Pop Marius Bear über sein zweites Album: «Ich will guten Vibe verbreiten» In sieben Wochen geht Marius Bear am Eurovision Song Contest in Turin für die Schweiz an den Start. Doch zuvor gibt es neue Musik von ihm: «Boys Do Cry», sein zweites Album, erscheint am Freitag. Es ist eine gelungene Mischung aus Balladen und Gute-Laune-Songs. Claudio Weder Jetzt kommentieren 23.03.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Balladen sind die Paradedisziplin des Appenzeller Popsängers Marius Bear. Bild: Rob Lewis/SRF

Es ist gerade viel los bei Marius Bear. Der Popsänger aus Appenzell Innerrhoden steckt mitten in den Vorbereitungen für den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC), an dem er die Schweiz vertreten wird. Als wir den 28-Jährigen telefonisch erreichen, bereitet er sich gerade in Lausanne für seinen Auftritt in der RTS-Sendung «Le Grand Soir» vor. Einige Stunden zuvor war er noch in Bulgarien, an den Vorproben für den ESC.

Noch sieben Wochen sind es bis zum grossen Auftritt. Bis dahin nutzt Marius Bear die Zeit, um sein neues Album «Boys Do Cry» vorzustellen, das am Freitag erscheint. Morgen Donnerstag startet die gleichnamige Schweizer Clubtour mit einem «Heimspiel» im Casino Herisau, gefolgt von zehn weiteren Auftritten in Städten wie Zürich, Luzern, Bern oder Schaffhausen. Nach dem letzten Tourstopp in Winterthur geht es dann schnurstracks weiter nach Turin an den ESC. Zeit zum Relaxen bleibt kaum. Doch das scheint den Ostschweizer nicht zu stören: «Das ist einfach nur crazy», lacht er ins Telefon.

Der Bär lässt die Sau raus

Das neue Album, sein zweites, trägt den Titel jenes Songs, den Marius Bear in Turin performen wird. «Boys Do Cry» ist eine Ballade mit viel Streichern, Piano und einer Message, die in die heutige Zeit passt: dass es keine Schande ist, wenn man als Mann seine Emotionen zeigt. Auch Bear steht offen zu seinen Gefühlen: «Ich bin ein sehr emotionaler Mann – egal ob Freude oder Trauer, ich zelebriere einfach alles.» Dafür schäme er sich nicht und fühle sich deswegen auch nicht unmännlich. Im Gegenteil.

Den Song «Boys Do Cry» wird Marius Bear am diesjährigen Eurovision Song Contest performen. Video: Youtube

Erwartungsgemäss besteht das Album zum grössten Teil aus sanften, aber keineswegs seichten Popballaden, die von Liebe und Herzschmerz handeln. Das ist auch Bears Paradedisziplin, Songs, bei denen er sich die Seele aus dem Leib singen kann, sind ja auch wie geschaffen für seine voluminöse und raue Stimme, die ihm schon Vergleiche mit Joe Cocker eingebracht hat.

Dennoch ist Bear eben nicht nur der Schmusesänger, der auf die Tränendrüsen drückt, sondern lässt auch gerne mal die Sau raus. «Auch Party und Gaudi muss sein», meint Bear, der mit druckvollen und tanzbaren Nummern wie «Evergreen», «Good Love» oder «High Notes» einfach nur «guten Vibe» verbreiten möchte. Gefühle zu zeigen, heisse eben auch, Freude zu zeigen, positiv zu sein.

Schreibsessions via Zoom

Etwas, das dem Ostschweizer in den vergangenen Coronajahren nicht immer leichtfiel. «Der Grund, warum ich Musik mache, ist die Liebe zu anderen Menschen», sagt er und ergänzt:

«Ich bin gerne unter Leuten und kommuniziere gerne. Das ist das Beste an meinem Job. Das gibt mir Energie.»

Doch das Zwischenmenschliche blieb in letzter Zeit oft auf der Strecke, weshalb sich Bear hie und da uninspiriert fühlte. Dennoch habe ihm die «kreative Verschnaufpause» gutgetan. «Ich habe die Zeit genutzt, um darüber nachzudenken, was ich als Künstler der Welt erzählen will.»

Ein Pandemie-Album ist «Boys Do Cry» zwar keines. Trotzdem: Den Song «I Wish I Could Tell The Moon» schrieb Bear unmittelbar nach dem ersten Lockdown, als die Beizen und Bars wieder öffneten. Nach einer durchzechten Partynacht in St. Gallen, seinem derzeitigen Wohnort, setzte er sich mit seiner Gitarre in den Stadtpark – und heulte sehnsüchtig den Mond an. Oder, wie es im Songtext heisst:

«Wish I could tell the moon /

To stay another hour or a second or two.»

«Evergreen» ist einer von mehreren Gute-Laune-Songs auf dem neuen Album. Video: Youtube

Normalerweise schreibt Bear seine Songs aber nicht alleine. «Es ist wie Kochen, gemeinsam macht es einfach mehr Spass.» «Heart On Your Doorstep» zum Beispiel entstand zusammen mit der Schwyzer Sängerin Kings Elliot; ebenso holte er mit Martin Gallop, Produzent von Udo Lindenberg, einen «kreativen Mentor» ins Boot. Die Schreibsessions fanden aufgrund von Corona jedoch oft online statt. «Unsteady Love», ein Song, in dem Marius Bear eine gescheiterte Beziehung verarbeitet, ist via Zoom entstanden.

Mit «I Wanna Dance With Somebody» ist auch ein Coversong auf dem Album vertreten. Den Klassiker von Whitney Houston hat Bear als Pianoballade neu interpretiert. Damit überzeugte er 2020 das Publikum wie auch die Jury in der RTL-Show «I Can See Your Voice». Der Song ist einer seiner erfolgreichsten: Er schaffte es in die Top zehn der Schweizer Airplay-Charts und wurde auf Spotify bislang dreieinhalb Millionen Mal gestreamt.

Marius Bears Neuinterpretation von Whitney Houstons Klassiker «I Wanna Dance With Somebody». Video: Youtube

Seine Stimme entdeckte er im Militär

Auch am ESC wird Marius Bear vor einem Millionenpublikum auftreten. Dass es einmal so weit kommen würde, hätte er nie gedacht. Seine Stimme hat der gelernte Baumaschinenmechaniker erst vor sechs Jahren entdeckt – und zwar im Militär:

«Als ich beim Abendverlesen lauthals Befehle erteilte, sagte mir ein Rekrut, dass ich es mit meiner Stimme doch einmal mit dem Singen versuchen sollte.»

Gesagt, getan. Nach dem Militärdienst zog Marius Bear, der mit bürgerlichem Namen Marius Hügli heisst, als Strassenmusiker durch die Schweiz und Deutschland, bevor er in London Musikproduktion studierte. 2019 erschien das Débutalbum «Not Loud Enough» und noch im selben Jahr erhielt er den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Talent». «Am Anfang war die Musik für mich einfach eine coole Lebenserfahrung. Ich dachte mir nicht viel dabei. Jetzt ist sie zu meinem Beruf geworden. Das ist das Beste, was mir passieren konnte.» Die Musik des Appenzellers ist mittlerweile reif für die grossen Bühnen dieser Welt. Das beweist nicht zuletzt sein neues Album «Boys Do Cry».

Tourdaten unter mariusbear.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen