Pop Die Zürcher Sängerin Andrina Bollinger: Die Frau, die sich traut Sie ist die Björk mit Melodien und Refrains. Jetzt konzentriert sich die 31-jährige Musikerin auf ihre Solokarriere. Ihr Debut «Secret Seeds», mit hochkarätigen Songs und Musikern, ist eine Entdeckungsreise. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 19.10.2022, 16.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 31-jährige Zürcher Sängerin Andrina Bollinger konzentriert sich auf ihre Solokarriere. Sophie Adam (Mouthwatering )

Andrina Bollinger ist keine Newcomerin. In den Bands Eclecta und JPTR hat uns die heute 31-jährige Sängerin und Multi-Instrumentalistin schon in der Vergangenheit mit ihrer ebenso eigenwilligen wie lustvollen Musik erfreut. Eclecta gibt es nicht mehr und JPTR mit dem Perkussionisten Ramón Oliveras ist auf Eis gelegt. Die Zürcher Sängerin mit Bündner Wurzeln will sich auf ihre Solokarriere konzentrieren, die sie jetzt mit ihrem Début «Secret Seeds» so richtig lancieren will.

In den letzten Jahren war Bollinger vor allem solo unterwegs und begleitete ihren Gesang selbst auf Keyboards, Perkussion und Gitarre. Ein Solotanz auf dem Hochseil, riskant, kühn und verwegen, die Absturzgefahr gross. Wir kennen sie nicht anders. Das Abenteuerliche scheint zu ihrer DNA zu gehören. Überhaupt gehört sie zu einer Generation von jungen Musikerinnen, die erstklassig musikalisch ausgebildet, ihren Weg ohne kommerzielle Ab- und Rücksichten verfolgen. Sie schert sich um Konventionen und Erwartungen, hat einen gesunden, rebellischen Geist bewahrt und weiss sich selbstbewusst und eigenständig zu präsentieren. Ohne Rücksicht auf Verluste. Andrina Bollinger ist die Frau, die sich traut.

youtube

Produzent von Sam Smith und The Spice Girls

Zunächst wollte Bollinger für ihr Début alles selber machen, einspielen und einsingen. Sie entschied sich dann aber doch, den irischen Produzenten David Odlum (Sam Smith, The Spice Girls) beizuziehen. Er überzeugte die Musikerin, ihr Soloprojekt um weitere Musiker zu erweitern, um den Songs mehr Raum und Tiefe zu geben, dem Projekt aber auch mehr Farbe und Dynamik zu ermöglichen. Sie entschied sich für den welschen Bassisten Jules Martinet sowie ihren Lebenspartner, den Schlagzeuger Arthur Hnatek, der in diesem Jahr einen Schweizer Musikpreis des Bundesamtes für Kultur (BAK) gewann.

youtube

Sinnlicher und songorienter Avantgarde-Pop

Entstanden ist ein atemberaubendes Werk. Flirrend, melancholisch und schwebend. Bollingers Musik ist immer noch verspielt und abenteuerlustig, aber strukturierter, weniger kopflastig und viel, viel sinnlicher. Im Gegensatz zu den extrovertierten Vorgänger-Projekten ist Bollingers Musik heute stärker in sich gekehrt und intimer. Die isländische Sängerin Björk bezeichnet sie als einen wichtigen Einfluss. Der Avantgarde-Pop von Bollinger ist aber viel eingängiger, fassbarer und klar songorientiert. Sie ist die Björk mit den Melodien und Refrains.

«Storytelling ist mir wichtig», sagt Bollinger. In den Texten erkundet sie verborgene Geheimnisse und kehrt dabei ihr Innenleben nach aussen. Auf «Secret Seeds» beschäftigt sie sich mit der Idee des «Selbst». In «Open My Gates» wird dieses «Selbst» als ein Haus dargestellt, das man erkunden kann. In «House» ist es ein Schloss, in «Ship» ein Schiff auf einer endlosen Reise, im Titelsong ein Samen mit Zukunftspotenzial und in «Lento» eine sich selbst regenerierende Qualle. Es ist eine fantastische, surreale und skurrile Welt, die uns die Sängerin eröffnet.

youtube

Hals über Kopf wirft sie sich in die Songs und offenbart uns ihre Gefühlswelt. Leidenschaftlich, offenherzig und erfrischend unverfroren. «Ich will in meinen Gedankenozean eintauchen und so tief wie möglich in meiner Gefühlswelt graben», sagt sie, «ich versuche, den Kopf auszuschalten und intuitiv vorzugehen.» Eine Stimme mit einer solchen Dringlichkeit und Überzeugungskraft hört man in der Schweiz, wo Zurückhaltung eine Tugend ist, nur selten.

Erste Duftmarken hat das Trio in diesem Jahr am Jazzfestival Suisse Diagonales sowie am Jazzfestival Schaffhausen gegeben. Aber das Etikett «Jazz» ist im Zusammenhang mit Andrina Bollingers Musik eigentlich falsch. Sie wie die Musiker ihrer Band haben Jazz studiert, die Songs sind aus der Improvisation entstanden und immer wieder wird sie von Jazzfestivals engagiert. Doch vom traditionellen Jazzbegriff hat sie sich längst befreit und sich im avancierten Bereich der Popmusik positioniert. In ihren Popsongs wird nicht improvisiert, geblieben ist die Experimentierlust.

Zweiter Platz bei den Swiss Music Awards

Inzwischen ist das Trio mit dem Pianisten und Keyboarder Alvin Schwaar aus La Chaux-de-Fonds zu einem Quartett angewachsen und klingt noch etwas poppiger und dynamischer. «Heute treten wir hauptsächlich in Pop/Rock-Clubs und -Festivals auf», sagt Bollinger, die auch in Musikerkreisen höchsten Respekt geniesst. So wurde sie schon in diesem Jahr bei den Swiss Music Awards in der Kategorie «Artist Award» hinter Mnevis auf den zweiten Platz gewählt. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr.

youtube

Andrina Bollinger: Secret Seeds. Live: 20.10. Moods, Zürich (Plattentaufe); 21.10. Neubad Luzern; 2.11. Bee-Flat im Progr, Bern; 9.11. Royal, Baden; 10.11. Gannet, Basel; 17.12. Le Singe, Biel; 3.01. Postremise, Chur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen