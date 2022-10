The 1975: Die Band setzt auf neue Aufrichtigkeit statt Sarkasmus

Pop Neue Platte von «The 1975»: Die Band setzt auf neue Aufrichtigkeit statt altbekannten Sarkasmus Früher haben sie provoziert. Heute präsentieren sich Sänger Matty Healy und seine Jungs von The 1975 erfolgreich als gereifte Popschaffende. Steffen Rüth 15.10.2022, 05.00 Uhr

An einigen lieb gewonnenen Gewohnheiten hält die Band aus Manchester beharrlich fest. Da ist zum einen das ungebrochene Faible für ausschweifende Albumtitel, man denke an «A Brief Inquiry Into Online Relationships» (2018) oder an dessen Vorgänger «I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It». «Being Funny In A Foreign Language», Album Nummer fünf , geht da im Vergleich schon fast flüssig über die Lippen.

Und auch der Auftakt eines Albums mit dem Song «The 1975» ist jedes Mal gesetzt – freilich variieren Lied und Text. In der aktuellen Reinkarnation des Stücks singt Matty Healy: «I’m sorry if you’re alive and 17». Die Jugend von heute, sie habe sein Mitgefühl, sagt der 33-Jährige, um dann missvergnügt festzustellen, dass das Leben für einen jungen Menschen in den vergangenen fünfzehn bis zwanzig Jahren ein eklatant anderes geworden sei.

«Als ich 17 war, hatte ich mit dem Ernst des Lebens nicht viel am Hut. Es ging hauptsächlich darum, welches Mädchen man gern küssen würde und wo man das Gras für seinen nächsten Joint herbekommt. Niemand hat mich im Internet angebrüllt oder runtergemacht, und ich musste auch nicht darüber nachdenken, wann der Planet für mich unbewohnbar wird, wie die Wirtschaft funktioniert und ob ich überhaupt noch eine Zukunft habe.»

Dem Ernst Rechnung tragend, und da sind wir bei den Neuerungen und der Abkehr von bisherigen Gepflogenheiten, haben The 1975 das bislang grosszügig eingesetzte Stilmittel des Sarkasmus deutlich zugunsten einer neuen Aufrichtigkeit zurückgefahren. In «Part Of The Band» gibt sich Healy, der bis vor vier Jahren heroinabhängig war und seine Sucht in der Öffentlichkeit gelegentlich etwas übermässig zelebrierte, selbstkritisch. Vor allem aber hält ein Gefühlsausdruck, auf dem mit nur elf Songs ungewohnt kurzen Album Einzug: Die Liebe. «Ich fühle mich im Inneren glücklicher und ausgeglichener als früher», sagt Healy. «Happiness» heisst tatsächlich ein von Disco, lässigem 80er-Pop und Bläsern angetriebenes Stück. Auch «I’m In Love With You» weist Spuren von Euphorie auf.

Produzent Jack Antonoff sorgt für samtenes Vergnügen

Stilistisch ortet sich das Album nicht mehr zwischen Emo-Pop und Punk ein. Vielmehr bildet nun ein polierter 80ies-Synthie-Sound (mit Streichern) das Fundament. Die Älteren könnten sich an Hits von Hall & Oates erinnert fühlen oder auch Steely Dan. Produzent ist mit Jack Antonoff jener Pop-Impresario, der auch bei Lana Del Rey, Lorde und Taylor Swift für die warme Klangfarbe sorgt. Ein samtenes Vergnügen.

