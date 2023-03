Grönemeyer macht Lust auf die Zukunft

Pop Glücksgeküsst! Herbert Grönemeyer macht an seiner Release-Party Lust auf die Zukunft «Neue Musik mache ich immer dann, wenn ich wieder Hunger habe», sagte ein bestens gelaunter Herbert Grönemeyer an der Präsentation seines sechzehnten Studioalbums «Das ist los» in Berlin. Anschliessend gab es Schmorrind und Pilz-Raviolo an Szechuan-Jus. Steffen Rüth Jetzt kommentieren 23.03.2023, 13.59 Uhr

Herbert Groenemeyer an seiner Release-Party «Das ist los» am 22. März im Restaurant Lovis in Berlin. Gerald Matzka / Getty Images Europe

Mittwochabend im ehemaligen Frauengefängnis. Das imposante Gebäude mit dem achtzehn Meter hohen Atrium, 1896 an der Kantstrasse in Berlin-Charlottenburg erbaut und nach zehn Jahren Sanierung nun seit April 2022 als Luxus-Boutique-Hotel Wilmina in zeitgemässer Pracht wiederauferstanden, ist Schauplatz eines Rituals. Immer, wenn Herbert Grönemeyer ein neues Album veröffentlicht, also alle vier, fünf Jahre, lädt er in ein gerade angesagtes Etablissement ein, um sein neues Ouevre und auch ein bisschen sich selbst zu präsentieren.

Das neue Album «Das ist los» wird zwischen dem Gruss aus der Küche und der Vorspeise (ein exquisites Grüntomatenschäumchen mit Jalapeňos) im Hotelrestaurant Lovis präsentiert. Für viele der Höhepunkt des Essens ist die butterweich geschmorte Rinderschulter mit Spitzkohl. Irgendwann zwischen den Gängen bewegt sich Herbert Grönemeyer fast hüpfenden Schrittes und so, als hätte er kleine Federn in den Schuhen, an ein Tischchen, um ein bisschen Auskunft zu geben über seine neuen Lieder, über die Weltlage und über seine eigene Befindlichkeit.

Grönemeyer, ganz in Schwarz gekleidet und jünger wirkend als die 67 Lebensjahre, die er am 12. April vollendet haben wird, wirkt veritabel glücksgeküsst. «Dass man Musik machen kann in diesen komplexen Zeiten», sagt er, «das ist irre schön. Musik ist ein Rückzugsort für einen selber.» Mit seinem Stammproduzenten Alex Silva habe er 2021 in einer zum Studio umgebauten Scheune in Umbrien mit der Arbeit begonnen, fachfraulich bekocht von Lorena Autuori. Als Beifang jener Zeit wird parallel zum Album das Kochbuch «fatto a mano» mit handverlesenen Lorena-Rezepten veröffentlicht, «ein kleiner Spass», so Grönemeyer. Anschliessend setzte das Duo die Arbeit in Visby auf der schwedischen Insel Gotland fort, und dort habe er dann hautnah mitbekommen, wie das Unheil heraufzog und die Schweden mehr und mehr Kriegsschiffe um die strategisch wichtige Ostseeinsel zusammenzogen.

Kaum war Grönemeyer zurück in Berlin, überfiel Putin die Ukraine. «Ich machte mich an die Texte und überlegte «Was wird das hier eigentlich, wenn es fertig ist». Er, selbsternannter «Chaot in einem strukturierten Team», habe versucht, sich mit Worten in die fertige Musik hineinzufühlen und zu wühlen wie ein «wildgewordenes Känguru». Alles, was an Ideen kommt, wird verwurstet.» Zwanzig Songs habe er betextet, einige, wie die berührende und beschwingt groovende Single «Deine Hand» mit der Singer/ Songwriterin Balbina, auch der Liedermacher Max Lessmann hat lyrisch zugearbeitet. «Musik muss Spass machen und absurd sein», sagt er.

Inhaltlich ist «Das ist los» Grönemeyers Versuch, sich einen Reim auf das chaotische bis apokalyptisch anmutende und immer wieder überfordernde Weltgeschehen zu machen. Und zwar, das ist seine grosse Kunst: Ohne zu jammern oder schwarzzumalen, aber auch ohne banale «Es wird alles wieder gut»-Attitüde. Grönemeyer ist Deutschlands oberster Mutbürger. Alles an «Das ist los» schleudert Zuversicht in ein oft etwas gereiztes und ratloses, aber auch mit einer robusten Lust an Neustart und Eskalation ausgestattetes Millionenpublikum. Ein Grönemeyer allein wird den Laden nicht zusammenhalten, als Artikulator allgemeingültiger Sorgen, Zweifel und Hoffnungen ist er jedoch nach wie vor unübertroffen. Grönemeyer – ausgestattet mit wenig radikalen, jedoch ehrenwerten Grundüberzeugungen - ist wichtig, dass die Gesellschaft nicht komplett auseinanderfliegt.

Auch er sehe die Dinge keineswegs rosarot, so Grönemeyer. Je krisenbehafteter eine Zeit sei, «desto mehr versuchst du, die Dinge raus zu kramen, die dir Mut machen und die dich positiv stimmen.» Das ist nicht zuletzt die Liebe. In «Behutsam», einer etwas an Udo Jürgens erinnernden klassischen Ballade mit Orchester und Dramatik, singt er allem Anschein nach über sein spätes Vaterglück. 2019 brachte Grönemeyers zweite Ehefrau Josefine Cox das gemeinsame Kind zur Welt. Das nach Achtziger-Yacht-Rock klingende und mit einem Saxofon-Solo überraschende «Urverlust» scheint einmal mehr nach Epochensongs wie «Mensch» oder «Der Weg» seine lebenslange Trauer zu thematisieren. Während «Tau» eine Ode an Josefine zu sein scheint.

Auch mit politisch-gesellschaftlichen Stellungnahmen knausert er nicht. So ist «Der Schlüssel» ein grosses Stück Erbauungspop, in dem es um das Schicksal vertriebener und flüchtender Menschen geht. Grönemeyer: «Mich hat immer positiv gestimmt, wie die Menschen 2015 n den Bahnhöfen den Geflüchteten entgegengegangen sind. Das ist für mich eines der einprägsamsten Bilder gewesen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das hat nicht nachgelassen, auch jetzt mit den Menschen aus der Ukraine.» Das zeige ihm, «dass die Gesellschaft ganz andere humanistische Elemente in sich trägt, als wir gemeinhin immer denken. Wir neigen in Deutschland dazu, immer nur das ,Ja, aber‘ zu betonen – doch nicht, was für Qualitäten wir haben. Und da halte ich mich dran fest.» Das flotte «Oh Oh Oh» ist Grönemeyers Kommentar zur Klimakrise. «Muss die Welt erst in Flammen stehen/ dass wir uns aus unserem Koma drehen». Er engagiert sich, er reibt sich, ihm liegt die Zukunft am Herzen.

Musikalisch ruckelt es auf «Das ist los» hier und da ein bisschen. Während die Balladen so balladesk und angenehm warm angeknödelt sind wie eh und je, gibt es in den schnelleren Stücken mehr Beats und mehr elektronische Spielereien als früher, «Eleganz» etwa kann man schon fast als «clubtauglich» bezeichnen. Gelegentlich schauen Kraftwerk um die Ecke, wahlweise auch Deichkind oder Trio. Auf die Spitze getrieben wird der musikalisch Wirrsinn im Titelsong «Das ist los», der ohnehin arg kakophonisch daherkommt. Der Soundtrack zum Daueralarm wirkt überfrachtet, die Aneinanderreihungen von vermeintlichen Aufreger-Themen etwas wahllos. «Bankenkrise, Emirat/ Schuldenbremse, Windradpark/ Lifehacks, Burnout, Horoskop/ Cis, binär und transqueerphob/ Gucci, Prada, Taliban, Schufa, Tesla, Taiwanwahn/ Was ist, Kid, kriegst du noch was mit».

Der lauteste Aufruf zu Optimismus und ausserdem der hittauglichste und musikalisch mitreissendste Song heisst indes «Angstfrei (In der Unruhe liegt die Kraft)». Hier, in diesem nach Autoscooter, 80ern und Neuer Deutscher Welle klingenden, frühjahrsputzartigen Song für etwas eingetrocknete Schwermutsmenschen, kritisiert der Künstler auf subtile Weise die Bundesregierung («Wer nicht strampelt/ Klebt an der Ampel»). Er ist weder von der der ehemaligen Kanzlerin noch vom aktuellen Amtsinhaber besonders angetan. Und er singt die herrliche Zeile: «Fesch sein/ Frech sein/ Keiner kriegt uns jetzt klein». Das Erreichen des gesetzlichen Rentenalters hält den Bundesherbert mitnichten davon ab, gegen das Zaudern und Verzagen anzusingen und für den Aufbruch und den Tanz zu trommeln. Oder, wie er im abschliessenden «Turmhoch» prophezeit: «Die Türen fliegen auf/ Für frische Utopien».

Nein, auch ein Herbert Grönemeyer wird die nicht Welt retten. Aber sein Album trägt dazu bei, dass wir alle ein bisschen mehr Lust auf die Zukunft bekommen.

Herbert Grönemeyer: Das ist los, erscheint am 24.3.