert auf dem europäischen Kontinent vor 100'000 Menschen.

Wo sind Sie gerade?

Ich bin in Südfrankreich. Familienurlaub.

Sie haben ein bisschen Farbe gekriegt.

Oh ja. Heiss ist es hier. Fast schon zu heiss.

Geniessen Sie die Ferien trotzdem?

Sehr sogar. Wir treffen hier andauernd Menschen, was für mich ein wenig ungewohnt ist. Meine Frau ist sehr, sehr sozial und kommunikativ, und ich hatte von mir selbst gedacht, dass ich auch so würde, wenn ich mit ihr zusammen bin. Aber mein Körper und meine Psyche sind nicht so gut imstande dazu, immer unter Leuten zu sein. Und so ist das für mich jetzt eine eigenartige Mischung: Einerseits fühle ich mich supersexy im Süden Frankreichs mit meiner tollen Frau. Auf der anderen Seite stellt sich bei mir schnell die absolute Überforderung ein, wenn ich mal wieder genötigt bin, Smalltalk mit Milliardären zu machen (lacht).

Sie arbeiten womöglich selbst dran, einer zu werden, oder?

Naja, mal langsam. Aber ja, ich komme zurecht. Ich habe ein paar sehr gute Freunde, die unglaublich viel Geld haben und trotzdem total liebreizende Menschen sind. Ob jemand nett ist oder auf deiner Wellenlänge, hat ja nichts mit dem Kontostand der Person zu tun. Jedenfalls muss ich noch ein bisschen daran arbeiten, etwas offener zu sein und auf die Leute zuzugehen, während ich gleichzeitig auf meine mentale Gesundheit achtgebe. So oder so habe ich aber in jüngster Zeit gelernt, dass es nicht gut für mich ist, mich bis ans Ende meines Lebens zu isolieren und von den Menschen fernzuhalten. Vor allem will ich endlich lernen, wie man im nüchternen Zustand unter die Leute geht.

Sie trinken aber doch schon lange nicht mehr, oder?

Ich hatte seit 22 Jahren keinen Drink mehr. Der Anpassungsprozess verläuft sehr langsam (schmunzelt).

Ende August geben Sie ein gigantisches Konzert vor über 100.000 Leuten in München. Sich vor der Welt zu verstecken, ist also eh keine Option, oder?

Oh ja, ich bin extrem dankbar für dieses Konzert. Ach, ich bin Deutschland als solchem superdankbar, Punkt. Ich bin 48 Jahre alt, schon unendlich lange dabei, und ihr habt mich immer noch gern. Die Deutschen sind sehr loyal, einfach ein wundervolles Publikum, unglaublich warmherzig auch. Während also meine Karriere weitergeht, werde ich Deutschland immer und immer dankbarer. Als ich vor fast zwanzig Jahren sagte «Grow old with me» – «werdet bitte mit mir alt», hörte Deutschland genau zu und antwortete: «Gerne, Rob, machen wir».

So alt sind Sie doch noch gar nicht.

Naja, ehrlich, wenn du ein «Popstar» bist, dann nimmst du an einem Spiel für junge Männer teil. Ich spiele definitiv längst in der Altherrenmannschaft des Pop. Ich bin ein Veteran meines Metiers, daran gibt es keinen Zweifel.

Gut in Schuss sind Sie trotzdem.

Ganz lieben Dank. Ja, ich arbeite hart daran, in Form zu sein.

Sie sind altersmässig irgendwie jetzt in der Mitte, oder? Ihr Freund Elton John ist fast 30 Jahre älter beispielsweise. Gucken Sie sich Karrieren wie seine oder die von Tom Jones an und denken «Mit 75 oder 80 will ich den Job auch noch machen?»

Diese Männer sind meine Idole und meine Helden. Ich finde es fantastisch, dass sie noch auf der Bühne stehen und ihr Bestes geben. Ich zehre irgendwo von deren Arbeit, ich erbe eine Karriere, die sie schon vor mir gehabt haben. Und jetzt wohne ich darin und will schauen, dass ich es nicht verbocke.

Popularität und Anerkennung sind also keine Frage des Alters.

Nein. Entscheidend ist, ob er oder sie gut ist. Rod Stewart wird sein ganzes Leben lang Rod Stewart sein. Elton ist immer Elton. Und ich werde nie aufhören, Robbie Williams zu sein. Ich kann mir selbst nicht entkommen, auch wenn ich es mir noch so sehr wünschen würde.

Würden Sie gerne aus Ihrer eigenen Haut schlüpfen?

Mittlerweile bin ich gerne in mir selbst zuhause. In einer sehr unbeständigen Welt, in der Karrieren kaum noch planbar sind, hatte ich ein fast unverschämtes Glück. Was in Zukunft auch passieren mag, ich werde immer meinen Namen haben. Weil ich in einer ähnlichen Ruhmeshalle lebe wie diese Legenden. Und ich muss sagen, für jemanden mit einem dermassen fragilen Ego wie mich, ist dieser Zustand sehr, sehr wohltuend und beruhigend.

Warum?

Weil ich abhängig bin vom Gefühl, erfolgreich zu sein. Und weil ich in besonders hohem Masse um mich selbst kreise. Gewissheit darüber zu haben, kein Niemand zu sein und auch keiner mehr zu werden, hat für mich einen hohen Stellenwert.

Sie singen in «Eternity», dass die Jugend an die jungen Menschen verschwendet wird («Youth is wasted on the young»). Würden Sie gern noch einmal Anfang 20 sein und am Anfang deiner Solokarriere stehen?

Nein, bloss nicht! Ich denke manchmal an diese Phase in meinem Leben zurück, aber nie mit Wehmut oder Sehnsucht. Ich möchte diese Jahre nicht noch einmal erleben müssen.

Sie vermissen echt gar nichts von dem, was der junge Robbie hatte?

Okay, ich hätte gern meinen funktionierenden Rücken von damals. Wenn die Wirbel alle noch in Reih und Glied lägen und die Stossdämpfer dazwischen noch ordnungsgemäss ihren Dienst verrichteten, wäre das sehr schön. Doch von den Bandscheiben abgesehen, kannst du die verdammten Zwanziger echt behalten (lacht).

Wird die Jugend generell überschätzt?

Vielleicht nicht für andere Leute, man kann das Leben als junger Mensch natürlich extrem geniessen. Aber für mich persönlich war diese Zeit halt nicht so toll. Es ist wirklich eine Schande, wenn ich darüber nachdenke, dass die allererfolgreichsten Jahre meines Lebens hinter Schloss und Riegel meines verkorksten Gehirns stattfanden. Ich war viel zu lange ein Gefangener meiner miserablen psychischen Verfassung. Ich muss also ganz sicher nicht zurück in den Knast in meinem eigenen Kopf.

Sie besuchen den alten, gequälten Robbie allerdings in deinem neuen Song «Lost», der von diesen verlorenen Jahren und deinen Gefühlen damals handelt. Ist es also wieder was anderes, die Vergangenheit in deiner Musik, deiner Kunst, aufleben zu lassen?

(überlegt): Ja, schon. Es hat etwas sehr Kathartisches, diesen verlorenen Ort mental mit der Sicherheit und Geborgenheit eines mittelalten Mannes aufzusuchen und in diesem Zusammenhang weitere Gifte ausschwemmen zu können, die immer noch in meinem Körper stecken aufgrund von früheren Erfahrungen und Ausschweifungen.

Das Gift verlässt Ihren langsam aber sicher?

Ja, aber es ist dennoch ein konstanter Kampf. Das Gleichgewicht in meinem Körper und in meinem Geist wird gebildet und immer wieder neu verhandelt von ausreichend Schlaf und einer vernünftigen Ernährung und den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Das psychische Wohlbefinden erfordert für mich konstante, gute Pflege. Was nicht leicht ist für einen Typen wie mich, der lethargisch eingestellt ist gegenüber Veränderungen und Disziplin. Ja, um es kurzzumachen, ich suche noch immer nach der idealen Balance. Ich muss damit arbeiten, was ich habe und mit dem Robbie zurechtkommen, wie er gerade ist.

Sie haben vor wenigen Wochen bei Ihrem Auftritt in Saint Tropez sehr offen über Ihre psychischen Erkrankungen und Ihre Süchte gesprochen. Überhaupt hat sich die Gesellschaft in diesen Fragen geöffnet. Begrüssen Sie diese Entwicklung?

Oh, voll und ganz. Ich habe ja immer schon über diese Dinge gesprochen, aber es stimmt, seit einiger Zeit hören mir die Menschen genauer zu. Ich habe ewig lange mir das Hirn zermartert, warum ich so bin, wie ich bin, und was an mir nicht stimmt und warum ich so leiden muss, und ich erhielt dafür keine Freundlichkeit, kein Wohlwollen, keine Empathie. Ich wurde verurteilt, mit den üblichen Sprüchen wie «Reiss‘ dich mal zusammen» oder «Worüber willst denn ausgerechnet du dich beklagen?». Ich denke, heute verstehen die Leute, dass auch reiche, berühmte Menschen unter einer schlechten psychischen Gesundheit leiden können. Es ist eine grosse Erleichterung, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der Mental-Health-Probleme als Realität für sehr viele Menschen akzeptiert sind.

Um auf Ihr Album zu sprechen zu kommen: «XXV» ist sehr opulent und schön gemacht. Wie war es für Sie, die alten Hits mit dem holländischen Metropole Orkest neu aufzunehmen?

Ich finde, es ist eine nette Idee, mir die alten Lieder mit dem Abstand von Jahren oder Jahrzehnten noch einmal vorzunehmen und ihnen durch die Neubearbeitung etwas mehr Gravität zu geben, etwas mehr Gewicht. Für jemanden wie mich, der permanent im Hamsterrad rennt, immer das nächste Ziel vor Augen hat und nach wie vor was reissen will in der Karriere, ist es gut, mal zu sehen, dass ich auch früher schon besser war als ich damals dachte.

Das heisst, Sie mögen Ihre eigenen Songs heute lieber als früher?

Ja, ich betrachte sie mit mehr Liebe. Es ist tough, ein Perfektionist zu sein, der alles als negativ und unzureichend empfindet, was er tut. Daher ist es erleichternd, mich heute diesen Songs widmen und sie bewundern zu können anstatt sie zu hassen und zu verachten.

Sie sitzen in der Pose des berühmten «Denkers» von Auguste Rodin auf dem Cover Ihres «XXV»-Albums. Was soll uns das Bild sagen?

Ich würde gerne behaupten, es war meine Idee, aber so war es nicht. Tom Hingston, der sehr viele meiner Albumcover designt hat, kam mit der Idee. Als Popstar hast du halt auf dem Cover deiner Platte zu sein, weil dein Gesicht halt das Zeug verkauft. Ich finde das so ätzend und so langweilig. Ich kenne mein Gesicht ja. Aber diese Idee fand ich interessant und ein bisschen schräg. Ich war da sofort Feuer und Flamme.

Sie hocken da nun splitternackt auf Ihrem Album. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ihrem nackten Körper?

Ich habe kein Problem damit, nackt zu sein. Ich habe nur ein Problem damit, wie ich nackt aussehe. Was du auf dem Cover siehst, ist eine computergenerierte Version der Person, die ein bisschen so aussieht wie ich.

Haben Sie denn trotzdem was für Ihre Form getan, bevor Sie sich in Pose gesetzt hast?

Der Computer legte keinen Wert darauf, ob ich in Form bin.

In Südfrankreich gibt es jede Menge Nudistenstrände. Würden Sie sich gern trauen, sich dort frei zu machen?

Nein, bitte! Ich denke, wenn ich einen grösseren Penis hätte, würde ich Nudismus vielleicht mal ausprobieren. Aber da dies nicht der Fall ist, lasse ich es.

Das tut mir leid zu hören.

Schon okay. Ich bin 48. Ich habe mich daran gewöhnt (lacht).

Aber wie sieht es aus mit Sport, speziell, um für eine Tournee fit zu werden? Beggeben Sie sich vorher in ein Boot Camp oder so?

Nein. Ich sollte das wirklich machen, aber ich bin ein Faulpelz. Ich habe sogar schon Tourneen absolviert, bei denen ich in komplett miserabler gesundheitlicher Verfassung war und die Konzerte trotzdem irgendwie durchgestanden habe. Seitdem denke ich bedauerlicherweise, es ist egal, wie fit oder unfit ich bin, ich packe das ja trotzdem.

Machen Sie aus Überzeugung keinen Sport?

Doch, doch. Ich bin entweder ein Mann, der jeden Tag Work Out macht und das dann auch total liebt. Oder ich bin ein Mann, der Training hasst und gar nichts macht. Momentan bin ich Letzterer.

Das französische Essen ist weltberühmt. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Disziplin oder Sünde?

Ich achte schon auf meine Ernährung. Ich versuche, mich von Kohlenhydraten fernzuhalten und gesund zu essen.

Wenn Sie sich «XXV» jetzt insgesamt anschauen und anhören, was empfinden Sie dabei? Stolz?

Stolz ist es nicht. Vielmehr so ein überwältigendes Gefühl der Erleichterung, das hier alles hinbekommen zu haben. Ich sehe meine gesamte Karriere unter dem Blickwinkel «Danke, Gott, dass mir das hier passiert ist».

Denken Sie nicht manchmal, Sie müssten Ihre Erfolge stärker feiern?

Ich weiss nicht, wie ich das tun sollte. Ich weiss es einfach nicht. Ich dachte letztens noch, als Engländer erlaube ich mir einfach nicht diese besondere Portion an Pompösität. Ich habe das ja vorhin schon angesprochen, in meinem Inneren gibt es einen Alarmmechanismus, der sofort lospiepst, wenn ich mir mal erlaube, positiv gegenüber mir selbst eingestellt zu sein.

Sie leben seit Jahren teilweise in Los Angeles. Dort sind alle immer super drauf oder tun wenigstens so. Hat das auf Sie abgefärbt?

Sie haben recht, in Amerika funktionieren die Menschen genau andersherum als ich. Aber ich kann aus Erfahrung sagen: Der Selbstzerfleischer in meinem Kopf hat olympische Ausmasse. Auch Los Angeles hat ihm nichts anhaben können.

Ihre Frau ist Amerikanerin. Kann sie den Zerfleischer nicht entschärfen?

Ayda ist von ihrer Art her sehr europäisch. Dieses amerikanische «Alles ist super»-Mantra ist auch ihr Ding nicht.

Bald wird es Ihr Leben auch im Kino geben. Ein Biopic mit dem Titel «Better Man» ist in Arbeit. Was können Sie aktuell dazu sagen?

Es geht sehr gut voran. Ich habe vollstes Vertrauen, dass das Projekt in den richtigen Händen liegt und in die richtige Richtung läuft. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass der Regisseur Michael Gracey einen Film abliefern wird, der wirklich sehr gut ist.

Ist der Film schon abgedreht?

Noch nicht ganz. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so ist jedenfalls der Plan.

Sie haben auch eine Rolle. Sie spielen sich selbst, oder?

Ja, ich spiele mich selbst. Aber nur in einigen Szenen, nicht durchgängig.

Wie fühlt sich das an, Ihr eigener Filmcharakter zu sein?

Naja, voll komisch. Und doch wundervoll. Es ist natürlich abgefahren, im Make-Up-Raum neben dem Mann, der deinen Vater spielt, und der Frau, die deine Oma spielt, zu sitzen. Und die Frau, die deine Mutter spielt, ist auch da. Ausserdem liegen herum: Howard Donalds Dreadlocks-Perücke, das Plastikkinn von Jason Orange und Bilder aus deinem gesamten Leben. Es ist wirklich ein unvergleichliches Gefühl.

Wenn Ihre vier Kinder anfangen, Fragen über das Leben ihres Vaters zu stellen, können Sie ihnen einfach sagen «Guckt euch ‹Better Man› an».

Nein, ich möchte nicht, dass meine Kinder den Film sehen.

Weshalb nicht?

Der Film ist zu ehrlich, zu schonungslos. Da kommen Dinge vor, von denen ich als Vater nicht möchte, dass meine Kinder sie kennen.

Naja, Sie werden es nicht verhindern können.

Ich weiss. Ich werde vermutlich oft den Satz «Kinder, es ist nur ein Film» sagen müssen (lacht).

Wie geht es den Kids überhaupt?

Wirklich, wirklich hervorragend. Alle vier sind wundervolle Persönlichkeiten. Sie sind höflich. Sie sagen «bitte» und «danke». Sie schauen die Leute an, wenn sie mit ihnen reden. Sie haben Meinungen und Gedanken und sind lustig. Und ich liebe die vier mehr als alles andere, was ich je geliebt habe. Meine Kinder sind wirklich cool.

Die werden das irgendwann selbst entscheiden, aber fänden Sie es gut, wenn eines oder mehrere ihren Eltern nacheifern und ins Showgeschäft gehen wollten?

Ich würde mich freuen, wenn sie Künstlerinnen und Künstler werden – was immer das auch genau bedeutet. Ich möchte, dass sie Leidenschaften entwickeln und diesen Leidenschaften nachgehen. Ayda und ich, wir würden es unterstützen, wenn die Kinder ins Entertainmentfach streben würden. Im Ernst, ein interessantes Leben ist garantiert. Ein Leben voller Aufregungen. Es hat seine Gefahren und seine Hochs und Tiefs, aber die hat jedes Leben. Und jedes Hoch bezahlst du früher oder später mit einem Tief, anders kann es gar nicht funktionieren.

Der Song «Party Like A Russian» von Ihrem letzten Studioalbum «The Heavy Entertainment Show» fehlt auf «XXV». Hat das politische Gründe?

Nein, nein. «Party Like a Russian» war kein Hit. Deshalb kam die Nummer nicht in Betracht.

Und wenn sie ein Hit gewesen wäre?

Aktuell können wir diesen Song nicht bringen.

Reiben Sie sich manchmal die Augen, wenn Sie an Ereignisse wie Putins Angriff auf die Ukraine denken? Immerhin sind Sie 2018 noch in Moskau bei der Eröffnungsfeier der Fussball-WM aufgetreten. Sie haben das Land und die Menschen immer geliebt. Wie hat sich Ihr Blick auf Russland in diesem Jahr verändert?

Ich denke, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben. Wer weiss, was als nächstes mit «Angels» geschieht? Vielleicht findet jemand heraus, dass die Engel in Wirklichkeit Dämonen sind. Und dann kann ich dieses Lied auch nicht mehr singen.

Sie glauben die Engel von heute sind die Teufel von morgen – und möglicherweise umgekehrt?

Man versucht immer, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Auf der heutigen politischen und auch moralischen Landkarte, die sich ständig verändert, ist es zunehmend schwierig, richtig zu liegen und sich nicht in irgendeiner Weise angreifbar zu machen. Das gelingt auch mir nicht zu hundert Prozent. Als Popmusiker versuche ich immer abzubilden, was das «Jetzt» ist. Und die Wahrnehmung dieses Jetzt, die ist im Fluss. Und so kommt es vor, dass das, was vor fünf oder zehn Jahren cool war, heute nicht mehr so cool ist.

Eine Sache noch zur Politik. In Grossbritannien findet gerade ein unterhaltsames Rennen um den Premierministerposten statt zwischen Liz Truss und Rishi Sunak. Wen von den beiden favorisieren Sie?

Oje, das politische System ist mein Leben lang nichts gewesen, worin ich auch nur ansatzweise Vertrauen gehabt hätte. Ich will niemanden ermutigen, so zu fühlen wie ich, aber ich habe kein Interesse an Politik. Es ist eine Seifenoper, eine gigantische Lüge. Ich kann dir nicht einmal sagen, was gerade Sache ist, weil ich das alles nicht verfolge.

Sie sind ein eifriger Golfer und Sie haben unlängst sogar eine Golfklamottenkollektion zusammen mit J. Lindeberg auf den Markt gebracht. Was tut Golf für dich – mental und körperlich?

Das Wunderbare am Golf ist, dass es mich fokussiert. Ohne so ein Gerüst, so ein Sicherheitsnetz, tendiert mein Kopf dazu, ungesunde Territorien aufzusuchen. Der Golfplatz ist solch ein sicherer Ort für mich. Du bist in Bewegung, du konzentrierst dich, du bekommst Serotonin und du denkst an nur eine Sache – was für ein beschissener Golfer du bist (lacht).

Jetzt geht das wieder los.

Ernsthaft. Für die Menge an Zeit, die ich ins Golfen investiere, bin ich sehr wahrscheinlich der schlechteste Golfer der Welt.

