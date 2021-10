Pop Ed Sheeran ist der Roger Federer des Pops: Der freundliche Jedermann von nebenan Das neue Album von Ed Sheeran ist da. Darauf bleibt er vielseitig – und harmlos. Im kommenden Sommer wird er den Letzigrund trotzdem gleich zweimal füllen. Michael Graber Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Ed Sheeran ist derzeit wohl der erfolgreichste Popstar. HO

Jetzt also das Gleichheitszeichen: «=». Auf Englisch klingt es dann sogar cool «equal». Zeitgeistig auch. Wir sind alle equal. Für Gleichheit wird weltweit demonstriert, und jetzt nennt Ed Sheeran, der vielleicht erfolgreichste Popstar unserer Zeit, sein Album auch noch so. Ein starkes Statement.

Von wegen. Es ist halt einfach die logische Abfolge in der sheeranschen Albumtitelei. Auf «+» (plus) folgte «x» (multiply) und dann «÷» (divide). Ausser dem Minus wäre da gar nicht mehr so viel übrig gewesen. Und trotzdem: Das Gleichheitszeichen ist ein gutes Symbol für Sheeran.

Eigentlich alles an der Erfolgsformel des Briten basiert auf der Gleichheit. Oder der vermeintlichen Gleichheit. Er ist der Urtyp des Kerls von nebenan. Leicht verwuschelter Rotschopf in etwas zu grossem Kapuzenpulli. So sieht der Nachbar beim Rasenmähen am Wochenende auch aus. Und: Gleich und gleich gesellt sich gern. Schon sitzen wir mit Sheeran gedanklich im Garten, kippen Bierchen und reden über den örtlichen Fussballverein. Gleich und gleich gesellt sich gern. Einen ähnlichen Jedermann-Effekt haben wir Schweizer bei Roger Federer.

Die Playlist für den bunten Abend

Es ist ein Husarenstück, dass es der Musikindustrie und Sheeran selbst gelingt, uns dies tatsächlich glauben zu lassen. Geht alles den gewohnten Lauf, wird der 30-Jährige im kommenden Jahr zweimal den Letzigrund ausverkaufen und viele andere Stadien auch. Das Vermögen von Sheeran wird auf 170 Millionen Euro geschätzt. Mit neuem Album und neuer Tour dürften noch einmal ein hübsches Sümmchen hinzukommen.

Eines seiner Tricks ist die Unfassbarkeit. Auch «=» klingt nach allem und nach nichts. Es ist wie die Spotify-Playlist für einen bunten Abend am letzten Lagertag. Ein paar Balladen für den Slowdance, etwas Disco, um den Kuchen mit Rahm wegzuhüpfen, und dann sogar noch zwei, drei gerappte Einlagen, wenn der Coole der Klasse ans Mischpult darf.

Und ja natürlich: Singen kann der gute Mann. Seine Stimme ist sehr flexibel und gerade in den hohen Lagen wirklich stark. Die paar Autotune-Einlagen hätte er gar nicht nötig – macht sich aber halt noch gut, weil es grad so angesagt ist. Und wird dann doch nicht so viel eingesetzt, dass es am Ende irgendjemanden aufregen würde. Herauskommt recht eingängiger, süffiger, aber halt doch harmloser Pop.

Die Liebe ist omnipräsent

So klingt etwa «Collide» wie ein Soundtrack zu einer Liebesszene aus einem animierten Disneyfilm. In Gedanken traben da zwei Pferde durch die Prärie und reiben die Hälse aneinander, während hinten die Sonne zuerst auf und dann untergeht. Dazu noch ein «Hey-Yeah-Eh» im Refrain, und fertig ist der Stadion-Hit. «When you an I Collide, you bring me to life». Erst zusammen sind wir ganz. Hopp Hopp Galopp.

Sowieso: Die Liebe ist omnipräsent. Sheeran hat frisch geheiratet (2019) und ist noch frischer Vater geworden (2020). «Mein Leben hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert», lässt er sich in der Mitteilung des Verlags zitieren. Und etwa auf «Tides», dem Opener des Albums, macht es Freude, diesem Prozess zuzuhören. Catchy Gitarre, nette Breaks, mit Zug gespielt. Das wäre auch ein guter Coldplay-Song gewesen. Da stört es auch nicht, dass der Refrain mit «Timе stops to still/ When you are in my arms, it always will» eher etwas allgemeinplatzig ausgefallen ist. Jedermannslyrik.

Es ist ja auch nicht so, dass Sheeran das alleine schreiben würde. Das Label weist eine ganz Schar an Songwriterinnen und Songwritern aus und auch bei der Produktion arbeiteten viele Hände mit. Das führt dazu, dass auf «=» dieses Hemdsärmlige, das bislang den Sound von Sheeran auszeichnete, teilweise etwas abhandengekommen ist.

Kein Vertrauen in die eigene Kraft

So etwa bei «Visiting Hours». Eigentlich eine ganz schöne Nummer über den Verlust eines Freundes von Sheeran. Anstatt der Trauer Raum zu geben, gospelt da noch ein Chörlein rein und auch musikalisch wird Schicht um Schicht aufgetragen. Es ist, als traute hier Sheeran (und sein Team), der eigenen Kraft nicht. Das ist schade.

Aber vielleicht ist dies auch eine Eigenschaft eines Jedermanns. Nicht zu fest herausragen wollen. Wenn niemand auf- oder abfällt, sind wir am Ende ja auch alle gleich.

Ed Sheeran: = (Equal) (Asylum/Warner). Live. 16. September (ausverkauft) und 17. September 2022 im Letzigrund Zürich