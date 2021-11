Grönemeyer geht fremd: Er wechselt als Dirigent in die Klassik

Interview Herbert Grönemeyer geht fremd: «Wir versuchen gemeinsam zu tanzen» Der deutsche Popsänger Herbert Grönemeyer wechselt temporär ins klassische Fach und dirigiert im KKL das Luzerner Sinfonieorchester. Offen und ehrlich spricht er über den Druck und seine Nervosität. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Herbert Grönemeyer dirigiert das Publikum am Open Air St. Gallen.

Die Fenster sind geöffnet. Im Sitzungszimmer «Pilatus» im Hotel Schweizerhof Luzern ist es saukalt. Ein Interview mit Maske, Winterschal und Wintermantel ist eine Premiere der besonderen Art. Man ist sehr vorsichtig und will unbedingt vermeiden, dass sich der deutsche Superstar in der Schweiz ansteckt. Herbert Grönemeyer selbst ist glänzend aufgelegt, mitteilsam und die Stimmung alles andere als frostig.

Herr Grönemeyer, wie ist Ihr Verhältnis zur klassischen Musik?

Mein Grossvater kam aus Tallin, Estland und spielte Cello, meine Grossmutter spielte Geige und war ausgebildete Opernsängerin. Meine Mutter spielte Gitarre und brachte das musische Element in die Familie. Wir haben zuhause ununterbrochen gesungen.

Wie war Ihre musikalische Ausbildung?

Ich hatte eine klassische Klavierausbildung. Mit 8 angefangen, mit 9 mein erstes Konzert, mit 14 wollte ich aufhören. Ich war zuerst stark, habe dann abgebaut, weil ich nicht üben wollte. Meine Klavierlehrerin, Frau Meise, war furchtbar. Ich bin fast gestorben, wenn ich zu ihr musste. Da haben meine Eltern Geld für einen gebrauchen Flügel zusammengekratzt und ich durfte die Lehrerin wechseln. Dann war ich im Chor und habe Solo gesungen: Die Matthäus Passion von Bach und Lux Aeterna von Ligeti. Also Sie sehen: Ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen.

Dann haben Sie Musik studiert?

Ja, Musikprofessor war der Traum meiner Eltern. Ich habe mich dann für Musikwissenschaft und Jura eingeschrieben und habe ein Jahr Komposition an der Hochschule in Köln studiert. Also ich kann Partituren lesen, aber in der Praxis ist das nochmals ein ganz anderes Ding. Da wird ein Tempo vorgegeben…mein lieber Mann.

Und wie sind Sie zum Dirigenten geworden?

Wie die Jungfrau zum Kind. In meiner Heimatstadt gibt es die Bochumer Symphoniker. Der damalige Leiter Steven Sloane wollte, dass ich zur Eröffnung des Konzerthauses singe. Weil ich nich wollte, forderte er mich auf zu dirigieren. Das reizte mich und der Assistent von Sloane hat mir Unterricht gegeben.

Was war die grösste Herausforderung?

Als Popmusiker vor dieser Wucht zu stehen. In einer Band ist das viel leichter zu überschauen. Ich habe Mozarts Jupiter-Sinfonie dirigiert. Angeblich war es gut, aber ich bin rumgehüpft wie ein Tanzbär. Sie empfahlen mir stillzustehen, aber das kann ich unmöglich.

Wie kam es zum Luzerner Projekt?

Das kam über einen Schweizer Freund, Beat Curti und seine Frau Regula, zustande. Wir kennen uns schon sehr lange und ich war von der Idee fasziniert. Eine irrsinnige Herausforderung und eine unfassbare Möglichkeit.

Wie wurde das Programm zusammengestellt?

Ich habe 1983 im Spielfilm «Frühlingssinfonie» Robert Schumann gespielt. Da war der Vorschlag naheliegend. Ich habe Schumann aber abgelehnt, weil mir die «Frühlingssinfonie» doch zu deutsch ist. Sehr klar und streng. Rachmaninoff ist dagegen viel lebendiger. Und der lokale Bezug hat mir gefallen. Er hat ja hier am Vierwaldstättersee gewohnt.

Wie sind die Proben verlaufen?

Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, denn das 2. Klavierkonzert ist viel schwieriger als die Jupiter-Sinfonie. Dazu wusste ich ja nicht, was die klassischen Musiker von mir, diesem Popsänger, hielten. Sie haben natürlich schnell gemerkt, dass ich an gewissen Stellen bremse. Die Kritik war aber sehr konstruktiv und die Musikerinnen und Musiker waren reizend nachsichtig. Es war eine sehr lebendige Probe.

Konnten Sie Einfluss nehmen?

Ich habe versucht, meine Vorstellungen rüberzubringen. Gleichzeitig hatte ich riesengrossen Respekt vor diesem wunderbaren Orchester. Ich habe nach der ersten Probe bis um halb vier in der Nacht weitergearbeitet, weil ich das wirklich gut machen will. Aber auch das Orchester hat sich vom ersten zum zweiten Tag verbessert.

Ist es ein Gefühl der Macht?

Ich kenne dieses Gefühl auf der Bühne. Das Thema ist delikat, Musik soll den Menschen Kraft geben und sie motivieren. Die Macht des Musikers über das Publikum sollte deshalb immer wieder gebrochen werden. Beim Orchester bin ich als Dirigent sowieso weit davon entfernt, es zu kontrollieren. Ich bin ja auch kein Maestro. Als Dirigent stehe ich vor 50, 60 Individuen und wir versuchen gemeinsam zu tanzen.

Braucht es denn den Maestro Grönemeyer überhaupt? Braucht das Orchester den Dirigenten?

Orchester und Dirigent funktionieren wie eine Beziehung. Wenn sie stimmt, kann etwas Schönes entstehen. Der Dirigent kann dem Orchester auch eine bestimmte Farbe geben. Insofern kann und soll er Einfluss nehmen. Bei Rachmaninoff geht es darum, wie ich mit dem Orchester die Solistin Anna Vinnitskaya zum Glühen bringen kann.

Wie gross ist die Absturzgefahr?

Ich spüre den Druck und bin nervös. Denn bei diesen langen und schnellen Passagen muss ich mich unglaublich konzentrieren, damit ich dabeibleiben kann. Insofern ist die Absturzgefahr etwa mittelgross. Wenn ich es schaffe, alle wichtigen Einsätze zu verhauen, dann wird es tragisch. Die Gefahr besteht, dass wir auseinanderdriften. Der Druck ist grösser als ich es normalerweise kenne. Ich schlafe kaum und mir werden sicher Fehler unterlaufen.

Trinken Sie gegen diesen Druck ein Glas Rotwein vor dem Konzert?

Einen gewissen Druck braucht es. Alkohol ist sicher das falsche Rezept. Meine grösste Sorge ist ein Blackout. Also wenn ich mich plötzlich frage: Wo um Himmels willen sind wir jetzt? Es gibt eine Passage, wo ich weiss: Wenn ich den Anfang verpasse und nicht genau durchzähle, dann wird’s schwierig wieder reinzukommen. Sie geht über vier Seiten und endet in einem Triller. Den muss ich treffen. Aber ich bin zuversichtlich. Es wird sicher sehr schön.

Hätten Sie als ausgebildeter Pianist nicht Lust gehabt, selbst zu spielen?

Das würde ich wahnsinnig gern machen, aber leider, leider ist mein Niveau etwa bei 0,2 von jenem der Anna Vinnitskaya (lacht). Sie spielt schon in einer anderen Liga. Allein für vier Takte der schnellsten Passagen müsste ich wohl zwei Wochen üben – und dann klängen sie immer noch nicht so schön wie bei ihr.

Mit dem NDR Pops Orchestra gibt es ein Medley mit Songs von Ihnen. Müssen wir uns Ihre Uraufführung in Luzern ähnlich vorstellen?

Es ist ähnlich, aber doch anders. Denn ich habe inzwischen zwei Film-Soundtracks geschrieben. Der Rahmen bildet die Musik von «The American» mit George Clooney, die mit Stücken von mir verwoben wird. Es ist insofern kein Best of Grönemeyer und die Bezeichnung Medley ist etwas irreführend.

Wechseln sie dauerhaft von Pop ins klassische Fach?

Nein, aber ich schliesse nicht aus, dass ich es wieder tun werde. Ich bin jetzt 65 und kann bis 92 dirigieren. Ich würde gern die 6. Sinfonie von Tschaikovski und Chopins 2. Klavierkonzert dirigieren. Das sind die Stücke, die Dirigenten am Ende ihrer Masterausbildung können müssen. Das Schwerste vom Schweren. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich in ein paar Lieblingsstücke von mir einarbeite. Vielleicht gibt es ja ein Orchester, welches das mit mir machen möchte. Aber keine Angst! Ich will die Konzerthäuser nicht nerven. Umgekehrt wäre es schade, wenn man etwas anfängt und nicht weiterzieht.

Was planen Sie als Popmusiker?

Wir arbeiten grad an einer neuen Platte in Umbrien, die hoffentlich Ende Jahr erscheinen wird. Dazu geben wir, sofern es die Pandemie zulässt, sechs Konzerte zu 20 Jahre «Mensch». Mit dabei ist auch ein kleines Orchester mit zehn Streichern und vier Bläser. Eigentlich wollten wir die Songs mit grossem Orchester, mit dem Bolshoi Symphony Orchestra, spielen. Das mussten wir aber absagen.

Wenn Sie einen Song über die Ampel-Koalition komponieren würden, wie hiesse der Song?

(lacht schallend)

Das grösste Problem in Deutschland ist für mich die Teilung. Auch Angela Merkel, obwohl sie aus dem Osten kommt, hat sich 16 Jahre lang nicht darum gekümmert. Ich bin beeindruckt, wie schnell sich die Ampel-Koalition zusammengerauft hat. Sie ist sehr lebendig, sie gehen auf einander zu und tauschen sich aus. Für mich sind da nicht die doofsten Köpfe zusammen. Vielleicht schafft es diese heterogene Koalition, die eine grosse Bandbreite repräsentiert, das Land zusammenzubringen. Die Chance ist da.

Und der Songtitel?

Die Ampel steht schon lange auf rot. Es wird Zeit, dass sie grün wird (lacht).

Ich habe gelesen, dass Ihnen heute der Song «Männer» etwas peinlich ist. Wie haben Sie das gemeint?

Das Lied ist 1983 entstanden. Da war das Rollenbild des Mannes ein anderes. Insofern würde ich heute die Rolle des Mannes anders zeichnen. Das Lied ist mir nicht peinlich, aber ich würde es heute anders formulieren.

Ein Blackout an einem Konzert wäre hier kein Problem.

Nein, die Leute singen es eh. Bei «Mensch» zum Beispiel kenne ich den Ablauf des Textes nie genau. Dann orientiere ich mich jeweils am Gesang des Publikums und warte eine Millisekunde oder lasse eine ganze Zeile aus für das Publikum.

Können Ihre Texte auch überinterpretiert werden?

Auf jeden Fall. Den Song «Kinder an die Macht» zum Beispiel habe ich zur Geburt unseres Neffen geschrieben. Plötzlich sass ich in Talkshows mit Kinderpsychologen und musste mich dafür rechtfertigen. Es gibt natürlich schon Lieder mit einem ernsten Hintergrund. Aber ich sitze nicht tagelang rum und sinniere über tiefgreifende Texte. Manchmal müssen es einfach ein paar flotte Zeilen sein. Ich bin ein Tiefgänger, aber nur wenn es sein muss.