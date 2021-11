Grönemeyer hofft auf die Ampel-Koalition

Pop Herr Grönemeyer, wie würde der Titel eines Songs über die Ampel-Koalition heissen? Der deutsche Superstar über neue deutsche Regierung und Texte von ihm, die überinterpretiert werden oder bis heute nicht auswändig kann. Stefan Künzli 28.11.2021, 12.43 Uhr

Herbert Grönemeyer will Ende 2022 eine neue Platte veröffentlichen. Clemens Bilan / EPA

Für Herbert Grönemeyer ist das grösste Problem in Deutschland die anhaltende Teilung des Landes. Angela Merkel, obwohl sie aus dem Osten kommt, habe sich 16 Jahre lang «nicht darum gekümmert». Umso hoffnungsvoller schaut er auf die neue Ampel-Regierung. «Ich bin beeindruckt, wie schnell sich die Ampel-Koalition zusammengerauft hat. Sie ist sehr lebendig, sie gehen auf einander zu und tauschen sich aus. Für mich sind da nicht die doofsten Köpfe zusammen. Vielleicht schafft es diese heterogene Koalition, die eine grosse Bandbreite repräsentiert, das Land zusammenzubringen. Die Chance ist da», sagte er am Rande seines Gastspiels in Luzern, wo er als Dirigent auftrat. Auf die Frage, wie ein Song von ihm über die Ampel-Koalition heissen würde, antwortet er: «Die Ampel steht schon lange auf rot. Es wird Zeit, dass sie grün wird».