Marius Müller-Westernhagen über sein Leben, die Mode und Karriere

Pop Marius Müller-Westernhagen: «Wenn ein Konzert zur heiligen Messe wird und ich zum Propheten, dann verliert alles an Magie» In diesen Tagen ist eine Biografie über den 73-jährigen deutschen Sänger und Schauspieler erschienen. Das Buch zeigt auch eine private, unbekanntere und nachdenkliche Seite. Wir konnten uns mit ihm über das Buch unterhalten.

Der 73-jährige Marius Müller-Westernhagen. Tristar Media / Getty Images Europe

Zu Beginn seiner Karriere war Marius Müller-Westernhagen ein beachteter Schauspieler, wie schon sein Vater, Hans Müller-Westernhagen. In die Geschichte geht der Düsseldorfer aber als Rockmusiker ein. 250 Songs und 27 Alben hat er produziert und über siebzehn Millionen Tonträger verkauft. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Musikern Europas. Jetzt ist er 73. Im Diogenes Verlag ist «Marius Müller-Westernhagen – ein Portrait» erschienen. Geschrieben hat es der Schriftsteller und Sachbuchautor Friedrich Dönhoff.

Die beiden Männer trafen sich bei Westernhagen zu Hause in Berlin-Charlottenburg, wo der Musiker mit seiner 46-jährigen Frau Lindiwe, einer Drehbuchautorin, lebt. Stück für Stück nähert sich Dönhoff dem Künstler und Menschen Westernhagen an. Das Buch zeigt auch eine private, bisweilen unbekanntere Seite von Marius Müller-Westernhagen auf; die des nachdenklichen Menschen. Charakterlich geprägt von einem trinkenden Vater und einer bienenfleissigen, aber dominanten Mutter, die zeitlebens befürchtete, dass aus ihrem Sohn «nix Gescheites» werden könnte.

Friedrich Dönhoff: Marius Müller-Westernhagen. Ein Porträt. -Diogenes, 256 Seiten. Bild: Pd / Diogenes Verlag

Herr Westernhagen, zu Beginn ein paar schnelle Fragen. Beatles oder Stones?

Früher Stones. Als junger Musiker habe ich mich stark mit ihrer Musik identifiziert. Heute beides, tendenziell aber eher The Beatles.

Warum sieht ein Rockstar mit 73 so frisch und jung aus?

Owei, danke für das Kompliment. Das muss wohl an den Genen liegen.

Oder am vielen Sport?

Nun, auch ich versuche, ein gesundes Leben zu führen. Zu Hause habe ich ein kleines Gym mit ein paar Geräten eingerichtet. Fast täglich trainiere ich hier Kraft und Koordination, zweimal die Woche mit einem Personaltrainer, der mich drillt. Allein mache ich dann mein Cardio-Training, oft auf dem Laufband.

Früher nannte man Sie den «Armani-Rocker». Was trägt Marius Müller-Westernhagen diesen Winter?

Rollkragenpullover. Aber das tut er schon lange.

Sie sind bis heute ein Trendsetter.

Schöne Dinge sind mir schon wichtig, da gehören Kleider auch dazu. Es geht wie so oft im Leben, doch immer um den Look, um die Gesamtinszenierung, die stimmig zum jeweiligen Menschen oder zum Setting passt. Das ist bei einem Bühnenbild gleich wie bei einem Plattencover. Oder, wie man sich kleidet oder seine Wohnung einrichtet. Ich wundere mich oft, wie unsorgfältig die Leute damit umgehen. Gerade bei Wohnungen oder Ferienhäusern, da werden einfach Innenarchitekten bezahlt, um irgendein paar Designermöbel reinzustellen. Ohne jegliche Ausstrahlung.

Was ist bei der Mode entscheidend?

Die Silhouette. Sie muss zur Geltung kommen. Früher war ich klein und schmächtig, erst später wurde ich dann etwas stattlicher. Heute weiss ich recht gut, was mir steht.

Ihnen hilft bei der Kleiderwahl also nicht Ihre Frau?

(Lacht laut.) Wo denken Sie hin! Auch wenn sie das natürlich könnte, aber das kann ich also immer noch wunderbar allein erledigen.

Vergangenheit oder Gegenwart?

Eindeutig Gegenwart.

Im Buch lesen wir aber fast mehr über Ihre Vergangenheit.

Die brauchte es für das grosse Ganze.

Weil die Leute lesen wollen, wie Marius Müller-Westernhagen eine so grosse Nummer wurde?

Womöglich. Wobei ich selbst mich nicht mehr für meine Vergangenheit interessiere. Zumal die Emporstilisierung meiner Person, als Künstler und Musiker, auch immer eine immense Last für mich war. Gerade während der intensivsten Phasen meines Ruhms brauchte ich sehr viel Kraft, damit klarzukommen.

Ist das Künstlerkoketterie?

Bei mir nicht. Sich nicht zu verlieren, ist anstrengender als alles andere. Auf dem Höhepunkt meiner Karriere wollten mir Fans sogar ihre Kinder auf die Bühne reichen. Da wusste ich: I am off. Das war’s.

Das war 1999. Als Sie auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere den Abschied von den grossen Bühnen bekanntgaben.

Mein Umfeld war verblüfft und streckenweise auch sauer. Geschäftspartner, aber auch Freunde, sagten zu mir: «Marius, das kannst du nicht tun. Das Geld liegt doch auf der Strasse, mach gefälligst weiter!» Für mich persönlich war es aber die richtige Entscheidung, auch auf dem Zenit von Big Business, als es um viel Geld ging, freiwillig zu verzichten.

Man liest im Buch, Ihre Wohnung sei voll mit Kunst und schönen Möbeln. Und neben dem Flügel hängt eine riesige Schwarz-Weiss-Fotografie von John Lennon.

Ja, das ist ein Originalprint von meiner wunderbaren, leider verstorbenen Freundin Astrid Kirchherr. Sie war Fotografin und eine enge Freundin der Beatles, auch wenn sie in ihrer Bescheidenheit nur selten darüber sprach. Doch immer wenn Paul oder Ringo in Hamburg waren, haben sie Astrid besucht. Sie hat mir sogar einmal erzählt, dass George Harrison für sie gekocht habe, als sie krank war.

Hören Sie heute alte Beatles-Platten zu Hause und kommunizieren innerlich mit John Lennon?

Ich schaue das Bild oft an, ja. Mich fasziniert, dass er im Moment der Aufnahme, er war da gerade mal 19, noch keine Ahnung hatte, dass er einmal eine Legende sein würde. Immer erkenne ich etwas Bestimmtes in seinem Blick… Neugier, aber auch Zerrissenheit. Gefühle, die mir vertraut sind.

Wie meinen Sie das?

Ich hatte einen Vater, der trank, weil er mit dem Ruhm nicht umgehen konnte. Ich habe stets versucht, mich nicht auf ähnliche Weise zu verlieren, mich nicht aufzulösen. Deshalb war mir schnell klar, dass ich jenseits des Rampenlichts mein Mäntelchen, also die Rolle, die ich auf der Bühne spiele, ablegen muss. Ich wollte nie eine Projektionsfläche sein.

Sie konnten auch nichts mit Groupies anfangen, richtig?

Überhaupt nicht. Wenn sich mir eine Frau anbietet, verliere ich sofort das Interesse. Ich bin ein zu grosser Romantiker, ich brauche die Erotik, das Erobern. Mit der Überhöhung meiner Person kann ich erst recht nicht umgehen. Wenn ein Konzert zur heiligen Messe wird und ich zum Propheten, dann verliert alles an Magie.

Stichwort Magie. Im Jahr 1995 im Müngersdorfer Stadion in Köln ging es aber in diese Richtung. 70’000 Fans schrien während des Kölner Konzerts «Ma-ri-us! Ma-ri-us! Ma-ri-us!». Im Buch steht: In diesem Moment spürt er die Energie der Menschen wie gleichzeitig von allen Seiten über ihm zusammenschlagen, es erwischt ihn mit voller Wucht, und er kann kaum fassen, was da gerade passiert. Plötzlich ist es, als würden sich seine Füsse vom Boden lösen und er langsam abheben.

Da lag die pure Energie in der Luft, etwas ganz Eigenes, sehr Starkes.

Sie mussten sogar in die Hocke, um innezuhalten, bevor es weitergehen konnte. Man liest weiter: Er wendet sich seinem Pianisten am Flügel zu und gibt das Zeichen. Das Intro zum Song «Freiheit» beginnt, und mit den ersten Tönen flammen kleine Lichter auf, Hunderte, Tausende, ein Lichtermeer unter dem schwarzen Nachthimmel. Dann singt das ganze Stadion. Die Szene macht Gänsehaut.

Ich kann es nicht genau erklären, aber es war diese Symbiose aus dem Publikum und mir. Der Funke sprang so rüber, es hat mich körperlich richtig erwischt. Aber ich habe lange gar niemandem davon erzählt.

Weshalb?

Ich schämte mich. Ganz intensiv.

Aber Dönhoff haben Sie davon erzählt, und er hat die Szene aufgegriffen.

Ja. Irgendwann, viel später, hat mir übrigens auch D.A. Pennebaker, der verstorbene Regisseur, der an diesem Abend auch im Publikum war, erzählt, er habe es exakt auch so stark gespürt.

Pennebaker ist eine Legende. Er hat die wichtigsten Dokumentarfilme über Bob Dylan, David Bowie oder Jimi Hendrix gedreht. Und über Westernhagen. Ein Ritterschlag.

Heute bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann: Ich verspüre Demut und Dankbarkeit, dass mich die Menschen seit vielen Jahren mögen dafür, was ich geleistet habe. Aber mehr kann ich an grossen Gefühlen oder Motiven da nicht rausnehmen aus der Vergangenheit.

Friedrich Dönhoff hat Sie als Musiker nie live gesehen, kannte auch nur ein paar Ihrer Songs.

Ja. Das war genau der Plan. Es sollte nie ein Buch nur für meine Fans werden. Dönhoff kommt aus einem komplett anderen Milieu, aus einer anderen Generation. Er kannte mich nur vom Hörensagen. Ausserdem war es ja auch Philipps Idee (Philipp Keel, der Diogenes-Verleger, Anmerkung der Redaktion), dass sich mir jemand nähert, der unvoreingenommenen Blickes über mich schreibt.

Dönhoff tut das ausgesprochen wohlwollend. Die spannenden 250 Seiten lesen sich in einem Schnurz. Aber Westernhagen-kritisch ist das Buch nie.

Ich hätte mir gewünscht, dass er härter mit mir umgeht (lacht). Aber nein, im Ernst. Klar hätte mehr Reibung das Buch erfüllen können. Oder mehr über meine komplizierte Beziehung zu meinem Vater, meiner Mutter und was sie aus mir gemacht hat. Auch dass ich kein Gutmensch bin, viele Fehler begangen habe und Leute verletzt habe. Aber das hätte den Rahmen des Projekts wohl gesprengt.

Darum ist es ein höfliches Buch geworden.

Wissen Sie, ich bin jetzt in einem Alter, da getrauen sich die Journalisten und die Leute im Allgemeinen nicht mehr, mir so richtig an den Karren zu fahren.

